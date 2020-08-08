Готовы ли финансовые рынки к краху мировой экономики?

Австралийская фондовая биржа пережила самое худшее утро со времени мирового финансового кризиса в 2008 году из-за воздействия коронавируса на мировую экономику EPA-EFE

Оригинал на сайте Project Syndicate

В апрельском комментарии о резких колебаниях на финансовых рынках во время фазы пандемии COVID-19 в феврале-марте я отметил, что поведение фондовых рынков было таким же ошеломительным, сложным и захватывающим, как и прежде. Вместе с тем, я подозревал, что работает какая-то странная логика, и утверждал, что рынки могут продолжить объединять усилия, несмотря на коллапс мировой экономики. И именно так и случилось. Изменится ли это?

За 40 лет моего слежения за финансовыми рынками и участия в них я понял, что август – это всегда месяц для наблюдений. Это предвестник падения, и по какой-то причине это время года было отмечено некоторыми самыми бурными моментами в финансовой истории: от крахов на Уолл-стрит в 1929 и 1987 годы до финансового кризиса в Азии в 1997 году, дефолта в России в 1998 году и, конечно же, краха Lehman Brothers в 2008 году.

Существует множество причин думать о том, что конец лета и осень 2020 года достигнут или превзойдут хаос этих предыдущих эпизодов. Например, представьте себе, что показатели заражения COVID-19 в Европе снова начали расти, как в США и других горячих точках пандемии по всему миру. Это приведет к новым локдаунам и окажет еще большее давление на тех, кто работает над разработкой вакцины. Но что, если третья фаза испытаний для всех наиболее перспективных кандидатов на вакцину провалится?

Более того, ни один наихудший сценарий не может оставить в стороне Президента США Дональда Трампа, отчаявшегося перед лицом роста числа инфицированных и падения рейтинга. Представьте себе, что Трамп набросился на Китай еще более агрессивно, наложил дополнительные импортные пошлины, запретил целые категории китайских товаров и услуг, заблокировал инвестиции США в Китай и так далее. Излишне говорить о том, что для мировой экономики последствия этого будут тяжелыми.

Но рассмотрим менее пугающую альтернативу. Постоянно “накапливающийся” кризис, непрерывно усиливаемый социальными сетями, должен заставить все большее число правительств серьезней отнестись к сдерживанию вспышек COVID-19 и наращиванию потенциала для тестирования, отслеживанию контактов и производству средств индивидуальной защиты.

Эта модель возникла в нескольких азиатских странах – Китае, Сингапуре, Южной Корее и совсем недавно во Вьетнаме – и в настоящее время наблюдается в Европе. Даже Соединенное Королевство, пройдя через ранние этапы пандемии, значительно улучшило свои меры реагирования. Правительство оперативно возобновило карантинные ограничения для путешественников из стран, где наблюдается вспышка инфекции, и вводит новые меры сдерживания в городах и регионах, которые, похоже, позволили вспышкам выйти из-под контроля.

Более того, последние отчеты свидетельствуют о том, что уже к концу этого года, по крайней мере четыре вакцины-кандидата могут быть практически готовы для распространения. Между тем, похоже, что усиление ультраэкспансивной фискальной и монетарной политики, вероятно, продолжится во многих частях мира. Буквально на прошлой неделе, Федеральная резервная система США сделала все возможное, чтобы подчеркнуть, что в ближайшее время она не будет повышать процентные ставки, а Конгресс США продолжил обсуждение еще одного раунда налоговых стимулов. Аналогичным образом, Европейский союз только что дал согласие на создание фонда восстановления в 750 миллиардов евро для оказания дополнительной помощи пострадавшим экономикам ЕС.

В этом более позитивном сценарии индекс S&P 500 вполне мог бы продолжить рост до уровня 4,000 (по сравнению с 2,878 на момент моего апрельского комментария). Безусловно, рост S&P 500 подпитывают всего пять акций технологических компаний, а “медведи” наблюдатели указывают на пугающую пустоту многих городских центров. Здесь, в Лондоне, улицы настолько малонаселены, что наводят на мысль о постоянных изменениях к худшему.

“Медведи” не ошибаются, задавая сложные вопросы о последствиях кризиса. Кто понесет расходы такого количества коммерческих зданий, которые могут не вернуться к полной загрузке в течение многих лет, и вернутся ли когда-либо? Несмотря на очевидный успех директивных органов в снижении вероятности еще одной близкой финансовой катастрофы, подобной кризису 2008 года, может ли обвал коммерческой недвижимости в городских центрах мира стать следующим катастрофическим хвостовым риском? Кто заплатит за колоссальные расходы на фискальные программы, разработанные для поддержки наших экономик?

А что насчет постоянных изменений к лучшему? Один из возможных проблесков надежды в этом кризисе заключается в том, что в конечном итоге это может подтолкнуть нас к тому, чтобы воспользоваться преимуществами, которые ноутбук и мобильный телефон должны были предоставить много лет назад. Возможно, это значительно сократит время, затрачиваемое на поездку на работу и стояние в пробке, благодаря чему увеличится количество времени для проведения с семьей, друзьями, для домашних обязанностей и так далее. Возможно, это в конечном итоге приведет к повышению производительности в сфере услуг.

Уже сейчас, многие наши другие крупные социальные проблемы вдруг перестали казаться такими пугающими, как раньше. Безотлагательный характер нынешнего кризиса подтолкнул правительства во всем мире к тому, чтобы принять новые политики и инвестиции в ответ на изменение климата. Многие также осознали необходимость в более надежных системах здравоохранения. Мне известно о многочисленных комиссиях и обзорах, созданных для поиска решений надвигающихся проблем, и все они говорят о том, что мы пробудились из опасного оцепенения.

Поскольку жаркие летние дни сменяются сокращающимися осенними днями, описанные выше пессимистические и оптимистичные сценарии будут иметь большое значение на рынке. По определению, устойчивый рост на финансовых рынках затрудняет оправдание еще более устойчивых достижений. Но если этот год нас чему-то научил, так это тому, что нас уже ничего не должно удивлять.