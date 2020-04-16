Экономика vs коронавирус: Как спасти жизни людей и не наткнуться на коллапс экономики

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков (слева), премьер-министр Денис Шмыгаль (посередине), а также пятый президент Петр Порошенко (справа) в защитных масках и перчатках из-за коронавируса COVID- 19 на собрании лидеров фракций парламента в Киеве EPA-EFE

Мировой экономический кризис, усиленный пандемией коронавируса COVID-19, – это уже реальность сегодняшнего дня. Согласно оценкам международных экспертов, по масштабу она в разы превзойдет падение 2008 года. Сокращение ВВП почувствовал на себе Китай, а впоследствии и весь мир. Кризис потряс и мировые рынки: обрушились цены на нефть, энергетический рынок, а вместе с ними — и фондовые рынки, однако Украина, как обычно, оказалась не готовой к такому развитию событий.

Однако обо всем по порядку.

Сейчас перед властями стоят очень важные задачи по обузданию пандемии коронавируса и в то же время сохранению экономики.

Украинцы, напуганные масштабами катастрофы в Италии, Испании и США, в целом положительно отнеслись к введению карантинных ограничений в стране. В опросе, опубликованном социологической группой Рейтинг:



Социологическая группа "Рейтинг"

61% респондентов считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, 17% утверждают, что они являются слишком мягкими, 15% убеждены, что меры слишком жесткие.

С карантином - понятно, его введение необходимо, общество поддерживает, однако огромным вызовом перед властью стоит также вопрос того, как украинцам прожить этот период ограничений, ведь сотни тысяч потеряли свои рабочие места или же ушли в неоплачиваемые отпуска.

Социологическая группа "Рейтинг"

Картина сложилась такая, что у большей половины населения страны средств хватает меньше чем на месяц. То есть и до кризиса люди жили, так сказать, "от зарплаты до зарплаты". Эти опросы практически повторяют данные, вычисленные по методике ООН, что в Украине бедными являются более 60% населения, а также присутствует такое позорное для цивилизованного мира явление, как бедность среди работающих. Каждый пятый работающий бедный! Надо понимать, что в данных условиях ситуация изменится только в худшую сторону.

В обществе возникает логичный вопрос относительно того, когда заработает экономика?

В целом правительство и часть представителей муниципальной власти, судя по медиа, активно включаются в решение данного вопроса, но надо понимать, что противостоять пандемии и спасать экономику от краха – задачи трудно сопоставимые, разноплановые в подходах и мерах принятия решений, где не работают стандартные шаблоны, а каждый шаг необходимо тщательно продумывать, и при этом не теряя времени. Этот новый вызов для большинства стран мира, в том числе и для Кабмина Дениса Шмыгаля.

Экономические прогнозы по поводу восстановления потребления в мире неутешительные (я приводила в видео), по самым скромным оценкам, потери мировой экономики составят 5 триллионов долларов. Ведущие страны мира вливают в свои экономики сотни миллиардов долларов, несмотря на заоблачный уровень государственного долга, потому что главной задачей является сохранение экономики на определенном уровне, а следовательно и предупреждение социально-экономического коллапса всей системы.

Что же касается украинских реалий, то нам нужно понимать, что наши экономические показатели не подлежат сравнению с вышеуказанными, как и уровень помощи бизнесу и гражданам. Сценарий развития событий в Украине, к сожалению, будет не положительный. Проще говоря - потреблять не за что, крупные предприятия страдают перед кредиторами, средние и малые - находятся в тупике. Уровень безработицы безумно поднимается, и с каждым днем проблема приобретает катастрофические масштабы, ведь в данной статистике не учитывается теневой рынок, который сейчас тоже "упал".

Так что дальше может предложить нам господин Денис Шмыгаль? Посмотрим.

Как по мне, крайне необходимо осуществить следующие шаги:

внедрить четкие инструкции и качественные законодательные инициативы относительно карантина, ведь почти все существующие документы являются скорее рамочными

честно и четко ответить бизнесу о состоянии экономики

предоставить отсрочку плательщикам НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар

предоставить налоговые льготы для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса

создать и реализовать программу поддержки экспортеров

реализовать комплексную программу стимулирования импортозамещения, локализации производства импортируемой продукции сегодня

предоставить план по выходу из кризиса (не презентацию, а четкие налоговые условия, приоритеты и т.д.).

Понятно, что все сценарии будут непростыми, но тем более это лучше понимать заблаговременно, а также создать Антикризисный штаб для борьбы с вызовами, которые ставит перед нами настоящее.

Екатерина Одарченко