Финтех и "вертолетные деньги": Африканские ответы на коронавирусный кризис

Коронавирус в странах Африки Facebook

Власти некоторых стран Африки начали мероприятия по поддержке бизнеса и населения в связи с пандемией коронавируса и экономического кризиса, сопровождающего ее. Скоро придется догонять африканцев?

Об этом пишет Андрей Никулин на своей странице в Facebook.

Меры по поддержке бизнеса и населения начинаются даже в Африке.

Финтех и "вертолетные деньги". Африканские ответы на коронавирусный кризис.

Коронавирусная пандемия и сопутствующий ей глобальный экономический кризис — катастрофа для континентальных экономик. По оценкам экономистов Афросоюза, совокупный ВВП Африки может сократиться на 0,8 - 1,1% (по пессимистичным оценкам Всемирного банка — на 5,1%), иностранные инвестиции — на 15%, налоги — на 30%, экспорт и импорт — на 35%.

Главная задача местных правительств — сохранить мелкий бизнес и неформальную торговлю, в которых заняты подавляющее большинство экономически активного населения. Показателен пример Кот-д'Ивуара, намеренного пустить на поддержку неформального бизнеса не менее 100 млрд франков КФА (в этой сфере занято свыше 92% ивуарийцев). На выручку приходят и финансовые технологии, в первую очередь — кенийский сервис мобильных платежей M-Pesa (от суахилийского pesa — деньги), недавно выкупленный крупнейшими южноафриканскими мобильными операторами — Safaricom и Vodacom.

Мобильные деньги, бесконтактные электронные платежи и социальные приложения (вроде угандийского Market Garden по заказу продуктов у фермеров) — единственный способ удержать товарооборот в условиях карантинных мер, и правительства идут на множество послаблений для их продвижения среди населения. В таком направлении пошли Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Мали и другие страны зоны франка КФА; Гана, в числе прочего, намерена использовать универсальные QR-коды — в рамках новой бесконтактной платежной системы.

Но технологий недостаточно — уровень интернетизации и охвата мобильной связью стран Африки все еще достаточно низкий. Поэтому для поддержания платежеспособного спроса правительства просто вынуждены раздавать "вертолетные деньги" и идти на другие социальные меры во избежание социального взрыва.

Новости по теме: Без паники: Как лидеры стран Африки коммуницируют c населением о коронавирусе



Взято из телеграма Zangaro today.

"Продвинутые социальные пакеты выработали Намибия и Кабо-Верде — первая собирается выплатить 750N$ всем потерявшим работу в возрасте 18-60 лет и открыть бесплатный доступ к водоснабжению, вторая — раздавать деньги, еду и пособия, включая занятых в неформальном секторе. В самой пораженной стране — ЮАР (свыше 2 тыс. заболевших) — президент и члены кабмина пожертвовали 33% своих зарплат в особый Фонд солидарности, направленный на сдерживание эпидемии и помощь уязвимым южноафриканцам. На материальную помощь здесь могут рассчитывать как работники на карантине (в порядке оплачиваемых больничных), так и граждане, потерявшие работу или бизнес.

Экономические лидеры Восточной Африки — Кения и Уганда — уже начали раздавать еду "уязвимому" населению и занялись регулированием ценовой политики, а власти соседней Руанды активно штрафуют компании, замешанные в спекуляциях. Жестким ценовым контролем занимается и Эфиопия, объявившая на своей территории пятимесячный режим ЧП.

Дальше всех пошло правительство Того, которое 8 апреля запустило программу универсальной помощи "Новисси" ("Солидарность"). В соответствии с ней все нуждающиеся (в т.ч. водители мототакси), потерявшие доход из-за карантинных ограничений, получат на электронные кошельки в общей сложности 1,6 млрд франков КФА. Соседняя Гана объявила об отмене платы за воду и электроэнергию в течение трех месяцев — за апрель, май и июнь, и также рассматривает возможность раздавать деньги пострадавшим от карантина.

Нигерия — в числе прочего — тоже объявила об отмене платы за электроэнергию, — но на два месяца. Правительство и губернаторы штатов также анонсировали раздачи риса, зерна и денег — самым уязвимым и бедным домохозяйствам. Еще в конце февраля федеральные власти насчитали 10,7 млн беднейших граждан в 35 штатах, ставших бенефициарами программы базовой материальной помощи. Собирает деньги и Камерун — в особый фонд солидарности, куда власти планируют собрать не менее 1,5 млрд франков КФА (1,5 млн евро). В настоящее время уже собрано порядка 700 млн франков, или 1 млн евро.

Наконец, о готовности распечатывать бюджет заявила даже Зимбабве. Правительство этой хронически нестабильной страны выделило свыше 600 млн$ на выплаты одному миллиону наиболее уязвимых домохозяйств, пострадавших от эпидемии.



Так что надо догонять теперь уже африканцев.

Андрей Никулин