Еще один "патриот" погорел: Замглавы фракции "Голос" Железняк сдает руководству "ДНР" в аренду недвижимость

Слева направо: Ярослав Железняк, Святослав Вакарчук, Павел Кухта Facebook

"Голос" опять в эпицентре скандала. После того, как глава партии Святослав Вакарчук на фоне шухера с неуплатой налогов решил по-тихому уйти с поста, фактически признав грехи, оскандалился еще один видный политик от этой политсилы.

В СМИ уже несколько дней гуляет информация о том, что заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк сдает в аренду свою недвижимость в "ДНР". И не просто сдает кому-то там, а руководству непризнанной республики и ФСБ!

Речь идет о компании с донецкой пропиской Конгресc-холл, которой принадлежат бизнес-центр с аналогичным названием и гостиница "Централь", которую сейчас используют как штаб-квартиру власти "ДНР".

Родители депутата – Иван и Ирина Железняк еще в 2012 году создали управляющую компанию "Конгресс-холл", которая была зарегистрирована в Донецке (б-р Шевченка, 13-А). На сегодняшний день компанией управляют мать депутата –Ирина Железняк и его сестра – Ольга Железняк (отец депутата умер более 2 лет назад).

elegra.ph

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До военных действий, когда Ярослав трудился помощником депутата от Партии Регионов Плотникова, родители Железняка получили разрешение на строительство бизнес-центра класса "А" в городе Донецк по улице Артема, 87. Инвесторы вложили средства в строительство 27 этажного бизнес-центра в самом центре Донецка. Его общая площадь составляет 18 000 кв.м. Данный проект стал продолжением строительства многофункционального комплекса, который включал в себя также уже действующий отель "Централь".

Сегодня в этом комплексе находятся ключевые подразделения администрации так называемой "Донецкой народной Республики", а также подразделения ФСБ.

Лично ни Ярослав Железняк, ни его семья за шесть лет не заявляли о захвате их имущества в Донецке. Это дает основание считать, что семья Железняка - либо все это время комфортно ведет бизнес на территории "ДНР", за что получает прибыль, и даже согласовала размещение в их комплексе ключевых людей захваченного Донецка, либо же сдает помещения бесплатно, имея какую-то тайную договоренность и личные интересы.

По украинскому законодательству такое "гостеприимство" семьи депутата попадает под ряд статей уголовного кодекса в части поддержки лиц, которые действуют с целью повала конституционного строя страны.

Сам Железняк эту информацию переводит в разрез своей "борьбы" с коррупционными схемами и называет фейком. По словам Железняка, "Конгресс-холл" недостроен. Да, бизнес-центр не доведен до конца, но функционировать может. А гостиница и так рабочая. Но о ней Железняк вообще ни слова не упоминает. Как будто ее не существует. Слабая отмазка, мягко говоря. Тем более, что в Донецке каждой дворняге известно, кто сейчас арендует "Конгресс-холл" и "Централь". Но Железняк о руководстве боевиков ни слова. Фактически Ярослав говорит только то, что БЦ недостроен. Да, но как это опровергает информацию о его сотрудничестве с "ДНР"? Да никак.

Готовьтесь, скоро в "Голосе" заменят и замглавы фракции. Вакарчук, Железняк, кто следующий? Наверняка, Кира Рудик, новая глава фракции. Она хорошо сработалась с компанией, владеющей запрещенным в Украине сервисом mail.ru. Вот же ж "патриотическая" фракция…

Владимир Шамин