Экономические тенденции развития Украины

Национальный банк Украины rp.gov.ua

В последний месяц лета 2020 года макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, однако свидетельствует о наличии рисков укоренения негативных тенденций экономического развития, которые наблюдаются в течение последнего года.

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Это не оставляет времени на длительные размышления и требует принятия неотложных мер для ускоренного восстановления экономической активности в стране.

1. По расчетам Госстата снижение реального ВВП во II квартале 2020 г. составило 11,4% к соответствующему кварталу прошлого года и было самым глубоким за последние 5 лет (в II квартале 2015 года на фоне горячей фазы войны на Востоке Украины ВВП снизился на 14,5%).

Результатом низкой экономической активности стал рост количества безработных за последний год в 1,8 раза (количество зарегистрированных безработных в ГСЗ превысило 0,5 млн человек), снижение прибыли крупных и средних предприятий в 1 полугодии 2020 года на 10,1% (262,4 млрд грн) и рост убытков - более чем вчетверо - до 233,2 млрд в результате совокупный финансовый результат крупных и средних предприятий в Украине в 1 полугодии 2020 года составил лишь 29,2 млрд грн (или менее 1 млрд евро), что почти на порядок меньше, чем по результатам аналогичного периода 2019 года.

Учитывая, что собственные средства предприятий выступают главным источником (2/3 в среднем за 2010-2019 гг.) инвестиций в основной капитал, невозможность осуществления предприятиями инвестиций в достаточном для обеспечения расширенного экономического воспроизводства выступает главным сдерживающим фактором восстановления и поддержания устойчивых темпов экономического роста в среднесрочном периоде. Стимулирование инвестиций с помощью фискальных и монетарных инструментов должно стать общей целью Кабинета Министров Украины и Национального банка.

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2. Ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 года цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года, цены на пшеницу – на четверть выше. Цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились. В то же время цены на нефть и природный газ, чистым импортером которых является Украина, за год снизились на 20-30%. Это обуславливает благоприятные условия внешней торговли для Украины, свидетельством чего является положительное сальдо торговли товарами и услугами (+163 млн США в январе-июне 2020 года по сравнению с "-" 4,8 млрд США в 1 полугодии 2019 года). Вместе с существенным уменьшением перечислений в пользу нерезидентов доходов от инвестиций, это позволило полностью компенсировать сокращение валютных поступлений от оплаты труда украинцев за границей и обеспечить положительное сальдо текущего счета в сумме 6.7 млрд долларов США (для сравнения - за январь-июнь 2019 года сальдо текущего счета было отрицательным на уровне "-"1,9 млрд США).

Стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка и созданию возможной покупки Национальным банком избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке. Чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 млн долларов США, с начала года - 1,2 млрд США.

В то же время вызывает обеспокоенность чистое изъятие из Украины прямых иностранных инвестиций, которое в 1 полугодии 2020 года составило почти 1,4 млрд США. Очевидно, что прошлогодний приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги не привел к увеличению иностранных инвестиций в реальный и финансовый сектор. В условиях недостаточности внутренних сбережений, которые еще и сокращаются в период нынешнего экономического кризиса, подобная тенденция ставит перед правительством и Национальным банком вопрос о необходимости срочной разработки и внедрения мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Украины и привлечение иностранного капитала.

3. Состояние государственных финансов улучшается, однако риски сохраняются. По состоянию на 28.08.2020 выполнение Государственного и местных бюджетов за август осуществляется с перевыполнением плановых показателей (на 8,2% и 9% соответственно) и показателей соответствующего месяца прошлого года (на 22,1% и 20,1% соответственно). Это позволяет наверстывать отставание фактических показателей выполнения доходной части бюджета от плановых с начала года и обеспечить достаточность средств для финансирования государственных расходов до конца 2020 года.

Остатки средств на счетах правительства в гривне и в иностранной валюте являются достаточными для осуществления выплат по погашению и обслуживанию внутреннего и внешнего долга.

Вместе с тем, высокая стоимость обслуживания гривневого и валютного государственного долга требует взаимодействия правительства и Национального банка, и изменений в монетарной политике, так и в валютном регулировании для упрощения привлечения и удешевления государственных займов на внутреннем и внешнем рынках.

4. Банковская система Украины остается стабильной и ликвидной, однако банковское кредитование продолжает сокращаться. Несмотря на уменьшение объема прибыли банков в июне-июле, банковская система Украины продолжает характеризоваться высоким уровнем капитализации и ликвидности. Достаточность капитала банков более чем вдвое превышает нормативный уровень, а ликвидность – втрое превышает норматив обязательного резервирования. В то же время остается неурегулированным вопрос проблемных активов банков (прежде всего, государственных), ограничивающий их возможности по предоставлению новых кредитов в экономику. Урегулирование этого вопроса требует совместных решений Министерства финансов Украины как собственника государственных банков и Национального банка как регулятора.

В общем, стабильность на финансовых рынках в августе не должна успокаивать. Ситуация в экономике остается сложной, и может ухудшиться в случае увеличения заболеваемости коронавирусом и внедрение дополнительных ограничений. Усилия всех ветвей власти и независимого Национального банка должны быть направлены на принятие быстрых и действенных мер по смягчению экономических последствий кризиса COVID-19 и создания прочного фундамента для обеспечения устойчивых темпов экономического роста в среднесрочном периоде.

Богдан Данилишин