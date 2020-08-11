Два "нехта" из Варшавы: Как Телеграм-канал Nexta управляет протестами в Минске и кто за ним стоит

Роман Протасевич и Степан Путила. Живут в Польше, управляют главным телеграм-каналом белорусской оппозиции Страна.иа

В Беларуси разгораются акции протеста после выборов президента страны. Интересно, что у митингов, которые становятся день ото дня все более кровавыми, нет каких-то явных лидеров или партийной организации. Тем не менее протесты идут. И направляются достаточно профессионально.

Об этом пишет СТРАНА.ua.

Основная площадка для коммуникации между противниками Лукашенко - мессенджер Телеграм. На оппозиционных публичных каналах озвучиваются планы действий митингующих. Там же даются советы, что делать в конкретный момент массовых беспорядков, куда бежать, где собираться.

Кроме того, каналы выполняют пропагандистскую функцию - постоянно говорят о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото. А вчера ночью именно они вбросили информацию о появлении на улицах Минска "российского спецназа".

При всем этом данные сообщества полностью анонимны. То есть ведутся не от имени конкретных людей или политсил. Что резко отличается от Евромайдана в той же Украине, где анонимные паблики хоть и влияли на массовое сознание, но намного более значимую роль играли вполне конкретные активисты, блогеры, журналисты и политики, говорившие от своего имени.

На этом поле в Беларуси сегодня лидирует Телеграм-площадка Nexta. Разбирались, как она координирует белорусский майдан и кто ею на самом деле руководит.

Вездесущий Nexta

Главным поставщиком новостей с улиц Минска и других городов Беларуси стал канал Nexta Live. Сегодня он перешагнул планку в миллион подписчиков, хотя широко цитировать его начали только сутки назад - когда на улицах столицы начались столкновения.

У него есть родственный канал Nexta - с полумиллионом подписчиков. Обе площадки в основном пересылают сообщения друг друга. Но базовым является канал с приставкой Live в названии. Там появляются самые оперативные видео с мест событий.

А главное - именно там публикуются планы на протест. Во сколько и где собираться на митинги, когда начинать забастовку и так далее.

Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, этот паблик обновляется со скоростью несколько сообщений в минуту. Большая часть из которых - эксклюзивные видео и фото прямо изнутри протестов.

Помимо видео, на канале идет постоянно координация действий митингующих. Им сообщают о передвижениях ОМОНа, рассказывают сочувствующим, как укрывать участников протестов.

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Еще одна функция канала - постоянные призывы идти на улицу и поощрение нападений на сотрудников милиции.

В первый же день протестов Nexta отметился радостным сообщением "Люди бьют ОМОН", в котором правоохранители - это как бы и не люди.

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Лексика в отношении милиции возбуждает максимальную ненависть - "фашисты", "сволочи", "лукашистские подонки", "бандиты в черном", "каратели". При этом авторы сообщений параллельно призывают правоохранителей "быть с народом". И одновременно - сжигать их.

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Именно Nexta сделал сегодня ночью вброс о появлении "российских спецназовцах" на улицах Минска. Позже этот пост редакторы паблика удалили.

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При этом Nexta удалила также видео с "российским спецназом", однако его успели сохранить другие пользователи.

Что имеем в сухом остатке? Протесты в Беларуси координирует огромный по количеству подписчиков телеграм-канал. Канал не "топит" за какого-то из кандидатов, а целенаправленно призывает свергать Лукашенко.

Одновременно этот телеграм-канал стал главным поставщиком информации о протестах в Беларуси во внешний мир. Он по сути задает тон в освещении событий "беломайдана".

Попробуем разобраться, кто стоит за Nexta.

Управляется из Польши

Красивое слово Nexta на самом деле имеет белорусский корень и происходит от "Нехта" - в переводе на русский это значит "кто-то" или "некто". Название с намеком на анонимность канала.

