Ермак не имеет полномочий заниматься международными переговорами и вопросами Донбасса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не имеет полномочий заниматься международными переговорами и другими важнейшими вопросами государственного строительства.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в Facebook.

Отстаньте уже от Ермака по теме Донбасса и мирных переговоров. Какие к нему могут быть претензии? Он дипломат? Министр? Член правительства? Государственный служащий? Нет же — он даже не чиновник. Глава Офиса президента — это руководитель президентской канцелярии, только и всего. Канцелярии, обеспечивающей работу президента. В полномочия руководителя Офиса не входит проведение международных переговоров, в т. в. Нормандского или Минского форматов. Он не имеет права заниматься Донбассом, как, впрочем, и другими важнейшими вопросами государственного строительства: это не входит в круг его полномочий.

Кроме того, об Офисе президента нет ни слова в Конституции. Как, кстати, там нет ни слова о НАБУ и ГБР, а также о праве президента назначать их руководителей. Зеленский создал свой Офис в прошлом году в качестве вспомогательного консультационного органа для обеспечения собственной деятельности и не наделил его никакими властными полномочиями, в том числе по ведению международных и прочих переговоров по Донбассу.

Понимаете теперь весь этот фарс: Ермак-Козак-Донбас-Берлин?

Ренат Кузьмин