ФЛП пришли с протестом к реальной власти в Украине – под посольство США

ФЛП колонной идут до КСУ, Совета Европы и в посольство США в Украине Фото из открытых источников

Предыдущие акции протеста украинских предпринимателей, которые остались без средств к существованию из-за внедрения карантинных ограничений, власть проигнорировала. Не удалось добиться справедливости ни в отмене обязательного внедрения кассовых аппаратов, ни в отмене точечных локдаунов, не связанных с реальной статистикой заболеваемости COVID-19.

Впрочем, другого варианта развития и быть не могло. Украинская власть безропотно выполняет указки кураторов из-за океана, поэтому мольбы народа ей чужды. Наши чиновники обеспокоены только тем, чтобы обогащать карманы МВФ и других заказчиков погоды в украинской политике, а не наших граждан. Под красивые байки о светлом будущем власть систематически вводит антисоциальные меры – по тарифам на коммунальные услуги для населения и по росту налогов для бизнеса. Идет банальное истребление украинского народа.

Вот и теперь нынешняя власть, прошедшая обучение по финансируемым структурами Сороса программам, взяла курс на сбор податей, и уже открыто, а не завуалированно, как раньше. И речь не только о бизнесе, вокруг шеи которого налоговая удавка, но и о населении, которое смиренно тянет на себе кредитную ношу. Берут деньги они, а платим мы.

Поэтому говорить с нашей властью абсолютно бессмысленно. Предприниматели пошли к офису настоящих хозяев Украины. И правильно сделали. Если не вернуть рычаг власти народу, от нашей страны останутся только сырьевые отрасли и аграрный сектор, необходимые для поддержания жизнедеятельности Запада.

Как бы "хозяевам" Украины этого ни хотелось, наша страна не станет второй Африкой посреди Европы.

Игорь Вальский