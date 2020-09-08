Экономика Украины: Текущее состояние и перспективы до конца года

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. Какие тенденции и перспективы к концу 2020 года?

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 года составило 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль – 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике. Потребительская инфляция в июле второй месяц подряд оставалась на уровне 2,4% в годовом измерении, то есть почти вдвое ниже инфляционной цели Национального банка, и ниже нижней границы диапазона допустимых отклонений от целевого значения – с января 2020 года. Индекс цен производителей промышленной продукции в июле снизился на -7,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тем самым усиливая влияние негативных процессов в промышленном производстве. Как результат - капитальные инвестиции предприятий в 1 полугодии 2020 года были на 30% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

В то же время, несмотря на продолжение кризисных явлений, выполнение доходной части государственного бюджета осуществляется с перевыполнением плановых показателей. В частности, в августе сверхплановые налоговые поступления составили более 14 млрд грн (+33,2% к плану). В целом, в январе-августе фактические поступления налогов и сборов превысили плановые на 5,1%, что позволило сократить отставание исполнения государственного бюджета от годового плана до 2,8% (или менее 20 млрд грн). Это позволяет рассчитывать на то, что по итогам года Государственный бюджет будет выполнен в полном объеме.

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Активная долговая политика Министерства финансов позволила аккумулировать на счетах правительства достаточно средств в иностранной валюте для погашения второй серии облигаций внешнего государственного займа, выпущенных во время реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов США, в том числе погашение еврооблигаций на сумму почти 1.7 млрд США и 0.4 млрд США процентных выплат по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов США.

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Для снижения стоимости государственных заимствований в иностранной валюте необходимо повысить международные кредитные рейтинги Украины, которые сейчас по результатам просмотров (март-сентябрь 2020 года) ведущих рейтинговых агентств находятся в категории спекулятивных ценных бумаг с рейтингом B со стабильным прогнозом, до инвестиционного уровня. В свою очередь, для удешевления государственных заимствований в национальной валюте нужна активная политика Национального банка по управлению доходностью на рынке гривневых ОВГЗ.

Банковское кредитование постепенно восстанавливается. В июле рост корпоративных кредитов банков составил 2.3%, домашним хозяйствам – 1,4%. С начала года рост кредитов составил 4,6% и 2,1% соответственно. Закреплению этого тренда будут способствовать высокие показатели достаточности капитала банков (на 01.08.2020 H2 составлял 21,5% при нормативном значении не менее 10%) и планируемые изменения в банковском регулировании, направленные на повышение гибкости банков по оценке рисков по кредитным операциям.

Увеличение доступности финансирования инвестиций и оборотных средств предприятий будет способствовать расширению емкости внутреннего рынка и его привлекательности для иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, позволит сломать негативный тренд к оттоку прямых иностранных инвестиций из Украины, который длится с января 2020 года и по итогам 7 месяцев текущего года уже привел к изъятию ПИИ в объеме почти 3,2 млрд США.

В ближайшие дни Советом Национального банка в соответствии со статьей 100 Конституции Украины и статей 8, 9 и 24 Закона Украины "О Национальном банке Украины" будут утверждены Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.

Мировой экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, стал одним из вызовов как для экономики Украины в целом, так и для разработчиков главного стратегического документа Национального банка в частности. Распространение кризисных явлений требует от нас повышения гибкости монетарной политики для минимизации негативных последствий кризиса для экономики страны и благосостояния граждан и обеспечение сбалансированного влияния монетарной политики на показатели ценовой стабильности и экономического роста.

Богдан Данилишин