"Евробляхеры" под Радой: Решат ли законодатели наконец проблему растаможки авто?

Под стенами ВРУ митинг с требованием удешевления растаможки авто Фото из открытых источников

Эпопея с решением вопросов растаможки авто, которые завозят в Украину из-за границы, началась почти два года назад. Решения властей не удовлетворяли водителей "евроблях". На очереди новые законопроекты. Под Радой в Киеве - митинг.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В центре Киева возле здания Верховной Рады Украины в среду, 2 сентября, проходит митинг нескольких сотен водителей автомобилей на номерах стран Евросоюза. В общественной организации "АвтоЕвроСила", которая является организатором акции, обещают стоять бессрочно, если власть не выполнит их требование - удешевление растаможки авто.

Новая история с большим бэкграундом

Кардинальное изменение правила растаможки автомобилей потерпели еще в ноябре 2018 года. Тогда Верховная Рада приняла новую формулу расчета ставки акциза на ввозимые из-за границы авто. Формула выглядит так: базовая ставка платежа (для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, а на дизеле - 75 евро) умножается на объем двигателя, разделенный на тысячу, и на возраст авто. Например, чтобы посчитать акциз ввоза машины 2013 года выпуска с объемом бензинового двигателя 2 тысячи кубических сантиметров нужно 50 умножить на 2 и на 7. Получим - 700 евро акциза. Цена растет, если авто старше или имеет больший объем двигателя. Так, за двухлитрового "бензинового коня" в возрасте 15 лет придется уплатить уже 1500 евро. Кроме этого при растаможке нужно оплатить 10% пошлины, 20% НДС, 3-5% в Пенсионный фонд и 1,5% военного сбора. Стоит отметить, что депутаты в 2018 году дали незарегистрированным в Украине автомобилям трехмесячный льготный период, в течение которого можно было растаможиться с "дисконтом" 50 процентов.

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Эти законодательные изменения должны были решить проблему так называемых "евроблях". По официальной информации ГФС, на время принятия изменений, на территории Украины находилось 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. Как отмечалось в принятом в 2018 году законе, ситуация с "евробляхами" вызвана высоким акцизным сбором на подержанный автомобиль, когда приходилось платить в 10-28 раз более высокий акциз за автомобтль возрастом более 5 лет, чем за новый. Это и породило схемы, с помощью которых люди стали обходить закон - ввозить авто в режиме временного ввоза или транзита, которые зарегистрированы на европейских граждан или компании, а украинцам для управления передавались на условиях доверенности.

Требования протестующих

Изменения 2018 года не смогли решить проблему "евроблях" полностью - многие водители все равно не согласились на растаможку. По данным ГФС, в льготный период оформлено лишь 218 тысяч авто с иностранной регистрацией. Именно поэтому был разработан и внесен в парламент новый законопроект 3704, который, в частности, предусматривает отмену акцизного сбора с 1 января 2021 года, отметил DW глава организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич. "Мы требуем отменить акциз для легковых и грузовых авто. Мы хотим, чтобы все авто платили только пошлину, НДС, военный сбор и в Пенсионный фонд при постановке на учет", - подчеркнул он.

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Акциз для авто был придуман автомобильными олигархами для защиты своих интересов, считает Ярошевич. "Таким образом, имея возможность не платить налоги, официальные импортеры авто в Украине не допускали конкуренции", - убежден он.

Кроме того, законопроектом предлагается освободить участников боевых действий от уплаты НДС и снизить требования к экологическим стандартам. Предлагается установить в отношении автомобилей, которые не соответствуют экологическому стандарту "Евро-4", обязанность проведения технического осмотра, который был отменен еще в 2012 году.

Митингующие, кроме того, требуют принять законопроект 3706, который дает возможность в течение 180 дней растаможить авто без штрафа гражданам, которые нарушили таможенные режимы пребывания автомобилей на территории Украины. В итоге это сделает возможным закончить эпоху еврономеров и получить справедливые правила для всех граждан, уверен Ярошевич.

Позиция парламента

Несмотря на то, что авторами законопроекта 3704, зарегистрированного в июне этого года, являются более 40 народных депутатов из разных групп и фракций, в том числе и от "Слуги народа", прогнозировать его принятие парламентом еще нельзя. Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил DW, что решение об отмене акциза влечет немалые бюджетные расходы и он поддержит законопроект, если будет сформирована положительная позиция министерства финансов. "Однако министерство финансов, бюджетный комитет Верховной Рады и правительство категорически против этого решения. Ведь после принятия законопроекта бюджет недополучит около 8 миллиардов гривен", - отметил он.

Кроме того, законопроектом предусматривается послабление в отношении евростандартов, что не согласуется с международными обязательствами Украины, уверен Гетманцев. "Это требует обсуждения. Я считаю, что это решение не должно приниматься в один день", - уверен он.

Фракция "Европейская солидарность" еще не определилась с позицией относительно законопроекта, поскольку его еще даже не рассматривал комитет, отметил DW народный депутат от этой фракции Алексей Гончаренко. В пресс-службе партии "Голос" заявили, что готовы комментировать лишь после рассмотрения законопроекта в парламенте.

Стоит или нет?

Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский считает, что это правильный подход, поскольку введение акциза аргументировалось поддержкой отечественных производителей, но на практике украинцы были лишены возможности покупать подержанные автомобили. "Большую сумму акциза платили за более дешевые товары чем за дорогие", - пояснил он.

Поэтому акциз делает невыгодным завозить и использовать подержанные авто, отмечает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Эксперт уверен, что сам по себе акциз можно оставить, но он должен быть одинаковым как для новых, так и для подержанных авто. "По моему мнению, его размер должен быть умеренным. У нас есть обязательства перед Европой по снижению акциза до 7 процентов, которых достаточно", - отметил он.

Между тем инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что варьирование акциза от возраста авто нужно для стимулирования ввоза качественных экологичных авто, а также для того, чтобы города не утонули в пробках. Несходовский на это возражает, что вопрос загрязнения воздуха решается другим налогом - экологическим.

Что касается перспективы снижения поступлений в бюджет от акциза, то это можно смягчить увеличением поступлений от НДС и пошлин, уверен Дубровский. "Поэтому сумма потерь бюджета не существенна. Но это решение увеличит благосостояние украинцев", - считает эксперт.

Александр Куницкий