Григорий Мамка: Под видом новых правил отбывания админареста власть продвигает новую коррупционную схему

Народный депутат Украины, зам. Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Фото из открытых источников

В начале 2020 года министр юстиции Денис Малюська прямо заявил, что имеет план относительно лакомой территории, на которой находится почти в центре Киева Лукьяновский следственный изолятор временного содержания. "Глобальный стратегический план" министра предусматривает, что часть людей оттуда переведут, землю продадут, а одно-два здания оставят под музей.

"Следовательно, такой план, похоже, начал реализовываться в конкретных законопроектах, - заявляет народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка. - 3 декабря первое чтение прошел законопроект 3047а от 31.08.2020 "О правилах отбывания административного ареста" авторства "слуг народа" - Монастырского, Павлюк, Яцик и других".

"Глобально вся эта конструкция предлагается в следующем виде: создать ИВС-подразделения территориального органа полиции, а тот же самый Лукьяновский следственный изолятор временного содержания – расформировать, землю под ним – быстро продать. Впрочем, из законопроекта вообще не понятно, планируется ли создание такого ИВС-подразделения в каждой области, районе или в каждом городе? Какое количество сотрудников полиции нужно набрать в каждый ИВС и тому подобное. Авторы законопроекта так спешат протянуть этот проект закона ко второму чтению, что их даже не смущает, откуда государство найдет деньги для такой "реформы", - отмечает Григорий Мамка. - Минфин четко и понятно в своем заключении написал, что невозможно это просчитать. А также, что в проекте государственного бюджета на 2021 год соответствующие средства не заложены. Итак, вполне может случиться так, что ныне действующие ИВС закроют, а деньги на создание новых – не найдут".

Кроме такой завуалированной коррупционной цели, по мнению представителя ОПЗЖ, законопроект содержит и серьезные юридические проблемы.

"Конечно, на сегодня ни одним законодательным актом не установлено правил отбывания административного ареста, что влечет за собой неопределенность компетенции работников учреждений, в которых должны отбывать наказание лица, которым назначен административный арест, а также создаются существенные риски нарушения прав и свобод граждан. То есть законопроектом предлагается принять правила отбывания административного ареста в виде отдельного закона. Впрочем, напомню - в Украине действует кодифицированный акт - КУоАП. При этом самостоятельной сферы общественных отношений законопроект 3047а не регулирует, а предлагает выделить на уровне отдельного закона одну из сфер предмету правового регулирования КУоАП, а именно – исполнение административного взыскания в виде административного ареста. Учитывая то, что административный арест является одним из видов административных взысканий, то в дальнейшем может встать вопрос необходимости урегулирования и правил выполнения других видов административных наказаний (исправительных работ, общественно полезных работ, штрафа и др.) на уровне отдельных законодательных актов. Все это превратится в очередной акт законодательного хаоса от "слуг", - резюмирует Григорий Мамка.