Хунта с человеческим лицом, или Как сохранить власть, построенную на крови

Новый президент переходного периода Ба Н'Дао Фото из открытых источников

В Республике Мали произошел военный переворот, и новая власть пытается расширить, легитимизировать и закрепить свое влияние в глазах граждан и других государств. К каким мерам прибегает хунта?

Об этом пишет Александр Мишин на своей странице в Facebook.

Развитие политических кризисов в Республике Мали и Беларуси продолжает сохранять черты синхронности. Новым проявлением этого стало наступление фаз непрочной стабилизации правящих режимов в этих странах на фоне сохранения их международной изоляции. При этом и в Мали, и в Беларуси ведущим игроком выступает Россия, которая пытается реализовать свою стратегию закрепления и расширения влияния. На Беларуси, о которой многие пишут, нет смысла останавливаться, и следует вспомнить лишь то, что 23 сентября А. Лукашенко провел свою тайную инаугурацию и заступил на шестой срок. Это все происходит на фоне международного непризнания его прав на продолжение президентства и в условиях сохранения высокой протестной активности в стране.

В Мали начинается формирование очередного культа военных Фото из открытых источников

Похожие вещи происходят в Мали, где также назначили президента. 21 сентября малийская хунта – Национальный комитет спасения народа Мали (НКСНМ) – приняла решение о передаче власти президенту переходного периода. Им стал 70-летний бывший министр обороны и адъютант покойного президента Мусы Траоре, полковник в отставке Ба Н'Дао. Он имеет большой рост - 195 см, и из-за этого его называют "le grand". Н'Дао проходил обучение в СССР: в 1974-1977 гг. учился на летчика и хорошо владеет русским языком. Кроме того, в 1994 г. окончил Военную школу в Париже.

Назначение бывшего военного Н'Дао президентом произошло под давлением ЭКОВАС, которая продолжает держать Мали в международной изоляции. Н'Дао является компромиссной фигурой, устраивающей большинство сторон. Из-за его почтенного возраста молодые офицеры малийской хунты не усматривают в нем политического конкурента. В то же время его связи с русскими и французами похоже, являются равноудаленными, следовательно и Москва, и Париж будут с ним сотрудничать. В то же время лидер хунты, полковник Асими Гоита не покидает власть и будет выполнять функции вице-президента Мали. Из-за этого складывается впечатление, что Н'Дао будет похожим на свадебного генерала, за спиной которого будут руководить совсем другие люди. Это связано с тем, что молодые руководители хунты пытаются активно заниматься формированием своего позитивного политического имиджа. И похоже, что Асими Гоита все-таки стремится надолго остаться у власти в стране.

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После событий переворота 18 августа 2020 г., буквально с первых дней своего пребывания у власти, хунта продемонстрировала наличие за плечами квалифицированных PR-специалистов.

Считается, что медийное сопровождение хунты осуществляют российские политтехнологи, связанные с Евгением Пригожиным.

Представителем хунты является Исмаэль Ваге, который проходил подготовку в России и в канун переворота вернулся в Мали. Он замыкает на себе практически все коммуникации НКСНМ. Что необычно для африканских хунт, так это относительная информационная прозрачность малийской хунты буквально с первых дней существования. Это обеспечивается через Twitter-аккаунт хунты, где регулярно обнародуются сведения об основных шагах военных у руля государства. Также они проводят регулярные пресс-конференции и очень охотно контактируют со СМИ.

Чувствуется, что молодые офицеры хотят продемонстрировать свою близость к народу и человечность.

Проправительственная демонстрация 22 сентября с пророссийским и антифранцузскими лозунгами Фото из открытых источников

На улицах Бамако регулярно проходят митинги в поддержку хунты и даже создано отдельное движение ее сторонников. При этом почти все массовые мероприятия проходят с малийцами, которые используют российские флаги и плакаты с пророссийскими лозунгами. В частности, это повторилось на праздновании Дня Независимости 22 сентября.

Последним проявлением популизма малийской хунты стала тема поиска ее политической преемственности с элементами построения имиджа военных, имеющих человеческие лица.

Верхушка малийской хунты с вдовой первого президанта Мали - М. Кейты Фото из открытых источников

Эпизод подобной тактики - показательные посещения топ-руководителями хунты во главе с вице-президентом Асими Гоитой жилища одной из живых жен отца-основателя независимого малийского государства и первого президента Мали и Модибо British (1915-1977 гг.). Фотографии лидеров хунты, похожих на детей, которые пришли к своей матери, должны вызвать дополнительную эмпатию среди населения республики.

Также они свидетельствуют о наследственности деятелей хунты идеям покойного малийского лидера, который считается выдающимся панафриканистом и разработчиком концепции африканского социализма, базировавшегося на ленинских идеях и экономическом дирижизме. Он преследовал политическую оппозицию и в итоге его отстранили от власти военные.

Кейта ориентировался на СССР и считался надежным союзником Москвы, похоже, что действующая малийская хунта хочет подражать ему и также надеется развивать страну при поддержке России. Но то, что Мали станет очередной базой русских в Африке, пока им надеяться преждевременно.

Александр Мишин