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Гаврилова: Наконец-то стал известен "план Б" Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами

Ирина Гаврилова
Ирина Гаврилова

Политический обозреватель

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Ирины Гавриловой в Facebook.

Что ж ты, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь?
 
Наконец-то стал известен "план Б" Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами.
 
Об установлении мира речь не идет – Зеленский готов признать Донецк и Луганск независимыми государствами. Этот тезис в информационное пространство запустил не какой-то анонимный телеграм-канал, а глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
 
Кравчук в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина должна вести отношения с ОРДО и ОРЛО как с отдельными государствами по нормам международного права. Комментируя вопрос освобождения удерживаемых лиц, Кравчук "блеснул" своим знанием Конституции и права, заявив, что это – "вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в рамках нормандского формата".
 
Как вы помните, ранее президент Зеленский обещал презентовать свой "план Б" по Донбассу, если переговоры с Путиным зайдут в тупик. Видимо, это и есть альтернативный вариант: нет территории – нет проблемы. Возникает вопрос – кто ты вообще такой, чтобы разбазаривать украинские земли, за которые наши предки проливали свою кровь? А может эту власть стоит судить по статье о посягательстве на территориальную целостность государства? Что может быть хуже, чем преступники у власти, которые, к тому же, еще имеют антиукраинскую позицию.
 
Ирина Гаврилова
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