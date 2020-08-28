live
Новости » Политика Читати новину українською

Фото и фамилии националистов, напавших на автобус под Харьковом

СТРАНА.UA
СТРАНА.UA

Украинское интернет-издание

Задержанные за нападение на автобус - жители Днепра Facebook Антона Геращенко

Полиция 27 августа задержала 14 человек, которые стреляли в автобус под Харьковом и нападали на находящихся в салоне членов организации "Патриоты за жизнь". Среди них - члены днепропетровской ячейки "Нацкорпуса".

Об этом свидетельствует информация из справки МВД, которая оказалась в распоряжении "Страны".

По информации ведомства, радикалы с оружием, резиновыми дубинками и битами обстреляли автобус, потом начали избивать тех, кто вышел, после чего - разносить сам бус. Во внутреннем документе полиции также указано, что трое раненых имели огнестрельные ранения конечностей (о чем говорил Кива, но нет в официальных сообщениях МВД).

Нападавшие пытались скрыться на двух разных автомобилях. Так, на 87-м километре дороги Харьков-Перещепино полиция остановила черный "Паджеро", где находилось пять боевиков: Даценко, Квитка, Гарманов, Кит и Мокренко. Все они - жители Днепра. А на трассе Харьков-Ялта остановили серебристый Volkswagen Transporter, в котором находились еще девятеро причастных к нападению днепровцев: Бурдов, Бондарь, Булах, Голота, Жидченко, Коваленко, Литвинов, Савотин, Дужко.

Информация в социальных сетях свидетельствует о том, что многие задержанные имеют отношение к "Нацкорпусу". Так, например, Александр Савотин, судя по Instagram, входит в днепровское отделение партии.

из открытых источников

А Олег Булах, судя по обнародованному на сайте партии отчету, в 2017 году платил в "Нацкорпус" членские взносы - 20 гривен. Еще один взнос "Нацкорпусу" делал задержанный Антон Мокренко. Также в документе можно найти Кирилла Даценко. Его фото с татуировкой "Вальгалла" есть в Facebook.

Страна.ua

Из "Нацкорпуса" Максим Гарманов - он в друзьях у лидера Днепропетровской ячейки Ивана Куриленко, на чьей машине произошло нападение. Вот его фото из местных СМИ.

Страна.ua

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIK.UA

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Повышение цены на газ, новый глава Одесской таможни и председатель Кировоградской ОГА: Главное за 27 августа Единой цены на газ для населения больше не будет, - "Нафтогаз" "Нафтогаз" определил годовой тариф на газ Жертвы взрыва в Бейруте, вторая волна коронавируса в Украине и новый глава Кировоградской ОГА: Главное за 5 августа
Loading...

программы канала ZIK

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с активистами | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Мирный процесс на Донбассе. Прорыв или напрасные надежды? |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Трамп VS Байден. Кто станет хозяином Белого дома? |