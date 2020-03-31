Годовщина первого тура выборов президента: Как Зеленский превратился в Порошенко 2.0

Пятый президент Украины Петр Порошенко обменивается рукопожатиями с президентом Украины Владимиром Зеленским во время внеочередной сессии парламента в Киеве EPA-EFE

Сегодня годовщина первого тура выборов, на которых Владимир Зеленский победил, что позволило ему получить безоговорочную победу во втором туре. Пришло время подводить итоги после прошлого года. Появилась ли в Украине субъектная политика?

Об этом пишет Даниил Монин на своей странице в Facebook.

Порошенко 2.0

Ко мне очень часто приходят в комментарии люди, проголосовавшие за Порошенко, с сарказмом высмеивая мой выбор и текущую ситуацию. Я их сарказм признаю, но логику не очень. Попробую объяснить, что я имею в виду. Давайте говорить откровенно - Зеленский был шансом Украины на смену политики. И народ Украины, год назад, сделал свой выбор между тотальной безнадегой следующие 5 лет, которая ассоциировалась с Порошенко, и темной конячкой Зеленским, которая расценивалась как шанс на изменения. Я считаю, что этот выбор был правильный. Между безнадегой и шансом всегда выбирай шанс – а там будь как будет.

В то же время я крайне удивляюсь логике. Давайте просто посмотрим фактам в глаза. До конца августа исполнительная власть была в руках Порошенко. В сентябре Зеленский назначил молодой Кабмин, из лиц которые "дякували" Порошенко либо голосовали за Порошенко на выборах, и единственными фракциями, кто не голосовал за отставку Кабмина Гончарука в начале марта, были партия Порошенко и "Голос". Поэтому по идее мы наблюдаем классический диссонанс. Кабмин Гончарука проводил политику Порошенко, угандохав экономику еще до вхождения в мировой кризис, но граждане, голосовавшие за Порошенко, вместо того, чтобы видеть в этом позитив, тотально озлоблены на политику Зеленского …

Ребята. Очнитесь. Мой главный вывод, который я могу сделать по прошествии года, – это то, что Зеленский оказался Порошенко 2.0. У нас не произошло ни смены экономической политики, ни смены налоговой политики, ни посадок, которых нам так щедро обещали с билбордов. Скорее даже наоборот. Та политика зажимания гаек, проводимая Порошенко, активно продолжена Зеленским. Национальный банк – связан так же политикой меморандума с МВФ, как при Порошенко. И вообще, в целом, всю повестку на экономическую политику и даже политику назначений на ключевые посты нам продолжают диктовать извне. Голосование 30 марта 2020 года в Раде по увольнению единственного непорошенковского министра финансов и возврат менеджера, голосовавшего за Порошенко на выборах, в пакете с законами от МВФ – крайне в этом смысле показательно, по сути. В 2019 году менеджеры Порошенко нас пугали дефолтом, если МВФ не даст кредит. В 2020 году другие менеджеры и депутаты ВР от Зеленского занимаются тем же самым – пугают: если не МВФ – то дефолт. Дефолт – это состояние перманентного статуса государства, которое не в состоянии прожить без кредитов и продолжает политику, при которой те, кто при власти, получают миллионы в декларациях, а те, кто без, – уезжают от безнадеги в другую страну.

Поэтому по прошествии года мой вердикт однозначен. Субъектной политики от украинского государства до ближайших выборов президента ждать совершенно бессмысленно. Тотальная безнадега будет только нарастать и усугубляться кризисными явлениями. Я не являюсь сторонником апокалиптических сценариев для Украины в будущем. Нас однозначно спасут и дадут продолжать бесконечно политику жизни не по средствам с раздутым и неэффективным коррумпированным государственным аппаратом, которым крайне легко управлять. Но это однозначно не то, что видели в Зеленском граждане Украины, проголосовавшие за него.

Поэтому в целом тут видится три сценария развития событий:

Продолжение покидания страны гражданами, без перспектив в этой стране; Бунт на фоне неспособности государства справиться с кризисом и его проявлениями; Самостоятельный уход с должности президента Владимира Зеленского и перезапуск процессов через выборы.

Все это отрицательные сценарии. Но, к сожалению, для положительных сценариев места уже не осталось.

Они только в фильмах о Голобородько, которые, очевидно, не будут осуществлены…

Даниил Монин