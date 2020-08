Хаос и неразбериха в исследованиях, посвященных COVID-19

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы EPA-EFE

Хаос и неразбериха в различных исследованиях, посвященных COVID-19, уже заставляют серьезно анализировать эту проблему и искать пути ее решения.

Об этом пишет Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Конечно, в этом потоке информационного ковидоцунами иногда непросто разобраться даже специалистам, а если в это дело "впрягается" все общество, формируя общественное мнение (вот уж никогда не думала, что это коснётся процесса лечения этого нового, необычного, странного и порой страшного заболевания), то тогда совсем не до шуток...

В июльской статье "Communicating Science in the Time of a Pandemic" от JAMA (Журнал Американской медицинской ассоциации) говорится о следующих основных проблемах в подаче информации:

сосредоточение внимания на результатах одного исследования без контекста с другими; отсутствие признания того, что отдельные исследования редко приводят к окончательным выводам; чрезмерный акцент на каких-то результатах, без указания на ограничения; важно - сообщения, основанные на неполных или нерецензируемых отчетах.

Так, сообщения об исследованиях ремдесивира, дексаметазона и гидроксихлорохина иллюстрируют некоторые из этих проблем.

РЕМДЕСЕВИР

В начале апреля этого года одно исследование показало, что в когорте из 53 кислородозависимых пациентов с COVID-19, принимающих ремдесивир, у 36 наблюдалось улучшение, 13 пациентов на ИВЛ не удалось экстубировать и 7 умерли в течение среднего периода наблюдения 18 дней. И хотя в пресс-релизе производителя лекарства упоминались ограничения и говорилось, что безопасность и эффективность неизвестны, заголовок сообщения гласил: "Лечение Ремдесивиром привело к клиническому улучшению". Такое утверждение является неуместным для описания таких результатов небольшого исследования.

Далее 29 апреля 2020 года в пресс-релизе Национального института здоровья (NIH) были объявлены результаты большого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования, в которое вошли 1063 пациента с COVID-19. Это исследование продемонстрировало более быстрое выздоровление ИЛИ клиническое улучшение (в среднем 11 дней против 15) и уменьшение смертности (8% против 12%, статистически не значимо).

В тот же день также было опубликовано другое исследование с участием 237 госпитализированных пациентов в Китае, в котором сообщалось об отсутствии разницы между приемом ремдесивира и плацебо. Более быстро наступало клиническое улучшение в подгруппе, получавшей лечение в течение 10 дней с момента появления симптомов. На пресс-конференции в день выхода пресс-релиза NIH ремдесивир был описан как "новый стандарт лечения".

Ещё месяц спустя была опубликована статья, в которой результат описывался по-другому (время выписки из больницы или госпитализации только для целей инфекционного контроля) и отмечалось, что результат изменился по сравнению с исходным сообщением при регистрации исследования, что не было раскрыто в предыдущем объявлении.

ДЕКСАМЕТАЗОН

В июне в пресс-релизе одного университета сообщалось о результатах применения дексаметазона как одного из 6 возможных методов лечения, протестированных в рандомизированном исследовании: снижение на 17% 28-дневной смертности у 6425 госпитализированных пациентов с COVID-19. В этом пресс-релизе сообщалось об анализе подгрупп, но не сообщалось число или доля смертей по рандомизированной группе. ВОЗ назвала дексаметазон "спасительным научным прорывом". Заголовок New York Times от 16 июня 2020 г. гласил: "Обычный препарат снижает смертность от коронавируса". Источником этих объявлений был пресс-релиз, а не реферат, препринт или рецензируемая статья. Стероиды, включая дексаметазон, изучались при внебольничной пневмонии, при этом более ранние исследования предполагали снижение смертности, что не было подтверждено в более поздних систематических обзорах.

То, что началось у нас с этим дексаметазоном, заставило меня написать этот пост.

ГИДРОКСИХЛОРОХИН

20 марта 2020 г. небольшое открытое исследование показало, что 14 из 20 пациентов, получавших гидроксихлорохин, по сравнению с 2 из 16 контрольных пациентов с позитивными ПЦР, дали отрицательный результат реакции на 6-й день лечения. Президент США объявил, что принимает препарат и продвигает его использование, FDA предоставило разрешение на его применение в экстренных случаях, многие использовали это лекарство (что привело к его дефициту в мире), а США сделали стратегический запас в 63 млн. доз.

Чуть позже рандомизированное исследование с участием 821 пациента показало отсутствие эффективности постконтактной профилактики гидроксихлорохином, FDA отозвало разрешение на использование его в экстренных случаях, а NIH остановило рандомизированное исследование. Но уже две недели спустя другое обсервационное исследование с участием 2541 госпитализированных пациентов показало, что прием препарата был связан с более низкой смертностью (14% против 26% среди тех, кто не принимал препарат). Авторы призвали к осторожности в оценках и призвали провести рандомизированное исследование. При этом в СМИ сообщалось, что препарат значительно снизил смертность и помог пациентам "лучше выжить". Авторы статьи сравнивают подобные сообщения с американскими горками, поочередно заставляющих читателей узнавать об эффективности, неэффективности и даже вреде одного и того же препарата.

Да, мы все оказались на этих горках, ибо пришлось окунуться в решения разнообразных проблем, индуцированных этим коронавирусом. Самое интересное, что ни на одну эту проблему нет однозначного ответа, ни в вопросах противодействия, ни в вопросах лечения.

В мире около 230 различных лекарственных средств проходят исследования в качестве возможной терапии. Пока не будет специфического лечения, выход один - минимизировать максимально риски тяжёлого течения заболевания. Это очень сложно. Но потенциальная возможность есть, не хватает ресурсов.

Ещё много времени мы будем очаровываться и разочаровываться в тех или иных подходах к терапии. Тем более, что и течение самой болезни меняется, и не в лучшую пока для нас сторону.

Поэтому согласна с авторами - в этих гонках не будет победителей, если вред - пусть даже непреднамеренный - причиняется поспешными, неполными, предвзятыми выводами, основанными на дезинформации. О качестве самих исследований, проведённых в период коллапса системы оказания медицинской помощи, уже неоднократно говорилось.

Новости об отдельных исследованиях должны быть взвешенными, осторожными, с предупреждением о том, что отдельные исследования редко бывают окончательными. Они также должны включать мнения других независимых экспертов в данной области.

И помним, что одно и то же лечение может работать по-разному в зависимости от стадии заболевания, возраста пациента, тяжести течения, преморбидного фона и т. д.

Ольга Голубовская