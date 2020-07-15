Хаос на рынке электроэнергии, или Почему растут тарифы

В Украине с 1 августа на 54,6% вырастет тариф на передачу электроэнергии Фото из открытых источников

Чтобы выплатить долги в области "зеленой энергетики", украинской власти пришлось увеличить тарифы на передачу электроэнергии. Впрочем это - лишь верхушка айсберга проблем в отрасли.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В прошлые выходные украинские СМИ сообщили о росте тарифов на электроэнергию, который произойдет уже с первого августа. Поводом для этого стало решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличить плату за услуги по передаче электроэнергии до 240,23 гривни за мегаватт-час. Таким образом тариф за эту услугу со следующего месяца вырастет на 54,6 процента. В придачу, к 24,75 гривни за мегаватт-час вырастет и тариф на услуги по диспетчерскому управлению. Для сравнения, до этого он составлял 10,23 гривни за мегаватт-час.

О чем большинство СМИ не сообщили или по крайней мере не акцентировали на этом внимание - это тот факт, что увеличение произойдет не для бытовых потребителей. В то же время в НКРЭКУ признали, что такой стремительный рост тарифа является обременительным для потребителей электроэнергии и может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности.

Позже в министерстве энергетики попытались успокоить общественность, заявив, что суммарное увеличение стоимости электроэнергии для небытовых потребителей за этот шаг составит не более четырех процентов. Ведь, мол, плата за передачу электричества составляет значительную меньшую долю затрат предприятий по сравнению с платой за саму электроэнергию. Впрочем такая аргументация не убедила ряд представителей украинского бизнеса - не допустить повышения тарифа призывали, например, в группе "Метинвест".

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DW розбиралась, почему власть, которая долгое время строила свою коммуникацию на обещаниях снизить тарифы, теперь вынуждена делать все наоборот, и можно ли было избежать этого шага.

Долги перед производителями "зеленой энергии"

В НКРЭКУ заявили, что повышение тарифов было необходимо из-за нехватки средств на выплаты производителям "электрической энергии из альтернативных источников". Причем речь идет не просто о текущих расчетах, но о погашении накопившейся задолженности перед представителями "зеленой энергетики". Ведь всю производимую ими электроэнергию государство в свое время обязалось выкупать в полном объеме да еще и с одним из самых высоких в Европе тарифов, чтобы таким образом стимулировать развитие "зеленой энергетики".

О том, как бум производства энергии из возобновляемых источников в Украине привел к разбалансировке украинского энергетического рынка, DW писала ранее. Несмотря на то, что доля "зеленого" электричества в балансе страны составляет лишь восемь процентов, энергосеть не готова переварить даже такие объемы, что заставляет уменьшать производство на атомных, гидро - и теплоэлектростанциях. Таким образом, как пояснил председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, с ростом объемов производства "зеленой энергии" государственные расходы на ее приобретение увеличивались, а население и бизнес продолжали покупать ее по той же цене.

Однако с началом эпидемии COVID-19 и спадом деловой и производственной активности потребление электричества снизилось еще больше, а вот в производстве это снижение произошло прежде всего за счет максимально дешевой атомной энергетики, таким образом темпы роста дефицита средств лишь ускорились. Еще по состоянию на конец апреля Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" был фактически банкротом - его долг перед производителями энергии из возобновляемых источников превышал 12 миллиардов гривен. Не удивительно, что в сообщении о новых тарифах в НКРЭКУ добавили, что они были рассчитаны с ожиданием, что уже в ближайшее время Верховная Рада уменьшит "зеленый" тариф.

Дисбаланс на энергетическом рынке

Впрочем, говорит руководитель киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, сводить проблему только к производителям электроэнергии из возобновляемых источников совершенно неправильно. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что на рынке электроэнергии сейчас сложилась абсолютно разбалансированая, нерыночная ситуация, а большинство решений принимается непрозрачно и нелогично. При этом эксперт винит в этом не только действующую власть, но и правительство Владимира Гройсмана, которое, по его словам, решило в 2019 году ввести недоработанную реформу энергетического рынка прямо накануне смены власти в стране. "Это создало ситуацию всеобщего хаоса относительно регуляторных механизмов и долгов и соблазнило уже новую власть прибегнуть к решению проблем в ручном режиме", - говорит Харченко.

О том, что ситуация с долгами перед "зеленой энергетикой" - это лишь вишенка на торте общих проблем в отрасли, некоторые из которых тянутся еще с 90-ых годов прошлого века, говорит и Кушнирук. Среди других системных кризисов он вспоминает убыточные угольные шахты, нерыночные тарифы на электроэнергию для населения и преференции для отдельных игроков рынка. "Эпидемия COVID-19 и бум "зеленой" энергии лишь сделали все эти проблемы еще более очевидными", - говорит Кушнирук.

Решение увеличить тариф на передачу электричества, чтобы рассчитаться по долгам перед производителями "зеленой" электроэнергии, Харченко называет одним из примеров ручного, решения, которое может разве что временно уменьшить болезненность проблемы. А Кушнирук напоминает, что еще в прошлом году тариф на передачу электроэнергии в интересах Игоря Коломойского снизили почти в три раза - до 116,54 гривны за мегаватт-час, - но теперь, когда проблемы стали слишком серьезными, он снова увеличился почти вдвое. "Неправильно, когда можно так играться с системой, вместо того, чтобы завершить наконец реформу рынка электроэнергии", - объясняет эксперт.

Александр Голубов