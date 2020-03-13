Экономический кризис - 2020: Какие последствия для Украины и как с этим справиться
Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года. Импульсом к нему стал коронавирус, пик распространения которого ожидают в апреле-мае. Усиливается экономическая нестабильность нефтяными войнами. Чего ожидать и как правительство может минимизировать последствия?
Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.
Еще осенью UIF презентовал свой прогноз кризиса-2020 и его последствия для Украины.
Кратко, что ждет Украину:
- За 2 года экспорт снизится на $10 млрд (а значит и валютные поступления и ситуация на валютном рынке);
- Дефицит торгового баланса вырастет до $13 млрд;
- Стоимость внешних заимствований вырастет до 5%-8%, рефинансировать долги будет сложнее;
- Долларовый ВВП снизится на $20-$30 млрд;
- Средняя заработная плата снизится на 20%;
- Работу потеряют до 500 тыс. человек;
- И не менее 300-500 тыс. трудовых мигрантов вернется в Украину;
- Соответственно, снизятся переводы от них минимум на 30% (с $12 млрд до $8 млрд);
- Официальный курс может опуститься до 35-35 грн/долл.
Многие страны уже создали антикризисные штабы и принимают антикризисные меры:
- В связи с коронавирусом Трамп предложил уменьшить до 0% их payroll tax (типа взносов на соцстрахование и медицину, по 6,2 % +1,45% с работников и столько же с работодателей, в общей сложности 15,3%).
- В Дании дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар.
- Австралия собирается принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса, в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.
- Китай вводит налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса.
- Великобритания планирует налоговые льготы для чувствительных слоев населения и дешевые кредиты для малого бизнеса, и даже рассматривает возможность снижения НДС как ответ коронавирусу.
- Италия введет налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.
Все страны спасают локальную экономику и поддерживают сохранение рабочих мест.
Это главное.
Есть рабочие места:
- есть потребление;
- нет социальной нагрузки по безработице;
- есть создание продукта для экономики.
В Украине еще неделю назад должен был бы быть создан Антикризисный штаб во главе с президентом при участии премьер-министра, министров экономики, финансов, энергетики, здравоохранения, образования, внутренних дел, главы НБУ, глав комитетов ВРУ - экономического, финансового, здравоохранения.
Но такого Штаба нет...
Главная задача такого штаба - координация действий по снижению рисков кризиса для украинской экономики, сохранение рабочих мест, поддержка критическим секторам экономики на время кризиса, стимулирование внутренних инвестиций и потребления
Если бы он был создан, план действий мог бы быть таким:
1. Создать антикризисный план и антикризисную программу на 2020-2021 годы.
2. Стабилизировать макроэкономическую ситуацию:
-
- Провести умеренную контролируемую девальвацию для оздоровления экономики и стимулирования экспорта;
- балансировать и при необходимости провести секвестр расходов бюджета;
- Посмотреть таргеты по инфляции и принять меры по сдерживанию инфляционных ожиданий.
3. Разработать и внедрить программы поддержки бизнеса и предпринимателей
-
- Стимулировать сохранение и создание новых рабочих мест.
- Купировать панику среди населения (разработать меры по обеспечению медицинской помощью и продовольствием в период карантина, обеспечить стабилизацию валютного курса на наличном рынке). Обеспечить грамотную коммуникацию.
- Стимулировать потребление, в том числе за счет потребительского кредитования и создания рабочих мест.
- Создать и реализовать программу поддержки экспортеров (активизация работы Кредитно-экспортного агентства, создание сети торговых миссий в рамках экспортной стратегии, налоговые преференции для экспортеров высокотехнологичной продукции).
- Создать и реализовать комплексную программу стимулирования импортозамещения, локализации производства импортируемой сегодня продукции.
- Провести налоговую реформу и запустить НнВК (налог на выведенный капитал, - ред.) как фактор стимулирования деловой активности и ускорения модернизации экономики (после прохождения активной фазы кризиса, но базу готовить заранее).
- Возобновить возможности функционирования специальных экономических зон, индустриальные парки как фактор привлечения инвестиций в новые секторы экономики и создания новых рабочих мест.
- Создать и реализовать антикризисную программу поддержки украинских производителей и промышленности.
4. Создать Международный финансовый центр Киев с участием международных финансовых институтов и работой по британскому праву с целью привлечения инвестиций и нивелирования рисков украинской судебной юрисдикции (подготовка проекта 2 года, старт - после завершения кризиса).
5. Подготовить и запустить инфраструктурные проекты в формате ГЧП (государственно-частного партнерства, - ред.) (порты, аэропорты), в том числе под государственные гарантии. Именно инфраструктурные проекты в кризис являются важной поддержкой экономики, стимулируя внутренне потребление и создание рабочих мест.
Китай в 2008-2009 году выделил до 10% ВВП на такие проекты, что позволило безболезненно пройти кризис.
6. Активизировать и завершить работы по реализации цифровой стратегии Украины как фактор, позволяющий повысить производительность экономики.
Можно продолжать, но смысл, если Штаба нет.
К слову, украинские аналитические центры уже заявили о готовности помочь Правительству разработать и реализовать план.
В ответ тишина...
Анатолий Амелин