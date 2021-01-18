Гаврилова: Наконец-то стал известен "план Б" Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами

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Наконец-то стал известен "план Б" Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами.

Об установлении мира речь не идет – Зеленский готов признать Донецк и Луганск независимыми государствами. Этот тезис в информационное пространство запустил не какой-то анонимный телеграм-канал, а глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина должна вести отношения с ОРДО и ОРЛО как с отдельными государствами по нормам международного права. Комментируя вопрос освобождения удерживаемых лиц, Кравчук "блеснул" своим знанием Конституции и права, заявив, что это – "вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в рамках нормандского формата".

Как вы помните, ранее президент Зеленский обещал презентовать свой "план Б" по Донбассу, если переговоры с Путиным зайдут в тупик. Видимо, это и есть альтернативный вариант: нет территории – нет проблемы. Возникает вопрос – кто ты вообще такой, чтобы разбазаривать украинские земли, за которые наши предки проливали свою кровь? А может эту власть стоит судить по статье о посягательстве на территориальную целостность государства? Что может быть хуже, чем преступники у власти, которые, к тому же, еще имеют антиукраинскую позицию.

Ирина Гаврилова