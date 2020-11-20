Гражданская война в Эфиопии: Причины конфликта и "финальное наступление"

Война в Эфиопии имеет ярко выраженный этно-политический характер Фото из открытых источников

Конфликт, вспыхнувший две недели назад на севере Эфиопии, где противостоят друг другу правительственные войска и повстанцы из региона Тиграй, подходит к своей кульминации. Какие причины войны и как дальнейшие боевые действия отразятся на регионе и мире?

Об этом пишет Украинский институт будущего в своем телеграм-канале.

Федеральные правительственные войска начинают последнее широкомасштабное наступление на город Мекеле — столицу мятежного региона Тиграй, где продолжаются боевые действия.

Наземное военное наступление под прикрытием авиации, по мнению правительства, должно стать завершающим этапом гражданской войны между федеральным центром и повстанцами из региона Тиграй, недовольными правлением нынешнего премьер-министра Абий Ахмеда. В то же время, руководство региона заявляет, что позиции не сдадут и будут воевать до самого конца.

Война в Эфиопии имеет ярко выраженный этнополитический характер. Она формально началась после того, как центральное правительство Абий Ахмеда обвинило вооруженные подразделения Народного фронта освобождения Тиграя (НФОТ) — правящей на севере местной власти — в нападении на армейские блокпосты и представителей федеральной власти, после чего премьер отдал приказ начать военную операцию в Тиграе. Впрочем, реальные причины конфликта глубже.

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Среди основных:

Антагонизм между премьер-министром Абий Ахмедом и тиграйским руководством, которые считают, что его взгляды противоречат идее эфиопского этнофедерализма, а сам он намерен узурпировать власть.

Завершение войны между Эфиопией и Эритреей, против чего выступали тиграйцы, поскольку получали большое количество государственных заказов и подрядов для своей военно-промышленной инфраструктуры, а также из-за плохих отношений с президентом Эритреи Исайясом Афеверки.

Неурегулированные территориальные споры между регионом Тиграй и соседним штатом Амхара. Первые считают, что премьер-министр и его партия действуют в интересах амхарцев и не считаются с Тиграем.

Люстрация чиновников и политиков из числа представителей тиграйцев, которых фактически выдавливали из столицы, и это привело к политическому конфликту, который перерос сначала в открытое региональное противостояние, а затем в прямую конфронтацию. До прихода Абий Ахмеда Али к власти именно НФОТ почти 30 лет руководил Эфиопией.

Либеральная политика Абий Ахмеда, прогрессивно-реформистские идеи которого вызывают сопротивление старых консервативных элит нескольких регионов, включая Тиграй и его родной штат Оромия.



Конфликт в Эфиопии является серьезной угрозой для региона и мира. Хотя федеральная армия и начала "финальное наступление", нет уверенности, что это завершит войну. Дестабилизация 108-миллионной Эфиопии, которая построена по принципу этнополитического федерализма, потенциально может перекинуться на соседние Судан и Эритрею, а это приведет к гуманитарной катастрофе и новой волне беженцев из Африки.

К тому же, если в Эфиопии не будет стабильности, это может подорвать военно-политический баланс сил в южном Сомали, который держится на эфиопских миротворцах.

В результате двухнедельных боев уже почти 30 тысяч человек стали беженцами, большинство бегут в соседний Судан. По данным правозащитных организаций, были даже сообщения о проведении этнических чисток сторонами конфликта, в которых погибли сотни людей. По мнению экспертов-африканистов, в войну могут втянуться Египет и Судан на стороне НФОТ.

В конфликте уже участвует Эритрея на стороне федерального правительства Эфиопии. На глобальном уровне Эфиопия является чрезвычайно важной страной для США и Китая, которые пытаются создать здесь восточно-африканский форпост.

Илия Куса