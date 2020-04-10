Есть ли у Китая шансы, чтобы обогнать США?

До своей войны за независимость США были всего лишь колонией Великобритании wallhere.com

Китай вовсю укрепляет свое политическое и экономическое влияние в мире в противостоянии с США. Но реально ли опередить Америку? Для ответа на этот вопрос нужно окунуться в историю противоборства Великобритании и ее колонии.

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

А давайте вернёмся к истории. Были ли у Америки шансы победить Великобританию?

Да, это сейчас США сильная и развитая страна, но так было не всегда. До своей войны за независимость, США были всего лишь колонией Великобритании. Бедной, аграрной колонией. Кстати, многих американцев такое положение вполне устраивало. Особенно южные штаты, которые занимались сельским хозяйством и экспортировали продукцию в Великобританию.

Ситуация не устраивала население северных штатов. Им не нравилось, что Великобритания их эксплуатирует как поставщика аграрной продукции, но при этом подавляет и запрещает любую производственную деятельность. Как говорил премьер-министр Великобритании Уильям Питт-старший: "Колонисты не должны производить даже гвоздей для подков".

Такую политику Великобритания применяла ко всем колониям. И если одни колонии с покорностью принимали такую политику, то американцы, прямые потомки британских переселенцев, с ней были несогласны. И по сути, это стало причиной восстания.

Одним из главных противников такой политики Великобритании был будущий министр финансов США Александр Гамильтон. Он считал, что экономическое развитие невозможно без промышленного производства, и стал главным идеологом будущего промышленного развития США. Его роль настолько велика, что его поставили в ряд с такими выдающимися людьми, как Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон. А его портрет можно увидеть на 10-долларовой купюре.

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На самом деле война за независимость США была очень рисковой и опасной затеей. В США не было такой профессиональной армии, как в Великобритании. Не было такого же мощного флота. Сами британцы, понимая потенциал противника, восприняли это восстание как шутку и не понимали, чем и как американцы собираются воевать. Ведь американцы не могли даже производить ружья для своих войск.

Да, американцы выиграли несколько сражений, но только потому, что Великобритания вначале несерьезно отнеслась к восстанию и ожидала подавить бунт малыми силами.

И неизвестно как сложилась бы история, если бы в войну не вмешалась Франция, которая хотела ослабить своего давнего противника. Именно французы обеспечивали повстанцев оружием, обмундированием, продовольствием. Неоценимую помощь для колонистов французы сделали, развязав войну в Индии и Карибском море, чем не дали Великобритании сконцентрировать силы, чтобы подавить восстание. И самой сильной помощью для американцев был военный французский флот, который блокировал любые поставки и помощь Великобритании своим колониальным войскам. Именно французы победили в ключевом морском сражении в Чесапикском заливе.

Тем не менее, история сложилась как сложилась. Америка выиграла и наконец смогла стать на путь промышленного развития. Хотя промышленность ещё долгое время будет камнем преткновения и в будущем станет причиной ещё одной войны - Гражданской. Только зная, как люди не любят читать большие тексты, то об этом напишу позже, если увижу интерес к этому посту.

Павел Вернивский