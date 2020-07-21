Год новой Раде: Как в войне "соросят" и Коломойского победил "коллективный Ахметов"

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

Новому составу Верховной Рады исполняется год с момента избрания. Партия "Слуга народа" набрала больше всех мандатов и сформировала фракцию монобольшинства. Но внутрипартийные распри групп влияния разбивают эту "монолитную" коалицию. Какой сейчас баланс сил?

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Год новой Раде. Сказ о том, как в войне "соросят" и Коломойского победил "коллективный Ахметов", но успокоения это не принесло.

Изначально и список "Слуги народа", и вообще команда новой Зе-власти формировалась исходя из двух противоположных, и даже враждебных, концепций. Но объединяло которые одно слово – передел.

Во-первых, люди Коломойского и союзных с ним групп были настроены на передел власти, собственности и потоков в свою пользу.

Во-вторых, Запад и грантовая тусовка (так называемые "соросята") были настроены на передел, но в свою пользу.

Между этими группами сразу же началась война, взаимные обвинения и сливы компромата. По итогу, работа "слуг народа" оказалась дезорганизованной, а победила в этой "борьбе зеленых мальчиков" третья сила - "коллективный Ахметов" - большая часть украинской элиты, которая сумела найти путь к сердцу (злые языки уточняют - и к карману) Зеленского и, используя междоусобицу внутри "слуг народа", погасить порывы к переделу у Коломойского, и, одновременно, остудить пыл "соросят" отставкой генпрокурора Рябошапки и премьер-министра Гончарука, главы таможни Нефедова и других.

Символом этого поворота стала отставка Богдана, который начинал как человек Коломойского, но именно он привел во власть "топ-соросят" - Гончарука, Рябошапку, Арахамию. Ставший на его место Ермак ведёт линию на то, чтобы дружить и договариваться со всеми олигархическими группами, отказавшись от идеи большого передела власти и бизнеса.

Но нельзя сказать, что эта конструкция стабильна. "Соросята" ропщут, что было заметно по каминг-ауту "Голоса", который ушел в оппозицию к Зеленскому. Олигархи недовольны, что "соросят" не отстранили от решений окончательно. Коломойский недоволен, что его поставил в один ряд с другими олигархами из "коллективного Ахметова". Плюс - происходящее не устраивает политический юго-восток и Россию, так как Зе в надежде компенсировать перед Западом уменьшение влияния "соросят" на экономические процессы, показательно саботирует Минские соглашения и продолжает курс Порошенко на тотальную украинизацию. Что было особенно заметно по тому, как "слуги народа" не стал голосовать за "закон Бужанского", а также по позиции представителей Зеленского в Конституционном суде по закону о языках.

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Плюс к этому по своей программе идут Порошенко и Турчинов, пытаясь расшатать ситуацию в стране, чтоб либо "снести" Зеленского, либо добиться досрочных выборов в Раду.

Все это вместе и создает наблюдаемую ныне политическую нестабильность, постоянные скандалы и склоки.

При этом, общественный запрос как раз в другом – в стабилизации и наведении порядка (и окончание войны на Донбассе тем или иным способом как составная часть этого процесса).

И чем хуже с этими задачами справляется Зеленский и его команда, чем сильнее бардак и развал, тем сильнее и разочарование в нем.

Если же партия президента неудачно выступит на местных выборах это может запустить мощные центробежные тенденции внутри фракции и команды власти вообще, где каждая из групп будет искать себе новых политических партнеров на стороне или же готовится к самостоятельному плаванию.

Игорь Гужва