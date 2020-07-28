"Гетман" и турки: Почему Порошенко не прибыл на собственный митинг?

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Банально, но факт: история в первый раз совершается как трагедия, а во второй – как комедия. 18 февраля 2014 после пламенных спичей оппозиционная политическая элита своевременно отступила и от Верховной Рады, и от Мариинского парка, и от центра города. Бойня происходила без нее, и впоследствии ни один политик первого эшелона (из тех, что заняли затем ключевые должности на Банковой и на Грушевского) не пострадал. Никто не пополнил перечень имен, составляющих Небесную сотню. Так, напомню, было в 2014-м.

А в 2020-м уже разыграли комедию. "Европейская солидарность" призвала своих сторонников помитинговать под администрацией президента против перемирия, предложенного Владимиром Зеленским, но лидер ЕС и ее духовный гуру Петр Порошенко вместе с семьей чартером отбыл в Турцию. Интересно, что с недавних пор Порошенко начали называть "гетьманом", а особенно экзальтированные сторонники – еще и "седовласым". Так вот, седовласый гетман отбыл к туркам в Бодрум, а "турок" из Киева оставил митинговать одних. Без него и вместо него.

Собственно, ничего удивительного в такой ситуации нет: отечественный истеблишмент никогда не жертвует интересами ради плебса. Будь то крупный бизнес или маленькие каникулы на уютном пляжике в пятизвездочном отеле. Удивительно другое: Зеленского провозглашают предателем и врагом народа номер один – за те же вещи, за которые Порошенко вскоре причислят к лику святых. Ведь чем попрекают действующего президента? Коллаборацией с врагом, сдачей Украины, вселенской "зрадой" и прогибом под Москву.

Особенно ярко это звучит на фоне пленок, обнародованных недавно, где голос Порошенко весело щебечет с голосом Путина, шутит и едва ли не заигрывает. И все это – во время развернутых боевых действий. Однако предателем "гетмана" не называет никто, а среда порохоботов не испытывает ни малейшего когнитивного диссонанса. Зато длань гнева 25-процентных падает на Зеленского (который тоже поговорил с Путиным, но по крайней мере не делал из этого секрета) и растирает его в прах.

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Но что конкретно инкриминируют президенту? То, что провозглашенный с полуночи 27 июля "режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", о котором договорились на заседании минской трехсторонней контактной группы, действует только в одностороннем порядке и обстрелы украинских позиций со стороны боевиков не прекращаются. Хотя даже посольство США одобрило инициативу Зеленского, отметив, что Соединенные Штаты "поддерживают решительные усилия Украины по полному введению прекращения огня".

Но с недавних пор Америка сторонникам Порошенко, видимо, уже не указ. Хотя идея относительно того, чтобы "просто перестать стрелять" принадлежит именно пятому президенту. Его преемник просто неудачно сформулировал все то, что начали воплощать еще до его прихода во власть. Воплощать-то начали, но впоследствии благополучно забыли, кто и почему привел к нынешней ситуации.

В 2014 году у Петра Порошенко как президента и верховного главнокомандующего была вся полнота власти и один из трех сценариев того, что делать дальше с войной, которая только началась. Первая возможность – возвращать "ЛДНР" под украинское протекторат силой – была отвергнута. И правильно отвергнута, поскольку жертвы среди мирного населения не оправдала бы никакая высокая цель.

Второй путь заключался в том, чтобы максимально укрепить границу, сведя человеческие потери к минимуму. В рамках такой программы было, как известно, начато строительство так называемой стены Яценюка – мощного оборонительного вала по всей границе с Россией, а также – по периметру боевых действий. "С рвами и крокодилами", как шутили тогда.

Чем завершился этот амбициозный проект, напоминать, думаю, нет смысла. Потому как завершился он и компрометацией самой идеи, и значительными финансовыми убытками. На границе водрузили нечто, напоминавшее скорее сетку-рабицу, а не грозный комплекс наподобие того, который отделяет Израиль от Палестины.

Полностью "стену" должны были сдать еще в 2018-м, но по состоянию на сегодня проект готов в лучшем случае на 30%. При этом он продолжает жрать миллиарды из государственного бюджета и время от времени провоцировать правоохранительные органы на робкие расследование в отношении того, на что же была потрачена такая уйма денег, но расследования эти, конечно, ничем не заканчиваются.

И все это – зона ответственности дорогого Петра Алексеевича, гетмана всея Украины и просто хорошего человека.

Но вернемся к его возможностям завершить войну. В конце концов, сам Порошенко выбрал путь не силового разблокирования Донбасса, а путь переговоров. И это то единственное, что он сделал правильно. Он же выбрал и Кучму – для участия в минской контактной группе и для представления в ней интересов Украины. Он же наделил Кучму полномочиями готовить и визировать определенные документы – те, которые мы сейчас знаем как "минские соглашения". Он же одобрил дух и букву этих соглашений – по крайней мере, мы ни разу не слышали публичных возражений против них.

А частью или, собственно, стержнем минских соглашений и есть то, за что на голову Зеленского призывают сейчас все кары небесные, – перемирие. Еще 19 сентября 2014 в Минске был подписан протокол, в котором договорились о прекращении огня, остановке войск на текущей линии столкновения, установлении 30-километровой зоны безопасности, отводе тяжелого вооружения.

А посему Владимир Зеленский, как видим, не сказал в этом деле ничего принципиально нового. И если его оппоненты так недовольны ключевыми пунктами минского процесса – перемирием и прекращением огня – то кричать "геть!" они должны своему седовласому гетману. Не факт, правда, что он услышит глас народа аж в Турции.

А к Зеленскому можно относиться по-разному. Его есть за что критиковать. За популизм, за кумовство, за нарушенные обещания, за бездарную социально-экономическую политику. Но война ему досталась в наследство от Порошенко. И нынешний формат минского процесса – также от Порошенко. А вот все остальное, то есть потуги порохоботов перевернуть все с ног на голову – это уже от лукавого.

Сейчас легко махать шашкой и кричать "вперед!". Еще один недопрезидент, а именно бывший и.о. главы государства Александр Турчинов проснулся через шесть лет и готов возглавить поход на Крым. Больший цинизм трудно и представить, потому что, может, именно Турчинову не следовало в свое время отдавать полуостров, чтобы сейчас не вопить о наступлении на него? Или склонность к актерству – в крови не только нынешнего главы Украины, и главный "клоун" здесь как раз не он?

В любом случае, время Турчинова и Порошенко уже прошло. У них был шанс на реализацию той политики, которую они считали приемлемой. То, что шанс упущен, вина отнюдь не Зеленского. А потому, если бывшие "гетманы" не желают ему помогать, то лучше тогда и не мешать. Потому как постоянным унижением и втаптыванием Зеленского в грязь мир не установить точно.

Антонина Славицкая