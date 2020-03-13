Экономический кризис - 2020: Какие последствия для Украины и как с этим справиться

Трейдеры, которые работают на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи EPA-EFE

Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года. Импульсом к нему стал коронавирус, пик распространения которого ожидают в апреле-мае. Усиливается экономическая нестабильность нефтяными войнами. Чего ожидать и как правительство может минимизировать последствия?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Еще осенью UIF презентовал свой прогноз кризиса-2020 и его последствия для Украины.

Кратко, что ждет Украину:

За 2 года экспорт снизится на $10 млрд (а значит и валютные поступления и ситуация на валютном рынке);

Дефицит торгового баланса вырастет до $13 млрд;

Стоимость внешних заимствований вырастет до 5%-8%, рефинансировать долги будет сложнее;

Долларовый ВВП снизится на $20-$30 млрд;

Средняя заработная плата снизится на 20%;

Работу потеряют до 500 тыс. человек;

И не менее 300-500 тыс. трудовых мигрантов вернется в Украину;

Соответственно, снизятся переводы от них минимум на 30% (с $12 млрд до $8 млрд);

Официальный курс может опуститься до 35-35 грн/долл.

Многие страны уже создали антикризисные штабы и принимают антикризисные меры:

В связи с коронавирусом Трамп предложил уменьшить до 0% их payroll tax (типа взносов на соцстрахование и медицину, по 6,2 % +1,45% с работников и столько же с работодателей, в общей сложности 15,3%). В Дании дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар. Австралия собирается принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса, в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров. Китай вводит налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса. Великобритания планирует налоговые льготы для чувствительных слоев населения и дешевые кредиты для малого бизнеса, и даже рассматривает возможность снижения НДС как ответ коронавирусу. Италия введет налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.

Все страны спасают локальную экономику и поддерживают сохранение рабочих мест.

Это главное.

Есть рабочие места:

есть потребление;

нет социальной нагрузки по безработице;

есть создание продукта для экономики.

В Украине еще неделю назад должен был бы быть создан Антикризисный штаб во главе с президентом при участии премьер-министра, министров экономики, финансов, энергетики, здравоохранения, образования, внутренних дел, главы НБУ, глав комитетов ВРУ - экономического, финансового, здравоохранения.

Но такого Штаба нет...

Главная задача такого штаба - координация действий по снижению рисков кризиса для украинской экономики, сохранение рабочих мест, поддержка критическим секторам экономики на время кризиса, стимулирование внутренних инвестиций и потребления

Если бы он был создан, план действий мог бы быть таким:

1. Создать антикризисный план и антикризисную программу на 2020-2021 годы.

2. Стабилизировать макроэкономическую ситуацию:

Провести умеренную контролируемую девальвацию для оздоровления экономики и стимулирования экспорта; балансировать и при необходимости провести секвестр расходов бюджета; Посмотреть таргеты по инфляции и принять меры по сдерживанию инфляционных ожиданий.

3. Разработать и внедрить программы поддержки бизнеса и предпринимателей

Стимулировать сохранение и создание новых рабочих мест. Купировать панику среди населения (разработать меры по обеспечению медицинской помощью и продовольствием в период карантина, обеспечить стабилизацию валютного курса на наличном рынке). Обеспечить грамотную коммуникацию. Стимулировать потребление, в том числе за счет потребительского кредитования и создания рабочих мест. Создать и реализовать программу поддержки экспортеров (активизация работы Кредитно-экспортного агентства, создание сети торговых миссий в рамках экспортной стратегии, налоговые преференции для экспортеров высокотехнологичной продукции). Создать и реализовать комплексную программу стимулирования импортозамещения, локализации производства импортируемой сегодня продукции. Провести налоговую реформу и запустить НнВК (налог на выведенный капитал, - ред.) как фактор стимулирования деловой активности и ускорения модернизации экономики (после прохождения активной фазы кризиса, но базу готовить заранее). Возобновить возможности функционирования специальных экономических зон, индустриальные парки как фактор привлечения инвестиций в новые секторы экономики и создания новых рабочих мест. Создать и реализовать антикризисную программу поддержки украинских производителей и промышленности.

4. Создать Международный финансовый центр Киев с участием международных финансовых институтов и работой по британскому праву с целью привлечения инвестиций и нивелирования рисков украинской судебной юрисдикции (подготовка проекта 2 года, старт - после завершения кризиса).

5. Подготовить и запустить инфраструктурные проекты в формате ГЧП (государственно-частного партнерства, - ред.) (порты, аэропорты), в том числе под государственные гарантии. Именно инфраструктурные проекты в кризис являются важной поддержкой экономики, стимулируя внутренне потребление и создание рабочих мест.

Китай в 2008-2009 году выделил до 10% ВВП на такие проекты, что позволило безболезненно пройти кризис.

6. Активизировать и завершить работы по реализации цифровой стратегии Украины как фактор, позволяющий повысить производительность экономики.

Можно продолжать, но смысл, если Штаба нет.

К слову, украинские аналитические центры уже заявили о готовности помочь Правительству разработать и реализовать план.

В ответ тишина...

Анатолий Амелин