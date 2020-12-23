Джангиров: Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины является закономерным следствием его деятельности

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

На сайте главного оппозиционного проекта Украины "Голос Правды" опубликована новая запись оппозиционного журналиста и телеведущего Дмитрия Джангирова:

В своем весьма неоднозначном интервью газете The New York Times президент Владимир Зеленский, среди прочего, de facto легализовал 5-е место Виктора Медведчука в рейтинге "100 самых влиятельных в Украине людей и явлений" от издания "Вести" (ссылка – в 1-ом комментарии).

Как вы, наверное, помните, что действующий Президент "по своей инициативе" пожаловался американским журналистам на Виктора Медведчука, хотя те его спрашивали только про Игоря Коломойского и Петра Порошенко.

В цитируемом рейтинге "Вестей" с одной стороны, можно отметить – "смешались в кучу кони, люди", с другой – определенная логика в этом есть.

Практически все решения в текущем году принимались в той или иной степени с учетом пандемии, потому 1-е место в рейтинге влиятельности "людей и явлений" для COVID-19 вполне логично, хотя и несколько непривычно.

Столь же логично 2-е место в рейтинге влиятельности полуформальной институции "послы G7" – они у нас, действительно, "к каждой бочке затычка", когда речь идет о принятии серьезных решений; кроме того, "послы G7" играют роль "морального арбитра", регулярно выступая с разъяснениями "что такое хорошо, а что такое плохо".

Очевидно, что подобного рода институциализация внешнего управления по официальным каналам существенно снизила влиятельность каналов неформальных (хотя сумма влияния возросла), потому вполне логично падение влияния Джорджа Сороса, – он 8-й в рейтинге по сравнению с 2-м местом в прошлом году и его верного украинского миньона Виктора Пинчука – 18-е место (3-е – в 2019-м).

Третье место в рейтинге отведено Ринату Ахметову, несомненному лидеру в непрозрачном влиянии на принятие (политико-)экономических решений, четвертое – дуэту Президент Владимир Зеленский – глава Офиса Президента Андрей Ермак, что неудивительно при делегировании главой государства таких объемов политического суверенитета 2-му месту рейтинга, и экономических рычагов – 3-му.

Лидером в ряду публичных политиков – на 5-й ступеньке рейтинга – является Виктор Медведчук. Вполне логично, ибо он предложил решение проблемы COVID-19 (1-е место в рейтинге "Вести"), которая вызвала бурную дискуссию в обществе, и является последовательным оппонентом методов внешнего управления (которые олицетворяют иностранные послы, получившие 2-е место в рейтинге). Кроме того, в сфере урегулирования на Донбассе он выступает постоянным оппонентом Зеленского и ОП (4-е место), которые за время своей каденции научились колебаться вместе с линией внешних игроков.

Следующим публичным политиком в рейтинге является экс-президент Петр Порошенко (7-е место), деятельность которого также заметно нервирует Владимира Зеленского.

Между двумя политиками и лидерами парламентских фракций на 6-м месте расположился Арсен Аваков – глава МВД с 2014-го года.

Интересно, что спикер ВР Дмитрий Разумков, расположившись на 9-м месте уступает по влиятельности обоим лидерам оппозиционных фракций, однако намного опережает формального лидера фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию (41-е место) и формального главы одноименной партии Александра Корниенко (4-е место), что весьма красноречиво говорит о роли и месте этой партии, как политической структуры, в иерархии власти в стране.



Дмитрий Джангиров