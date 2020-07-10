Эрдоган превратил собор Святой Софии в мечеть: Очередное ознаменование переустройства мира?

Собор Святой Софии в Стамбуле превратили в мечеть Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети. Начало тектонических изменений по переустройству мира?

Об этом пишет Глеб Простаков на своей странице в Facebook.

Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь храм снова будет превращен в мечеть. Спустя многие годы заигрывания с турецкими националистами, президент Эрдоган заставит их выбирать, с кем они мысленно - с ним или с покойным создателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Армия и светскость более не являются основами турецкого государства. Непререкаемый авторитет армии был окончательно добит в 2016 году во время несостоявшегося госпереворота, когда генералы - некогда арбитры государства - были использованы в политических разборках Запада с Турцией. Светскость Турции умирает на наших глазах.

Новыми основами провозглашаются религия и пантюркизм. Достаточно ли у Эрдогана сил для смены устоев государства покажет время. Так или иначе, сегодня он открыто бросил вызов Ататюрку и принципам, на которых формировалась Турция после Первой мировой войны.

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Сегодняшнее событие по масштабам можно сравнить с решением Трампа признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда посольство. Как и решение об обустройстве мечети в Святой Софии смена статуса Иерусалима стала началом тектонических изменений по переобустройству мира.

В этом большом движении будут ликвидированы почти все старые замороженные конфликты: израильско-палестинский, кипрский, нагорно-карабахский, абхазский, приднестровский, кашмирский и да, конечно, же донбасский. В процессе этого движения будут созданы новые очаги конфликтов и новые заморозки.

Уже не Святая София, но Айя София стала еще одним символом грядущих больших перемен.

Глеб Простаков