Однако руководит им совсем не "кто-то", а вполне конкретные люди.

Главным редактором "Нехты" является журналист Роман Протасевич - белорусский оппозиционер со стажем.

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Еще в 2012 году его задерживали как администратора оппозиционных групп в соцсетях.

Протасевич тогда состоял в "Молодом фронте" - правоцентристской проевропейской организации, которая организовывала уличную активность против Лукашенко. А также боролась за расширение применения белорусского языка (в ущерб, разумеется, русскому).

Был журналистом финансируемого Польшей и Литвой "Еврорадио", а также "Радио Свобода". Выступает за декоммунизацию и легализацию каннабиса.

1 августа Роман находился на территории Польши - это последняя запись в его Facebook.

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Причем, судя по ФБ, в Польше Протасевич живет уже немало времени - с июня.

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Роман, благодаря успеху телеграм-канала, в последние дни стал героем многочисленных интервью. В них он рассказывает, что контент для публикаций поставляют неравнодушные белорусы, а интернет в условиях полного блэкаута они каким-то образом находят через VPN-сервисы.

Основателем канала Nexta является еще один оппозиционный белорусский журналист - Степан Путила. На него зарегистрирован созданный еще в 2015 году YouTube-канал с тем же названием и логотипом.

Степан Путила, он же Светлов Страна.иа

Как и Протасевич, Путила (в соцсети представляется псевдонимом "Светлов") живет в польской столице.

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Путила работал на польско-белорусском канале "Белсат" (там же спортивным комментатором работает его отец), который базируется в Варшаве и финансируется польским МИД.

"Формально создание телеканала стало результатом договора, подписанного в 2007 году между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением. Договор предусматривает многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала "Белсат"", - говорится на сайте канала.

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Сейчас местом работы Путилы указан журнал "Новая Польша".

Поддерживая митинги оппозиции в Беларуси, Степан сам ходит на них исключительно в Варшаве, к российскому посольству.

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Nexta - это сетевое имя Путилы, которое дало имя телеграм-каналу. Степан ведет его с 2018 года.

В Беларуси канал прославился инсайдами из МВД республики. Источников своих Путила не раскрывал.

В 2019 году на всех интернет-площадках "Нехта", включая телеграм-канал, появился документальный фильм об Александре Лукашенко "Уголовные материалы", где критиковался президент.

Фильм снят профессионально и очевидно, что канал Путилы только распространял его. Также "Нехта" стал закадровым голосом фильма, который достаточно быстро вывели в топ белорусских трендов YouTube.

То есть управляется главный на сегодня телеграм-канал Беларуси двумя антилукашенковскими прозападными активистами, находящимися в Польше.

Как Лукашенко всех запутал

Сказанное выше - лишнее доказательство тому, что протесты в Беларуси не имеют ничего общего с "рукой Кремля", как это пытался изобразить до выборов сам Лукашенко, раскручивая историю с наемниками ЧВК Вагнера.

При этом наверняка у Лукашенко понимали, кто на самом деле стоит за организацией акций протеста, но сознательно раскручивали "российский след", пытаясь, видимо, таким образом заручится поддержкой Запада и избежать его санкций после выборов. Правда, этот план не сработал. США и ЕС уже выступили с заявлениями с осуждением происходящего в мире и обсуждают введение санкций. При том, что Путин поздравил Лукашенко с победой.

И уже после всего этого Бацька начал заявлять о том, что протест управляется и координируется из Польши, Варшавы и Британии.

Но в целом такие колебания "генеральной линии" дезориентировали часть избирателей Лукашенко, которые ориентируются на Россию и наложили свой отпечаток на то, как российские СМИ (в том числе и государственные) освещали акции протеста. Масла в огонь подливали ежедневные задержания российских журналистов.

На этом фоне управляемые из стран Евросоюза телеграм-каналы вроде "Нехты" получили практически информационную монополию в Беларуси.

Александр Шахов