Гонка вакцин от COVID-19: Какие препараты уже на финишной прямой?

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

На третью стадию (испытаний на людях) вышли десять вакцин от коронавируса. Какие из них наиболее перспективные?

Об этом пишет Александр Коляда на своей странице в Facebook.

Какие же вакцины нам ждать? В прошлом посте я говорил про путь вакцин от открытия через клинические испытания на полки аптек. И про то, какие виды вакцин существуют и как они должны работать. Теперь давайте с именами и цифрами.

Как и всегда в науке и медицине, СМИ чаще мешают, чем помогают. Оказывается, каждый второй уже осведомлен, что иммунитет на коронавирус у всех держится всего 3 месяца. Что все очень быстро заражаются повторно, что все вакцины от вируса вызвали смертельные побочные эффекты и больше не разрабатываются. Что единственная вакцина в мире – это российская, а вторая единственная в мире – это китайская, для этого в Китае коронавирус и придумали. На все ответ – нет.

Какая вакцина хорошая?

В мире, где кроссовки Adidas можно купить и за 100 грн, и за 10 000 грн, что-то нам подсказывает, что одного существования вакцины уже недостаточно. Нужно, чтобы она была хорошей. Быть хорошей для вакцины - это значит быть эффективной и безопасной. FDA огласила свои требования к вакцине: она должна давать иммунитет как минимум 50% вакцинированных. Хорошо, если иммунитет к вирусу будет держаться не менее 3 месяцев, а лучше годы. Быть безопасной значит, что значимых нежелательных эффектов от вакцинации будет минимальное количество. Легкий жар и головная боль не в счет.

"Хорошесть" вакцины как раз и оценивается в клинических испытаниях, о которых я ранее писал. Есть дополнительные преимущества, но в условиях спешки они будут не в приоритете: лучше, если достаточно будет всего одной дозы вакцины а не двух или трех, если она будет легко транспортироваться и храниться, будет дешевой и производиться моментально в больших количествах.

Для тестирования вакцин на третьей фазе нужны десятки тысяч людей. Им надо дать вакцины, а части из них плацебо, и наблюдать за ними месяцами, чтобы посчитать, сколько заразится вирусом (от тех, кто не носит маски на улицах) в каждой из групп. Если среди получивших вакцину будет меньше заразившихся, чем в группе с плацебо, – полключика уже в кармане. Если среди вакцинированных не будет серьезных осложнений – то и вторая половинка золотого ключика. Сколько времени на это уйдет? Зависит и от вакцины, и от эпидемиологической ситуации. Чтобы собрать побольше людей, вакцины тестируют в разных странах. Известно, что в Украине свою вакцину тестировать будет J&J.

Можно ли не проводить испытания на людях и протестировать все на обезьянах, которых можно контролируемо заразить вирусами? Так и сделали Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax. Их вакцины полностью предотвратили размножение вируса в легких. Но этого недостаточно. Во-первых, люди не обезьяны. В большинстве случаев. Во-вторых, выяснился важный нюанс: у некоторых вакцин возникли проблемы, они не смогли защитить верхние дыхательные пути животных, а значит не смогут защищать от распространения вируса и легких форм болезни.

Сейчас на третью стадию испытаний вышли 10 игроков.

Moderna – РНК-вакцина, которая заставляет клетки человека вырабатывать S-белок вируса с двумя стабилизирующими мутациями. Требует повторного введения на 28-й день. Показала хорошие результаты на обезьянах. Америка уже предзаказала 100 млн доз, и 20 млн доз – Канада. Неприятный нюанс в том, что в июле компания проиграла спор по патенту, который непосредственно связан с технологий. И не понятно, отразится ли это на судьбе вакцины. Сейчас в третьей фазе тестирования участвует 30 000 человек. Возможные проблемы возникнут с транспортировкой и хранением. Так как РНК-вакцины очень просты в производстве и не требуют живых клеток для наработки вакцины, их можно быстро произвести чисто химическими технологиями. Но РНК - нестабильная молекула, и, скорее всего, будет транспортироваться и храниться при температуре -80 С. Это можно, но сложно.

Pfizer. Вакцина совместно разрабатывается BioNTech, Pfizer и китайской компанией Fosun Pharma. Сначала тестировали две, потом остановились на одной. Это также РНК-вакцина, но содержащая только один, самый важный участок S-белка вируса. Также должна вводиться повторно на 28 день внутримышечно. Сейчас планируется набрать 43 000 волонтеров для тестирования. Первыми получили разрешение на тестирование вакцины на детях до 12 лет, что явный плюс для дальнейшего применения.

Руководство Pfizer ожидает результатов третьей фазы в октябре. Это и стало поводом для намеков Трампа на "вакцину до выборов". На что Pfizer сказали, что даже если результаты получат, не будут подавать заявку регулятору раньше ноября, так что к выборам от них вакцины ждать не стоит. США, ЕС и Япония уже сделали предзаказ более чем на 400 млн доз. Всего производители планируют выпустить более 1 млрд доз за следующий год и распространить по миру. Трудности с транспортировкой ожидаются те же, что и с вакциной от Moderna.

Johnson & Johnson успешно делает не только шампуни, но и силами дочерней компании Janssen Pharmaceutical вакцины, например от Эболы. Предлагают аденовирусную вакцину на основе вектора, который они уже ранее успешно использовали. Вакцина хорошо показала себя в опытах на обезьянах. В третью фазу, начатую в сентябре, планируется привлечь 60 000 человек. Сейчас имеют более 300 млн предзаказанных доз. Все бы хорошо, но 12 октября компания заявила о том, что ставит на паузу испытания в связи со заболеванием двух волонтеров, которые участвовали в тестировании. Сколько продлится пауза – неизвестно. Именно эту вакцину компания-производитель планирует тестировать в Украине, если решит продлевать исследования.

AstraZeneca разработала вакцину совместно с университетом Оксфорда. В их вакцине аденовирус шимпанзе доставляет белок коронавируса в клетки человека. Но тоже проблема: 6 сентября AstraZeneca остановила глобальные испытания вакцины, чтобы исследовать одного добровольца, у которого развился поперечный миелит. Сейчас проводится расследование, насколько этот случай связан с вакцинацией, потому что среди десятков тысяч людей случается разное. При испытаниях в Индии вакцина показала немного больше побочных эффектов, чем плацебо (вакцина от менингита), но все равно в рамках нормы. ЕС предзаказал 400 млн доз.

Novavax – американская компания, разработавшая вакцину на основе одного из белков вируса и специального адъюванта Matrix M. Вакцину надо будет вводить повторно на 21 день. Сам белок будут получать в клетках насекомых, а Matrix M хорошо зарекомендовал себя как агент, повышающий эффективность вакцинации. Сейчас в их испытаниях 10 000 жителей Великобритании, но планируется привлечь больше. На мощностях индийского производителя планируют реализовать свои наполеоновские планы по выпуску 2 млрд доз в следующем году.

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Это, так сказать, ожидаемые игроки, никак не темные лошадки. Завтра я расскажу про черных лошадок, про российские вакцины, и вакцины, которые уже одобрены к использованию в некоторых странах. И о том, на какие вакцины делают ставки эксперты, а какие вакцины уже выкупили правительства самых богатых стран.

Александр Коляда