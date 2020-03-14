Это не сработает: Развенчиваем антинаучные рекомендации относительно профилактики коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский осматривает оборудование санитарного вертолета МИ-8МТВ-1, который специально оборудован для перевозки инфекционных больных недалеко от города Полтавы EPA-EFE

После того, как в мире объявили пандемию коронавируса, а в Украине ввели карантин, кроме паники в виде скупки соли и гречки, с утроенной скоростью начали распространяться антинаучные теории предотвращения вируса. Мы собрали самые распространенные и в очередной раз опровергаем их.

Гомеопатия

Здесь даже нет смысла комментировать — гомеопатия не работает. Точка. Это неоднократно доказано наукой. Однако в соцсетях и различных "профильных" сайтах пользователям советуют принимать профилактическую гомеопатию. Единственная профилактика от коронавируса — часто мыть руки, не посещать страны, где есть вспышки вируса и вовремя обращаться к врачу. А гомеопатия не работает.

из открытых источников

Защитные маски

Все чаще на улицах можно увидеть людей в медицинских масках якобы для предотвращения коронавируса. Этим удачно пользуются производители и аптеки — цены на маски выросли примерно в 10 раз. Маска никоим образом не защитит от попадании вируса в дыхательные пути. Они необходимы только больным людям, чтобы те не заражали окружающих. А скупая маски, вы только сеете панику, позволяете производителям наживатись на этом и создаете дефицит для тех людей, которым маски действительно необходимы.

БАДы

Биологически активные добавки до сих пор имеют большую популярность в мире. Их сторонники заявляют, что благодаря им можно укрепить иммунитет и таким образом защититься от коронавируса. Во-первых, это не сработает, если вы контактировать с человеком, который является носителем коронавируса, вы имеете шанс заразиться, независимо от того принимаете ли вы БАДы или нет. Во-вторых, БАДы не являются лекарственным средством. И об этом вас предупреждают даже сами производители.

Противовирусные препараты

Эффективность противовирусных препаратов до сих пор не доказана. Только некоторые препараты и то для определенной группы вирусов. Все разрекламированные препараты, которые рекомендуют принимать по одной таблетке в день, чтобы не заразиться не работают.

Антибиотики

На сегодня до сих пор есть любители при любой непонятной ситуации принимать антибиотики "на всякий случай". Антибиотики можно принимать только по назначению врача. Раз. Два — антибиотики действуют исключительно против бактерий и не уничтожают вирусы.

Коралловый клуб

Адепты кораллового клуба советуют принимать кору муравьиного дерева, которая якобы должна не дать вирусу быть активным, а также советуют орошать слизистые оболочки коллоидным серебром. И, конечно, что все это не работает. По сути, это те же БАДы, которые не являются лекарственными средствами, а в некоторых случаях могут еще и навредить вам.

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В частности, в этом видео человек говорит "...это естественный антибиотик, который вы будете принимать и будете в безопасности от заражения любым вирусом".

Оксолиновая мазь

В СССР оксолиновую мазь использовали для профилактики гриппа и простуды. Не удивительно, что нашлись и сторонники того, что ее можно использовать для профилактики коронавируса. Но эффективность оксолина в борьбе с вирусами не доказана. Более того, оксолин может, наоборот, создать более благоприятные условия для вируса.

Вакцины

На многих сайтах с объявлениями уже наперебой продают "вакцину" от коронавируса. Вакцины от этого штамма коронавируса на сегодня не существует. Она только на стадии разработки.

Алкоголь

Также во время вспышки начали распространяться слухи, что якобы алкоголь является хорошей профилактикой коронавируса. Алкоголь только ослабляет иммунитет и организм становится более восприимчивым к различным микроорганизмам и вирусам.







Екатерина Чернявская