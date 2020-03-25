Грозит ли миру пандемия хантавируса, от которого умер человек в Китае?

Причиной заболевания хантавирусом может стать контакт с крысами и продуктами их жизнедеятельности pixabay.com

В интернете новый повод для всеобщей паники — в Китае рабочий умер от хантавируса. Неужели нас ждет еще одна пандемия?

Об этом пишет Global Times.

Вирусологи говорят, что шансов на возникновение эпидемии хантавируса на фоне пандемии COVID-19 очень мало.

В отличие от COVID-19, хантавирус почти не передается респираторным путем, однако кровь и продукты жизнедеятельности больного могут быть заразны. Об этом рассказали вирусологи после того, как в понедельник от хантавируса скончался китайский рабочий.

Новость о смерти от хантавируса на фоне пандемии COVID-19 вызвала большую обеспокоенность среди завсегдатаев интернета. Многие боятся, что вирус может передаваться от человека к человеку и станет двойным ударом по человечеству, поскольку пандемия COVID-19 еще не закончилась.

Этот рабочий по имени Тянь в понедельник возвращался на работу в Шаньдун на арендованном автобусе вместе с 29 другими пассажирами, но в дороге ему стало плохо, и его отправили в больницу в уезде Ниншань, провинция Шаньси. Несмотря на лечение, Тянь в понедельник утром скончался.

Все остальные пассажиры сдали анализы на новый коронавирус, которые дали отрицательный результат, а также на хантавирус. Вторые результаты пока не готовы. Об этом в среду сообщили власти уезда Ниншань.

Умерший вряд ли мог заразить своих попутчиков, хотя они находились в одном автобусе, поскольку хантавирус от человека к человеку обычно не передается. Кроме того, хантавирус и COVID-19 не могут атаковать человека одновременно, рассказал в среду изданию "Глобал Таймс" (Global Times) Ян Чжаньцю (Yang Zhanqiu), работающий вирусологом в Уханьском университете.

"В отличие от COVID-19, хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему. Однако через кровь и продукты жизнедеятельности инфицированного человека вирус может передаваться другим людям", — добавил он.

Хантавирус, который вызывает эпидемическую геморрагическую лихорадку и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, является острой вирусной инфекционной болезнью, к основным симптомам которой относятся высокая температура, кровотечение и повреждение почек.

Причиной заболевания может стать контакт с крысами, употребление продуктов, которых касались крысы, а также вдыхание воздуха, в котором присутствуют частицы мышиного помета. По словам Яна, эта болезнь наиболее распространена в деревнях в период с мая по июнь и с октября по декабрь.

"Беспокоиться по поводу хантавируса не следует. Хантавирусную инфекцию можно предотвратить и контролировать, и от нее есть вакцина. В городах люди заражаются этим вирусом крайне редко. Эта болезнь чаще всего встречается в сельской местности, где во время полевых работ в поле появляются мыши и крысы", — объяснил вирусолог.

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Эта болезнь преобладает в Евразии. Случаи заражения отмечены в России, Финляндии, Швеции и Китае. Смертность от хантавируса в Китае составляет от одного до 10%, но в США она намного выше, доходя в среднем до 40%, рассказал Ян.

Подобно COVID-19, хантавирус может серьезно повредить почки, печень и другие органы пациента, у которого возникают такие симптомы как лихорадка и обильное кровотечение.

После смерти рабочего от хантавируса эксперты из юго-западной провинции Юньнань начали эпидемиологическое расследование. За последние пять лет в этой провинции был зафиксирован 1 231 случай заражения хантавирусом. По данным сайта thepaper.cn, каждый год в этой провинции отмечается более 200 случаев заболевания.

Ли Цайюй

Перевод: ИноСМИ