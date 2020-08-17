Дружба или "договорённости": Кривой Рог покажет, закончилось ли у "слуг народа" стремление к честным выборам

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков Фото из открытых источников

Заявления руководства "слуг народа", агитационная печатная продукция Юрия "Юзика" Корявченкова и радиоролики с призывом делиться с ним предложениями о развитии Кривого Рога уже убедили горожан в том, что он, как и планировалось ранее, будет баллотироваться на пост градоначальника Кривого Рога. Однако вскоре после явного старта избирательной кампании наступило внезапное затишье. Многие криворожане связывают это с началом возможных торгов по замене Корявченкова.

Об этом пишет "Первый Городской".

Агитационная программа "Юзика" в Кривом Роге неожиданно сошла на нет. Многие предположили, что это может быть связано с возможными торгами по замене кандидата.

Так, известный криворожский блогер Елена Березенко пишет: "Ходят слухи (за достоверность не поручусь), что Зеленский хочет слить ба-аа-а-альшого друга Юзика и заменить его кандидатуру на выборах городского головы. Цена вопроса, по одним источникам, пять лямов вечнозеленых енотов, по другим, десять лямов зелени…. Ещё интереснее вопрос с участниками аукциона, желающими стать политическими последышами "Юзика" на родине Президента... Да по б-а-альшому счету, делу тут даже не в "Юзике", а в Зеленском. Неужто он и правда торганет политическим будущим Корявченкова – оптом и в розницу? Не хотелось бы верить…. Просто очень не хочется обмануться в своих ожиданиях на перемены".

По версии других сообществ Кривого Рога, причиной возможной подмены может быть вмешательство крупного бизнеса, связанного с металлом.

Наша редакция также обратилась в центральный офис "слуг народа" за разъяснениями. Но, по неизвестным причинам, там эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Вначале сообщили, что нужно обратиться в офис главы партии, к Александру Корниенко, - ответа не последовало. Затем перенаправили в центральный штаб "слуг", но там звонок и вовсе оказался без ответа.

Это усиливает подозрения, что торги и правда идут. Так как ранее именно в "Слуге народа" высоко оценили шансы Корявченкова победить в выборах на должность мэра Кривого Рога. Это 21 июля на пресс-конференции подтвердил глава партии Александр Корниенко, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии "Юзика" в выборах на пост мэра. "Насчёт Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге", - сказал Корниенко, косвенно подтвердив, что "Юзика" выдвинут кандидатом в мэры Кривого Рога.

Политтехнолог и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что стартовый рейтинг "Юзика" в Кривом Роге составляет 15-18%, что даёт ему все шансы пройти во второй тур наравне с действующим мэром Кривого Рога Юрием Вилкулом. "Я понимаю, что старший Вилкул сильный, но Юрий Корявченков тоже сильный. Социология показывает достаточно хорошие шансы: сейчас у Корявченкова 15-18%. Отличные возможности для второго тура", – отметил Подоляк.

Это, снова-таки, косвенно указывает, что в Офисе президента кандидатуру Корявченкова, как давнего друга Зеленского, рассматривают как безальтернативную, и о каких-либо тайных переговорах номинального руководства партии с "бизнесом" не знают.

Как пишет "Комсомольская правда", социологи считают, что феномен "Юзика" состоит в том, что он наиболее тесно связан с образом главы государства, который всё ещё пользуется доверием земляков. Ситуация может кардинально измениться, если в руководстве партии решат в последний момент заменить Корявченкова на другую кандидатуру. В таком случае, по мнению социологов, кандидат от "слуг народа" вряд ли станет мэром Кривого Рога. Более того, скорее всего криворожане замену "Юзика" воспримут как личное предательство Президентом своего давнего друга.

В то же время политолог Вадим Карасев отметил: в целом уже можно сказать, что президентская "Слуга народа" проиграет выборы мэров во всех ключевых областных центрах, ведь предпосылок для роста рейтинга партии власти – нет. "Представители "Слуги народа" проиграют мэрские выборы и во Львове, и в Харькове, и в Днепре, и в Киеве, и в Черкассах, и во многих других городах Украины. Так произойдет, потому что центральная власть не пользуется авторитетом, губернаторы, назначенные Зеленским, не пользуются авторитетом, они не могут решать, казалось бы, местные простые проблемы, поэтому местные элиты намного сильнее, нежели назначенцы Зеленского, доверия к ним нет", - отметил политолог.