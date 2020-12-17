Футуристический полигон с роботами-мишенями: Как проходит подготовка морской пехоты США

Роботы могут носить униформу или гражданскую одежду, чтобы играть прохожих, в которых нельзя попасть MARATHON TARGETS

Обычно военные полигоны – это место со статическими мишенями, которые иногда прячутся за складки местности. Однако на этом полигоне морской пехоты США мишени-роботы могут передвигаться строем и даже атаковать.

Об этом пишет Forbes.

Исторически морская пехота США проводила стрельбы на полигонах со стационарными или всплывающими мишенями, либо движущимися на рельсах. Но теперь база Кэмп-Лежен сертифицировала "полигон будущего", он же G-36, с реалистичными роботами-мишенями, которые перемещаются во всех направлениях, реагируют на выстрелы, кричат и даже бросаются на стрелков.

Большинство старых мишеней снесены бульдозерами, а прежняя растительность удалена из соображений безопасности и ради удобства при проведении учений. На новом стрельбище растут деревья и кусты, за которыми может укрыться противник, и есть траншеи и кочки.

"На G-36 окружающая среда – часть задачи", – сказал старший уорент-офицер пятого разряда Джошуа Смит в пресс-релизе. "В некоторых частях ландшафта свою роль играют деревья, и противников труднее заметить – как в реальной жизни".

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Но самое замечательное в G-36 – это мишени. В отличие от обычных, они могут перемещаться свободно, а не только по фиксированным маршрутам. Еще они могут развивать "спринтерскую" скорость в 18 километров в час и даже держать строй или разбегаться в ответ на выстрелы.

2-я дивизия морской пехоты в Кэмп-Лежене уже нескольких лет с большим энтузиазмом использует роботы-мишени, и сторонники нововведения считают, что они дают гораздо более реалистичный боевой опыт по сравнению с обычными.

Австралийская компания Marathon Targets разрабатывает роботов для Кэмп-Лежена более десяти лет. Ранние версии базировались на оригинальном двухколесном гироскутере Segway. Текущая работает на прочном четырехколесном шасси, где установлена мишень в виде человеческой фигуры, которая при попадании складывается и падает. Мишени бронированы, чтобы выстоять при попадании боевыми патронами и продолжить движение.

Благодаря лазерным дальномерам роботы-мишени не сталкиваются ни с препятствиями, ни друг с другом. Все они подключены по беспроводной сети к центральному пульту управления. Они могут следовать заранее заданному сценарию – активность в базовом лагере или патрулирование – или выполнять дополнительные действия вроде рассеивания или атаки. Это усложняет стрельбу по мишеням и делает их более реалистичными по сравнению со стоячими или всплывающими.

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"Документально подтвержденные испытания и оценки корпуса морской пехоты США показали, что благодаря использованию роботов-мишеней военнослужащие повысили точность стрельбы за 24 часа на 104%", – говорится на сайте Marathon.

"Морпехи повысили процент попадания по движущейся цели от 20-30% до 80-90%", – сообщил Смит сайту Military.com после испытаний в прошлом году.

Задача полигона, как гласит реклама Marathon – создать реалистичную обстановку и сделать из морских пехотинцев "добоевых ветеранов" в типичной для недавних войн ситуации, когда отряд оказывается в численном меньшинстве. 45 роботов, размещенных на G-36, дадут им представление о том, как может выглядеть реальный бой. Ожидается, что G-36 станет заключительным мероприятием в рамках окончательной оценки боеготовности 2-й дивизии морской пехоты непосредственно перед боевым развертыванием.

Раньше роботы-мишени использовались в учениях меньшего масштаба. В список ожидания попадали подразделения, желающие отточить свои навыки в мобильной борьбе. Будущие модели, вероятно, начнут "отстреливаться" благодаря армейской автоматизированной системе моделирования тактического взаимодействия (ITESS) – это что-то вроде высокотехнологичного лазерного прицела. (Как скоро тактические роботы начнут отстреливаться в реальном мире – другой вопрос). Очки с дополненной реальностью, вроде новых IVAS, стоящих на вооружении американской армии, тоже добавляют реализма, отображая пейзажи и дополнительные дружественные и вражеские силы по мере необходимости.

Однако пока это стрельбище уникально, и роботы еще не признаны стандартом. Отчасти проблема связана с затратами: в 2018 году морские пехотинцы арендовали 16 роботов за 2,1 миллиона долларов. Это немалые деньги, особенно в эпоху урезания бюджетов. Полигон G-36 станет демонстрацией роботов-мишеней и стрельбищем. В случае успеха он может стать первым в своем роде.

Дэвид Хэмблинг

Перевод: ИноСМИ