Генпрокурор Ирина Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Месяц назад в Украине заработали новые областные прокуратуры.

Почему они новые и что изменилось? Мы последовательно и системно реформируем прокуратуру: состоялась аттестация кадров регионального уровня, прокуроры прошли сито тестов на знание закона и общие способности и фильтр добропорядочности на собеседованиях.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

Всего аттестацию успешно прошли 2483 прокурора региональных прокуратур, 878 прокуроров - нет. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области – 88% аттестованных прокуроров, больше всего тех, кто не сдал, – 32% в прокуратуре Днепропетровской области.

Одной из главных наших задач было также повышение доверия к прокуратуре - и здесь мы очищали свои ряды также из-за разоблачения тех, кто порочит прокурорскую честь нарушением закона. За время моего пребывания на посту Генеральная инспекция Офиса генпрокурора привлекла к уголовной ответственности 21 правоохранителя, большинство из них – за коррупцию.

Вы спросите - это просто смена вывесок? Перевесить таблички было самым простым в этом процессе. На самом деле ему предшествовала серьезная подготовительная работа. Чтобы сделать кадровый потенциал более эффективным, мы с международными партнерами провели основательный функционально-организационный анализ – условно говоря, работу над ошибками и выработали другие подходы.

Как происходил запуск? Самое главное - без отрыва от работы и так, чтобы никто не почувствовал никаких неудобств. Пока перерегистрировали юрлица, утверждались "штатки", занимались организацией режимно-секретных частей, прокуратуры исполняли свои конституционные функции.

Дало ли это результаты? Важнее всего нам было восстановить командный дух, потому что, следует признать, длительный процесс реформирования был для прокуроров непростым. Однако сейчас коллективы уже демонстрируют системную и слаженную деятельность.

Фундамент многих результатов, конечно, был заложен региональными прокуратурами, но синергийно продолжен областными.

За этот первый месяц работы - областными прокуратурами в суд направлены уголовные производства в отношении более 3 тысяч правонарушений общеуголовной направленности, экономических и военных преступлений.

Поддерживая публичное обвинение и реализуя представительские полномочия, теперь прокуроры областных прокуратур отстаивают в судах интересы граждан и государства в целом на сумму 68 миллиардов гривен.

В непростых условиях стартовала обновленная Луганская областная прокуратура - на 20 тысячах гектаров региона бушевал масштабный разрушительный пожар, огонь был в 2 километрах от прокуратуры, готовилась эвакуация. По этим фактам начато 15 уголовных производств о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, расследуемых органами полиции. Кроме того, прокуратурой начато 2 уголовных производства по фактам возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами Главного управления ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, что привело к масштабным пожарам на территории Луганской области. Следствие поручено ГБР.

За этот месяц прокуратура Луганской области сделала то, что было впервые не только для нее, но и для Украины. В частности, отстояла в апелляции приговор 4 участникам организованной так называемой "группы Телегина", которые в составе незаконного вооруженного формирования, в 2014 году, применяя насилие, похитили шестерых жителей г. Лисичанска и заставляли своих пленников обустраивать фортификационные сооружения. Они приговорены к наказанию сроком от 10 лет до 10,5 лет заключения. Это первый, прошедший апелляционную инстанцию, приговор за ведение агрессивной войны и нарушение законов и обычаев войны в отношении организованной группы. А установленные в этом деле обстоятельства могут быть использованы как доказательство причастности представителей Российской Федерации к оккупации части Донбасса в Международном уголовном суде. Впереди борьба в кассации.

Как видим, процесс правосудия занимает годы в нашем государстве. И каждый день каждого месяца каждого года украинского правосудия прокуроры работают, чтобы не только не потерять результат, но и продвинуться в процессе.

Еще один опасный наш враг, с которым надо не просто бороться, но и, наконец, побеждать, – коррупция. И неважно – первый заместитель мэра города в Луганской области, который попался на откате в 46 тысяч гривен, или чиновник полиции в Киевской области, который обещал закрыть производство о мошенничестве за 400 тысяч гривен, прокуратура должна обеспечить разоблачение, эффективное расследование и привлечение к ответственности за такие правонарушения.

За этот месяц прокурорами сообщено о подозрении в совершении 121 уголовного преступления этой категории. В суд с обвинительными актами направлено 347 уголовных правонарушений. В правонарушениях этой категории установлен ущерб на более 200 млн грн, из которых уже возмещено более 40 млн гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложено арестов на 84 млн грн и заявлено исков на 57,5 млн гривен.

