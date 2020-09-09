Электросамокаты, гироскутеры и сигвеи станут полноправными участниками дорожного движения?

В Украине планируют ввести категорию пользователей персонального легкового электротранспорта Фото из открытых источников

Народные избранники 4 сентября приняли в первом чтении законопроект, которым владельцам электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и подобных средств передвижения предоставляется статус участников дорожного движения.

Об этом пишет Максим Могильницкий на своей странице в Facebook.

Еще два года назад мы с коллегами подняли вопрос о необходимости правового урегулирования передвижения новых участников дорожного движения. Речь о пользователях гироскутеров, моноколес, электросамокатов и прочих колес на батарейках. А четвертого сентября Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект под номером 3023.

Прогресс неумолим. В сознании обывателя гироскутер уже не является чем-то недоступным и футуристичным. Обычное дело для крупных украинских городов. Не исключено, что и ты, дорогой подписчик, вскоре обзаведешься чем-нибудь компактным и экологичным, плюнув на душный общественный транспорт. Вот и решил я посмотреть, что там наш законодатель выдумал.

Итак, если законопроект проголосуют и во втором чтении, то вся эта электрическая техника получит официальный статус участников дорожного движения. Владельцев персонального легкого электротранспорта, по сути дела, приравняют к велосипедистам.

Права и обязанности абсолютно те же. Придется им ездить по велосипедным дорожкам, а также по краю проезжей части или обочине, если эти самые дорожки отсутствуют. Двигаться будут не абы как, но попутно транспортному потоку. А в темное время суток нужно будет пользоваться фонарем (фарой) и светоотражателями.

Как и велосипедист, пользователь легкого электротранспорта будет считаться пешеходом лишь в том случае, если ведет свое транспортное средство, а не едет на нем. Нестись по пешеходному переходу на полном ходу, надеясь, что другие участники движения остановятся и пропустят, больше не получится. Хочешь стать пешеходом – слезай и кати свое мудреное устройство.

Этим же законом для велосипедистов и пользователей легкого электротранспорта вводится запрет на использование телефонов во время движения. А также на движение в нетрезвом состоянии.

Тут, правда, с правовым урегулированием у нас прямо беда. В этот раз даже отдельную меру ответственности за езду в состоянии опьянения ввести не пытались. Ограничились внесением пользователя электротранспорта в перечень "льготников", которым 127-я статья КУоАП предписывает минимальные штрафы. А ради них, как известно, стражи порядка даже протоколы составлять ленятся.

Кто ж ради 170-ти гривен (и это в худшем случае) напрягаться станет? Конфискация велосипедов или электротранспорта за серьезные нарушения у нас не предусмотрена. Права на управление подобным транспортом тоже не лишают. Поскольку никто его официально не предоставляет. Даже выезд на проезжую часть несовершеннолетним участникам движения запретить не потрудились. А стоило бы.

То есть работу законодатель уже начал, но явно боялся перетрудиться. Сегодня, по-моему, даже ребенку очевидно, что безопасность движения – это, в первую очередь, соблюдение правил всеми его участниками. Потому и штрафовать всех следует одинаково строго. У нас же пешеход или подросток на гироскутере могут творить на проезжей части любые глупости и отделаться легким испугом. Какая уж тут безопасность?

Максим Могильницкий