Форпост НАТО на границе с Россией: Нарастающая милитаризация Норвегии будоражит Кремль

Атомная подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) CC0 / Public Domain, U.S. Department of Defence

Решение Норвегии позволить атомным подлодкам ВМС США пользоваться портом Тромсё возмутило российских дипломатов. Посольство РФ заявило, что фиксирует нарастающую милитаризацию Норвегии, которая взяла на себя роль форпоста НАТО на границе, и усомнилось в независимости норвежской политики.

Об этом пишет Aftenposten.

Российское посольство поспорило с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном насчет "добрососедских" отношений России и Норвегии.

В понедельник вечером посольство России в Осло заявило у себя в Фейсбуке, что Норвегия испортила добрососедские отношения между двумя странами.

Сообщение было опубликовано после того, как Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) в интервью газетам Nordlys и Klassekampen рассказал о "преимуществах", которые Норвегия получит, разрешив атомным подлодкам заходить в порт Тёнснес в Тромсё, и об "очень хороших контактах с восточным соседом".

"К сожалению, реальность такова, что по инициативе Норвегии полноценное взаимодействие по военной линии заморожено. Систематический диалог на политическом уровне между нашими странами, связи по линии спецслужб — сведены к минимуму. Все инициативы России по восстановлению сотрудничества правительство Норвегии отвергло", — говорится в заявлении посольства.

Форпост НАТО

Вооруженные силы Норвегии хотят, чтобы ВМС США могли для захода атомных подлодок пользоваться гражданским муниципальным причалом в Грётсунде, в 15 километрах к северу от центра Тромсё. Местные политики в Тромсё предпочли бы ограничиться гражданскими судами, пишет Nordlys.

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"Норвегия инициативно, без повода и угрозы со стороны России взяла на себя роль форпоста НАТО на границе с нашей страной. Фиксируем нарастающую милитаризацию Норвегии, систематические антироссийские учения, перевод фактически на постоянную основу присутствия крупных иностранных контингентов на норвежской территории вразрез с традиционной „базовой политикой"", — пишет посольство.

"Нам кажется, что норвежским политикам следует тратить свою энергию и народные средства на укрепление мира на Севере, а не его разрушение", — добавляет оно.

Сомнения в независимости Норвегии

"Отношения сейчас не слишком хорошие, и такого рода заявления это лишь подчеркивают. Русские намекают на то, что, по их мнению, норвежская политика безопасности определяется за пределами страны. Они ставят под сомнение независимость Норвегии и ее способность формулировать собственную политику", — прокомментировала руководитель российской программы Института оборонных исследований Ингерид Опдал (Ingerid Opdal).

Муниципальные политики и администрация Тромсё не хотят, чтобы в порты муниципалитета заходили иностранные подводные лодки.

"Лодочный" спор между муниципалитетом Тромсё и правительством достиг кульминации в конце октября. После этого муниципалитет получил четкий сигнал от министра обороны Франка Бакке-Йенсена о содействии американским подводным лодкам. Если этого не будет, вмешается правительство, сообщила Nordlys.

Перевод: ИноСМИ