Благодаря эффективному взаимодействию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры с Винницкой областной прокуратурой удалось разоблачить директора одного из государственных предприятий, который за 4,2 млн гривен пытался подкупить главу Винницкой областной государственной администрации для решения вопроса об изменении бюджетных расходов. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 4 млн гривен.

Прокуратура области добилась в суде реального наказания для коррупционера – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил главный государственный инспектор Управления Гоструда в области, который получил неправомерную выгоду за то, чтобы "закрыть глаза" на выявленные нарушения трудового законодательства.

Мы должны резко реагировать на все нарушения законодательства, особенно в бюджетной сфере - они стоят очень дорого для нашего государства, тем более в такой экономически и эпидемически сложный период. Поэтому растраты, присвоения, злоупотребления и халатность с государственными деньгами, схемы с бюджетом, таможенными платежами или налогами – то, за что надо жестко "бить по рукам".

В 192 совершении таких уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрении, в суд с обвинительными актами направлено 595 уголовных правонарушений. Установлено 160 млн грн убытков, из которых уже возмещено 7 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного вреда наложено арестов на 74,2 млн грн и заявлено исков на более 79 млн грн.

В частности, Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении руководителю общества и директору КП "Днепропетровский метрополитен", которые совершили растрату и присвоение бюджетных средств во время строительства подземки. Сумма установленных убытков 16,5 млн грн, из которых уже возмещено 15 млн гривен.

Львовская областная прокуратура в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможенных постов Львовской таможни разоблачила схему импорта грузовиков, в результате которой бюджет недополучил 17 млн грн платежей. На 37 незаконно ввезенных авто наложен арест.

Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора общества-подрядчика, который, получив госсредства, выделенные на строительство двух казарм в г. Подольск Одесской области, завысил в актах выполненных работ их объемы и завладел 7,5 млн гривен из бюджета.

Черкасской областной прокуратурой прекращено правонарушение в сфере закупок для медучреждений - сообщено о подозрении директору одной из больниц, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого при закупке коек причинены убытки более чем на 2 млн грн, а также направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества, который, злоупотребляя служебным положением при поставке томографа, повлек убытки в размере более 3 млн грн.

Один из наших приоритетов – борьба с так называемыми скрутками НДС, которые наносят чрезвычайные убытки государственному бюджету. В этом месяце Офис генпрокурора разоблачил масштабный конвертационный центр, но и области не пасли задних. Львовская областная прокуратура совместно с правоохранительными органами за первый месяц прекратила деятельность двух транзитно-конвертационных групп. Оборот одной из них – 350 миллионов гривен, другая проконвертировала 90 млн грн. При участии Киевской городской прокуратуры ликвидирован межрегиональный конвертцентр, который действовал на территории столицы, Киевской и Харьковской областей.

Конституционная функция прокуратуры – представлять и защищать интересы государства в судах. Это как раз о возвращении через суды миллионов средств и гектаров земель. Только за этот месяц областные прокуратуры заявили 70 актуальных исков на сумму более 2,5 млрд грн. Судами удовлетворено исков и добровольно возмещено ответчиками в ходе рассмотрения дел почти 1,5 млрд гривен. Реально выполнено судебных решений на сумму более 640 млн гривен.

Вот лишь часть тяжелой работы подразделений представительства областных прокуратур. Херсонская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение решения суда и вернула территориальной общине 10 га земли на побережье Азовского моря.

Николаевская же областная прокуратура поборется за возвращение государству участков лесного фонда на побережье Черного моря в курортной зоне "Рыбаковка", которые были незаконно переданы в частную собственность.

Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры области – теперь снова в собственности государства имущественный комплекс комбината хлебопродуктов стоимостью 166 млн грн.

Киевская городская прокуратура через суд обязала застройщика снести незаконную многоэтажку в столице, построенную с нарушениями на землях усадебной застройки. Также столичная прокуратура, во исполнение судебного решения, обеспечила возвращение в государственную собственность недостроенного лечебно-оздоровительного комплекса.

А Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона обязала через суд "Завод "Кузница на Рыбальском" оплатить 3,3 млн грн государственному предприятию "Николаевский судостроительный завод" ГК "Укроборонпром" за поставленную продукцию оборонного назначения.

