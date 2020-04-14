Экспресс-тесты на коронавирус в аптеках: Какие опасности и перспективы самостоятельного применения

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих EPA-EFE

В некоторых аптеках в продаже появились быстрые тесты украинского производства для определения SARS-CoV-2. Фактически каждый может купить тест без рецепта врача и сделать его самостоятельно дома. Но это может быть опасно. Почему?

Об этом пишет Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Расширение доступа к тестированию может быть хорошим решением для усиления борьбы с COVID-19. Ведь чем больше инфицированных людей обнаружено, тем скорее их можно изолировать и отследить их контакты, и таким образом уменьшить скорость распространения вируса и в конце концов его остановить.

Но возможность самостоятельно делать тест без четкого алгоритма, как действовать в случае получения положительного или отрицательного результата, может быть опасна. Почему? Прежде всего, из-за отсутствия четких рекомендаций относительно применения таких тестов.

Узнав о возможности сделать тест, люди могут побежать покупать его в аптеку, не имея для этого никаких оснований и без предварительной консультации с врачом. Так не должно быть. Возможность купить тест — это хорошо, но для получения наиболее точного результата исследование должен делать именно врач.

Самостоятельное выполнение теста несет риски, что пациенты воспользуются им неправильно. Например, они могут неправильно отобрать кровь и внести слишком малое или большое количество крови в лунку, неправильно зафиксировать время для считывания результата или выполнять его в неподходящих для этого условиях в целом. Все эти факторы влияют на точность результата. И очень вероятно, что человек без навыков не сможет полноценно выполнить все условия дома.

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Из-за этого люди могут получить неверный (положительный или отрицательный) результат. В обоих случаях это опасно.

Быстрый тест — это тест на определение антител, а не на выявление вируса. В зависимости от особенностей производства он способен выявить антитела к вирусу в среднем после 4-7 дня инфицирования.

Поэтому если результат отрицательный — это может создать ложную иллюзию, что все в порядке. Ведь отрицательный результат возможен в период "серологического окна", когда человек уже заразился, но антител в крови пока нет. Поэтому отрицательный результат не исключает возможность заражения вирусом.

Положительный результат означает, что контакт с вирусом уже состоялся. С одной стороны, это может означать, что человек уже давно переболел и тест показывает наличие иммунитета. В противном случае это может означать, что болезнь в разгаре. Поэтому первое, что стоит сделать — это уведомить своего врача и соблюдать правила самоизоляции до того, как положительный результат не будет подтвержден или отменен ПЦР-тестированием.

Кроме того, быстрый тест — это тест, для выполнения которого нужны образцы крови. Поэтому использованые тесты и скарификаторы — это медицинские отходы (в соответствии с Законом Украины "Об отходах" — это опасные отходы). Важно позаботиться об их правильной утилизации, чтобы никто посторонний не имел с ними контакта. Просто выбрасывать в мусор их нельзя.

Еще один негативный момент — исследование в домашних условиях разрушает алгоритм выявления инфицированных людей, который существует сейчас. Важно, чтобы результат теста (положительный или отрицательный) попал в статистику, ведь это информация, которую в дальнейшем используют эпидемиологи для отслеживания контактов инфицированного человека и для фиксирования в статистике.

Поэтому на данном этапе не рекомендуется делать тест без консультации с врачом.

Если же вы семейный врач и вам позвонил пациент, который самостоятельно сделал быстрый тест, то важно:

Узнать, есть ли сейчас у пациента симптомы, характерные для COVID-19 (повышение температуры, сухой кашель, одышка), были ли такие симптомы на протяжении последнего месяца.

Был ли контакт с больным человеком или находился ли в других странах/регионах Украины с большим количеством случаев COVID-19 и как давно.

Если не было никаких симптомов вообще или появились только сейчас, пациента следует направить на ПЦР-исследование, чтобы убедиться, что он/она не выделяет вирус. Также важно выяснить показания к госпитализации (при наличии симптомов).

В случае положительного теста надо сообщить эпидемиологам. К человеку должна выехать мобильная бригада, которая возьмет образцы для проведения ПЦР-теста. На это время человек должен быть изолирован.

Отрицательный результат теста важно зафиксировать в медицинской документации также. Это поможет определить время инфицирования, если пациент заболеет.

Не стоит советовать пациентам покупать этот тест без оснований. Только по предварительной консультации и с разъяснением дальнейшего алгоритма действий пациента.

В целом быстрые тесты должны быть у семейных врачей и бесплатны для пациентов, а не лежать на полках в аптеках. Если у вас есть причина делать тест, то лучше обращайтесь к семейному врачу, а не бегите сразу в аптеку.

Сейчас ситуация с тестами остается неоднозначной. С одной стороны, постоянно раздаются заявления, что в Украине достаточно тестов, при этом мы и дальше остаемся одной из стран-аутсайдеров по количеству проведенных исследований. Также много было сообщений о распределении быстрых тестов среди семейных врачей, но похоже, что дальше сообщений о наличии тестов ничего не произошло.

С другой стороны, возможность купить быстрый тест в аптеке вроде помогает расширить доступ к тестированию. Но без алгоритмов и рекомендаций, как пользоваться такими тестами, эта возможность больше похожа на перекладывание ответственности на плечи граждан, чем реальную заботу об их здоровье.

Ульяна Супрун