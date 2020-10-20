Ежегодное послание президента к народу в ВРУ: О чем именно говорил Зеленский депутатам

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Согласно законодательству, президент Украины должен ежегодно обращаться с посланием к народу, провозглашая его в Верховной Раде. О чем говорил Владимир Зеленский депутатам и какие главные тезисы его послания к народу?

Об этом пишет Энрике Менендес на своей странице в Facebook.

Выступление президента Зеленского с ежегодным посланием к парламенту очень эмоциональное. Владимир Александрович выглядит весьма уверенным. Звучало мощно и свежо. Ещё несколько месяцев назад Зеленский выглядел гораздо более нервным. Видимо, его личное эмоциональное состояние либо улучшилось, либо он умело симулирует.

А вот к сути сказанного довольно много вопросов. Было много пиара, много лозунгов, за которыми нет реальной почвы. А значительная часть пунктов, озвученных как решения ради успешного будущего страны, вряд ли являются дорогой к успеху.

Я пройдусь по тем темам, которые важны лично для меня: Донбасс, развитие экономики и гуманитарный блок.

1. Термин "Безопасная реинтеграция" теперь с нами надолго. Эта тема достойна отдельного разговора, но если кратко, то я вижу в этом только оправдание для отсутствия прогресса по возврату Донецка и Луганска. Политических уступок нет, потому что это "небезопасно". А "безопасно" выглядит консервация на 25 лет, когда проблема будет уже точно не нашей.

Новости по теме: Пять вопросов "пробника референдума" от Зеленского: Цели и задачи

2. Посыл "Достойное будущее у Донбасса есть только с Украиной" я абсолютно поддерживаю. Это в нынешних условиях правда. Но у хорошего лозунга есть два минуса – он появился с большим опозданием, когда наломано много дров. И второе – он ничем на данный момент не наполнен. Тут мало красивых слов, нужны серьёзные действия. А с этим есть проблемы.

3. Создание особых экономических условий на подконтрольных территориях Донбасса. Я тоже это поддерживаю двумя руками. К сожалению, внимание СМИ обошло концепцию экономического развития, которую презентовало Министерство реинтеграции 30 сентября. Все комментировали только создание СЭЗ. А ведь это звенья одной цепи. Тоже следует разобрать тему отдельно, но два главных вывода такие: само по себе это не поможет реинтеграции, и я плохо представляю себе, как развивать экономику в прифронтовой зоне без прогресса в урегулировании. Можно прилагать много усилий для незначительных улучшений, но серьёзный прогресс возможен только в случае возврата ОРДЛО. Иначе – только стагнация. Никаких зарубежных инвесторов тут не предвидится, а развивать территорию за счёт только государственного бюджета — это тупиковый путь. Это подтверждает экономическая политика правительства. Но об этом ниже.

4. Спасибо, конечно, за приглашение посещать Донбасс. Это важно. И я надеюсь, что действительно депутаты "Слуги народа" приедут к нам 22 октября. Тоже пустой пиар, но пускай поглядят, расширят кругозор.

5. Народовластие и референдумы. Я категорически против референдумов по сложным вопросам. В эпоху популизма эти инструменты служат лишь объектом для манипуляций, а никак не прямой демократии. Украина – это стремительно беднеющая страна. У нас происходит деиндустриализация, а с ней деградация наукоёмких отраслей, падает уровень образованности. Интеллектуальный дискурс тоже стал жертвой популизма и внешнего влияния. В такой ситуации есть большие вопросы к здоровью общества в целом. Зеленский привёл в пример Канаду, Швейцарию и Ирландию – развитые страны, с развитой промышленностью, зрелым политическим обществом (и забавно, что две из них — это страны с федеративным устройством). Нам следует сначала поднять своё общество, а потом уже внедрять референдумы.

6. Развитие экономики. Три ключевых посыла – это развитие внутреннего производства, ограничение участия государства в экономике и создание условий для инноваций при помощи IT-индустрии. Ко всем трём есть большие вопросы. Я сейчас нахожусь под большим впечатлением от недавно прочитанной книги норвежского экономиста Эрика Райнерта "Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными". Мне ужасно хочется поговорить об этом отдельно, но сейчас подвернулась возможность подвергнуть анализу речь Президента. Ключевая идея этой книги в том, что собственная обрабатывающая промышленность – это путь к богатству, а деиндустриализация – это путь к бедности. При этом Райнерт обвиняет международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и МВФ, что созданные ими правила способствуют экономической деградации развивающихся стран и политике нового колониализма.

Речь Зеленского в отношении экономики сильно противоречит идеям Райнерта, и последний для меня звучит убедительнее. Во-первых, Зоны Свободной Торговли должны вводиться только между одинаково развитыми странами. Если ЗСТ ввести не вовремя, то более развитая ПРОМЫШЛЕННО страна уничтожит более слабую промышленность менее развитого "партнёра". Меня совсем не радует подписание ЗСТ ни с Канадой, ни с Великобританией, а теперь ещё и с Турцией. А до этого я не радовался подписанию соглашения об Ассоциации с ЕС.

Кстати, Зеленский сказал, что все эксперты считают последний саммит Украина-ЕС наиболее успешным. Я не знаю, про каких экспертов говорил наш Президент, но все знакомые мне придерживаются прямо противоположного мнения. Никаких преференций мы не получили, а вот комментарии топ-чиновников ЕС с запретом Украине поддерживать локализацию производства – я слышал. И это прямо противоречит рекомендациям Райнерта (и не только его) – что государство должно защищать и поддерживать своих производителей несмотря ни на что.

Во-вторых, все эти фантазии на тему развития креативных индустрий без развития промышленности. Райнерт тут однозначен – если в стране нет применения инноваций в своей собственной индустрии, а она лишь делает исследования для их применения за рубежом, то такая страна обречена плестись в хвосте.

Ну и третье, образование. Забавная фраза, что образование должно отражать "тенденции нашей экономики". Эта тенденция называется деиндустриализация. И тут я тоже обращусь к Райнерту – если люди, получившие образование не находят себе применения в секторах с высокой добавочной стоимостью в вашей стране – то мои поздравления: ваше государство просубсидировало подготовку квалифицированных трудовых мигрантов для тех стран, у которых есть своя промышленность.

А вот аудит экономики и стратегию развития до 2030 года я горячо поддерживаю.

7. Внешняя политика. Тут рассказывать особо нечего. Всё уже отражено в принятой в сентябре "Стратегии национальной безопасности". Наши союзники на Западе плюс Турция. В послании Зеленский не называл Россию врагом напрямую, говорил лишь об агрессии. Но содержание остальных пунктов, а главное самой "Стратегии", которая подписана, не даёт надежды на скорую нормализацию отношений с РФ, которую на самом деле ждут многие наши сограждане.

Новости по теме: Украина - Турция: Зачем Анкара демонстративно развивает отношения с Киевом?

8. Гуманитарная политика. В начале выступления Президент сказал, что пройдётся по пунктам своей избирательной программы. И я на самом деле ждал, что он скажет хоть пару слов про гуманитарную политику, но не дождался. В деле идеологического сшивания страны власть Зеленского пока терпит провал. Но скажу, что Президент не солгал – просто в его официальной программе действительно не было никаких обещаний на этот счёт. Мы себе сами нафантазировали, что наши права как русскоязычных украинцев будут защищены.

А у вас какие впечатления?

Энрике Менендес