Чрезвычайно сложная ситуация в стране с экологией – преступления против окружающей среды оборачиваются местью природы. Паводки в этом году нам в очередной раз указали, как важно беречь лес от неконтролируемой вырубки. Харьковской областной прокуратуре удалось разоблачить и довести до суда производство по масштабным вырубкам деревьев. В частности, направили обвинительные акты в отношении служебных лиц ГП "Красноградское лесное хозяйство" и директора ГП "Гутянское лесное хозяйство", которые ненадлежащим образом выполняли служебные обязанности, что привело к потере почти тысячи деревьев. Относительно вырубки еще 526 деревьев в том же "Гутянском лесхозе" завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мастера одного из лесничеств.

Ровенская областная прокуратура в целом на протяжении месяца начала 20 уголовных производств по незаконной добыче янтаря, в 6 из них лицам уже сообщено о подозрении. В суд направлено 12 обвинительных актов о преступлениях этой категории. Изъято всего 905 кг янтаря-сырца. В частности, недавно прокуратурой совместно с СБУ прекращен незаконный канал поставки "солнечного камня" в Турцию.

Ивано-Франковской областной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении гендиректора частного акционерного общества, который без специального разрешения осуществил на самовольно занятых земельных участках общей площадью более 220 га незаконную добычу торфа и получил доходы от противоправной деятельности, причинив государству ущерб на общую сумму около 11 млн гривен.

Той же Харьковской областной прокуратурой пресечена деятельность одного из крупнейших незаконных месторождений песка и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя фермерского хозяйства, который занимался нелегальной добычей и бесхозным использованием земель, в результате чего государству причинен ущерб в размере свыше 612 млн гривен.

Всего за месяц выявлено 664 преступления против окружающей среды. Относительно нарушений правил охраны или использования недр – 87 и незаконной порубки леса – 388. В суд с обвинительными актами направлено 137 уголовных правонарушений. Установлен ущерб на 687 млн гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложено арестов на 2,6 млн грн и заявлено исков на 684,2 млн гривен.

В этом году мы разработали и ввели новую систему мониторинга организованных форм преступности. Предметно разбирались, как с ней бороться на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Запорожье. Наши совместные наработки дают плоды. И уже за первый месяц работы областные прокуратуры продемонстрировали неплохой результат по противодействию оргпреступности.

В частности, Запорожская областная прокуратура разоблачила на территории г. Мелитополя фейковый "колл-центр" на более 90 рабочих мест с ноутбуками и техникой для общения и незаконной маршрутизацией международного телефонного трафика в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Беларусь и другие страны. Его работники представлялись сотрудниками службы безопасности различных банковских учреждений, получали информацию относительно банковских счетов и пин-кодов и в дальнейшем переводили денежные средства потерпевших на другие счета.

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему следователю полиции Одесской области и 3 лицам, которые организовали преступную схему по приобретению мошенническим путем 7 квартир общей стоимостью почти 5 млн грн. Сейчас проверяется их причастность к завладению еще 11 объектами недвижимости стоимостью около 22 млн. гривен.

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении 5 участникам организованной группы, которые под видом сотрудников полиции занимались вымогательством денежных средств у наркозависимых.

При процруководстве Сумской областной прокуратуры разоблачена группировка, которая организовала деятельность нарколаборатории по изготовлению особо опасного психотропного вещества "PVP" с целью дальнейшего его сбыта за пределами Украины, скрыто переправляя через таможенную границу.

Тернопольская областная прокуратура сообщила о подозрении начальнику Тернопольской государственной налоговой инспекции, который вместе с сыном, привлекая "криминальные элементы", требовали несуществующий долг в 40 тыс. долларов США от местного жителя за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии сына чиновника.

За подобное преступление имеем и приговор - при принципиальной позиции прокуроров Закарпатской областной прокуратуры, суд признал виновными и осудил четырех участников группировки, которые требовали у лица предоставить им 15 тыс. долларов США за несуществующие долги, а в случае отказа – угрожали физической расправой и убийством. Его лидер приговорен к 4 годам лишения свободы, а его сообщники проведут в тюрьме по 3 года.

Это лишь часть труда прокуроров за стартовый месяц. Хочу сказать работникам областных прокуратур - у нас не было какого-либо переходного периода, мы запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было. Я благодарю всех, кто обеспечил действительно достойный результат, который мы будем только приумножать. Я горжусь своими коллегами!

Ирина Венедиктова