Главные риски для Украины в 2021 году

Главный риск для Украины в 2021 году - маргинализация международных позиций и выпадание из глобальных геополитических процессов.

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Внешняя политика Украины в 2020-м оставалась пассивной, неэффективной и местами вялой, что и создаёт почву, порождающую упомянутые риски.

Кроме того, не в нашу пользу играют региональные и глобальные изменения, начиная от китайско-американского противостояния, внутриполитических трансформаций в Российской Федерации и заканчивая эрозией архитектуры безопасности в Евразии.

Впрочем, кризис открывает перед Украиной и возможности, в основном связанные с шансом включиться в один или несколько новых политических проектов типа инициативы "Трёхморья", китайского "Нового шёлкового пути" или формирования геополитической дуги во главе с Турцией.

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2021 год не станет легче 2020-го. Тренды, заложенные или усиленные эффектом коронавируса в этом году, лягут в основу повестки дня 2021: социальная радикализация, политическая фрагментация пространств, идеологическая поляризация и обострение соперничества в регионах.

Приоритетными для Украины в 2021 году, на мой взгляд, должны стать отношения с соседями (Беларусь, Венгрия, Польша, Румыния, Молдова, Словакия + Турция), вхождение в различные инициативы и выход на новые рынки и направления в Африке, Латинской Америке и Азии.

Надеяться на администрацию Джо Байдена в США не стоит. Они будут проваливаться во внутреннюю повестку, а Украина все ещё остаётся периферийным вопросом внешней политики Штатов, который рассматривают исключительно сквозь призму своей стратегии по России.

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Ограниченное увеличение финансовой помощи или введение новых санкций против РФ возможно. Однако существенно это не изменит баланс сил в контексте конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма, по крайней мере пока у нас самих отсутствует конкретное видение урегулирования.

Илия Куса