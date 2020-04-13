Гибель атомной подводной лодки СССР К-8: Героизм против безграмотного оборонного планирования

Советская атомная подлодка К-8 в Бискайском заливе после пожара на борту 8 апреля 1970 г. Courtesy Photo

В апреле 1970 года в Бискайском заливе затонула советская атомная подводная лодка К-8. Вместе с ней в пучину отправились еще 22 моряка и четыре торпеды с ядерными зарядами. Могло ли руководство ВМФ СССР предотвратить аварию или хотя бы спасти жизни людей?

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В катастрофе погибло 52 советских моряка, вместе с подлодкой на дно ушли 4 торпеды с ядерным боезарядом. Гибель К-8 ярко демонстрирует всю нелепость советской оборонной политики, где героизм и катастрофы были неизбежны и запланированы. К сожалению, этот "совок" до сих пор сидит в головах многих нынешних руководителей.

Подлодка К-8 была одним из порождений гонки вооружений, в которой нищий и технологически отсталый СССР решил обогнать весь западный мир. Советское политическое и военное командование отвергало научный подход к оборонному планированию и не понимало, что для своих планов не имело технологий. Однако ресурсы и люди были в неограниченном количестве, и потому ядерные подлодки начали строить не считаясь с реальными возможностями.

К-8 была построена в 1960-м году, и с момента постройки ее преследовали неудачи. Через полтора месяца после ввода в строй на К-8 произошла первая авария - разорвалась труба контура охлаждения атомного реактора, почти весь экипаж получил высокие дозы радиации, у троих началась смертельная лучевая болезнь. Затем аварии с утечкой радиации были еще дважды. Умирали моряки, экипажи меняли. Проблемы в результате поспешной постройки никто не собирался системно устранять, потому что иначе пришлось бы признать, что высокие чины, одобрившие проект, - бездарные идиоты, не соответствующие своим должностям.

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В 1970-м году К-8 приняла участие в масштабных военных маневрах "Океан-70". 8 апреля, когда К-8 шла под водой в Бискайском заливе, в центральном отсеке в 22.30 начался пожар - скорее всего, в результате короткого замыкания силового кабеля или электрооборудования вследствие низкого сопротивления изоляции.

События развивались стремительно, оказалось, что противопожарная живучесть была очень низкой, несмотря на все прошлые аварии, выводов никто не сделал.

Пожар стал неконтролируемым. Два отсека были задраены, в 22.36 К-8 всплыла. И почти сразу силовая электросеть всего корабля вышла из строя, сработала защита реакторов, лодка потеряла ход, связь и энергоснабжение. Из центрального отсека моряки вышли наружу.

Проводка горела, и пожар переходил из отсека в отсек, ядовитый дым заполнял всю лодку. И тут выяснилось, что индивидуальных приборов дыхания для работы в условиях задымления на К-8 на всех не хватает.

Запустили резервные генераторы, но они не могли работать без охлаждающих насосов, а наносы вышли из строя вместе с проводкой, и потому через час генераторы вышли из строя.

Удалось открыть несколько задымленных отсеков - из-за отсутствия индивидуальных средств спасения задохнулось от угарного дыма 30 моряков. Врач К-8 совершил подвиг - отдал свой прибор больному моряку и задохнулся, больной выжил. Из-за гибели врача потом не удалось откачать нескольких отравившихся угарным газом моряков, которых вытащили на поверхность.

Лодка болталась в заливе уже более трое суток, самолеты и корабли НАТО подходили близко, но помощь у них никто просить не собирался.

Шторм усилился до 8 баллов, и тут стало ясно, что К-8 тонет. В результате пожара оказалось, что подлодка не герметична. Из-за нарушения уплотнений в сальниках и трубопроводах в лодку начала поступать вода. Какое-то время ее удавалось вытеснять путем подачи сжатого воздуха, но было ясно, что это не долго продлится. Система управления была уничтожена, механик корабля сказал капитану, что ее уже не спасти.

К К-8 подошел болгарский транспорт, затем советские суда. Командир подлодки капитан Бессонов перевел на борт транспорта большую часть команды. Но сам вместе с 22 моряками остался бороться за спасение корабля в безнадежной обстановке.

Советское командование прекрасно понимало риск для людей на выгоревшем корабле, но что такое люди, вдруг дадут приказ всем спасаться, а лодка выживет? И Бессонов приказа покинуть корабль не получил, и шансов выжить у него не было.

12 апреля в 6.20 К-8 приняла несколько сот тонн воды и ушла на дно, в бушующем море никого спасти не удалось.

Все обстоятельства гибели К-8 были засекречены, об этом писали все западные СМИ, но народу СССР это было знать нельзя. На военно-морские программы ценой полного обнищания народа СССР потратил сотни миллиардов долларов, на эти деньги можно было решить любые проблемы жилья, дорог и тому подобного.

Эта катастрофа наглядно показывает, что ментальные "совки" принимают решения, не считаясь ни с условиями, ни с обстановкой, и что отсутствие оборонного планирования обрекает на не целевые затраты, на гибель людей и на героизм, потому что никакого профессионализма в такой бездарной организации проявить невозможно.

Юрий Бутусов