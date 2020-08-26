Еще один христианский памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле станет мечетью

Посетители монастыря Хора в Стамбуле Reuters

Турция намерена превратить в мечеть очередной христианский объект, входящий в перечень стамбульских памятников Всемирного наследия. Указ президента об открытии музея Карие для мусульманских богослужений был опубликован в правительственном издании.

Об этом пишет Milliyet.

Президентский указ об открытии мечети Карие для богослужений был опубликован в официальном правительственном вестнике "Ресми газете" (Resmi gazete). Созданное в VI веке строение использовалось в византийский период как церковь, а после завоевания Стамбула — как мечеть. В 1945 году было решено сделать Карие музеем.

Музей Карие (церковь Христа Спасителя в Полях, - ред.) в районе Фатих в Стамбуле, который является одним из важнейших памятников византийского искусства позднего периода и своими мозаичными орнаментами влечет туристов со всего мира, открывается для мусульманских богослужений в соответствии с указом президента, опубликованным в "Ресми газете".

После отмены решения Совета министров от 1945 года постановлением 19-й палаты Государственного совета управление мечетью Карие также было передано Управлению по делам религии. Здание, в котором продолжают идти реставрационные работы, по-прежнему действует как музей.

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В утренние часы было видно, что сюда продолжают приходить прежде всего иностранные туристы. Строение, известное как музей Карие, находится в центре большого структурного ансамбля монастыря Хора времен Восточной Римской империи.

Сооружение, находившееся за пределами городских стен, получило название "Хора", что в переводе с греческого языка означает "сельская местность" или "за городом".

Точная дата постройки неизвестна, однако утверждается, что история этого памятника восходит к VI веку. Он был возведен в 536 году на месте разрушенной часовни по приказу императора Юстиниана (527-565). В XI веке сооружение было перестроено тещей Алексея I — Марией Дука. Монастырь, пришедший в запустение во время латинской оккупации 1204-1261 годов, был восстановлен Теодором Метохитом в XIV веке.

В этот период к храму были пристроены внешний нартекс и пареклесия. В 1296 году он выдержал крупное землетрясение. Во время завоевания Стамбула султаном Мехмедом Завоевателем в 1453 году сооружение нисколько не пострадало.

Церковь монастыря Хора, которая долгое время продолжала использоваться как христианский храм, в 1511 году, во время правления султана Баязида II (1481-1512), была преобразована в мечеть великим визирем Хадымом Али-пашой (также известным как Атык Али-паша), а рядом было построено медресе.