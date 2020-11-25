Дожить до Нового года без МВФ: Пять сценариев развития событий для Украины

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Украина не получит в этом году ни помощи от Международного валютного фонда, ни привязанных к ней льготных займов от других доноров, хотя от этих поступлений зависит выполнение бюджета 2020 года. Какие наиболее вероятные сценарии развития событий для Украины в условиях дефицита бюджета и отсутствия помощи МВФ?

Об этом пишет "Радио Свобода".

Об этом уже говорят не только негосударственные эксперты, а и советники Банковой – на фоне критики, которую МВФ озвучивает по украинской фискальной политике. Если во власти объясняют эту ситуацию нехваткой времени до конца года, то в экспертной среде это считают следствием смены руководства Нацбанка и отменой части украинских реформ, прежде всего из-за решения Конституционного суда. Каковы варианты развития событий для Украины без помощи МВФ в ближайшие месяцы? Об этом "Радио Свобода" расспросило экспертов.

Украина не успевает получить транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года, утверждает бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а ныне советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Тимофей Милованов.

"Физически, календарно сейчас мы не успеваем. Это нереально в этом году. Транша в этом году не будет. Что возможно получить в этом году? Это миссия МВФ. И если очень хорошо поработать, это неочевидно, но это возможно, то можно получить staff level agreement – это достижение договоренности на рабочем уровне. Почему это важно? Потому что такое достижение договоренностей дает положительный сигнал рынкам финансовым и позволяет Украине привлечь финансирование", – пояснил Милованов в телеэфире.

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То, что Украина никак не успеет получить два запланированных транша помощи от МВФ в этом году, прогнозировал в сентябре заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. Он предлагал сосредоточиться на получении по крайней мере одного транша, который, по его оценкам, привязан к принятию бюджета на 2021 год.

В своей колонке за 20 ноября Дмитрий Сологуб констатирует, что у Украины возникли проблемы с выполнением условий предоставления кредитов от доноров" и что, как следствие, "приостановка сотрудничества с МВФ, рост девальвационных ожиданий, опасения относительно независимости НБУ" не дают НБУ возможности прибегать к прямому выкупу ценных бумаг (это одна из форм эмиссии в Украине, – Ред.). Поэтому следует использовать другие инструменты стабилизации ситуации: со стороны НБУ – это валютные интервенции и кредиты рефинансирования на пять лет, а со стороны правительства – сохранение защищенных статей бюджета за счет урезания капитальных расходов и даже отказ от повышения минимальной зарплаты в 2020 году, советует Дмитрий Сологуб. В то же время он призывает продолжать работу для скорейшего возобновления сотрудничества с МВФ.

Совсем недавно риторика властей была совершенно иной: так, президент Украины Владимир Зеленский отчитался о том, что, по его мнению, Украина выполнила все необходимые требования МВФ, а глава НБУ Кирилл Шевченко после встречи с руководством фонда выражал надежду, что Международный валютный фонд предоставит Украине новый транш до конца 2020 года.

Прогнозы Минфина и НБУ на протяжении 2020 года опирались на то, что Украина получит льготные кредиты от МВФ и других доноров: этот сценарий рассматривался как основной.

Сейчас сохраняет оптимизм относительно сотрудничества с главным международным донором Украины министр финансов Сергей Марченко. Он заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с МВФ и спрогнозировал, что на днях в парламент внесут согласованный с фондом проект государственного бюджета на 2021 год.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее – в Верховную Раду Украины", – отметил чиновник в комментарии агентству "Интерфакс".

Первично Украина договорилась о расширенной программе помощи от МВФ: около 5 миллиардов долларов в течение 18 месяцев. Стоимость кредита МВФ для Украины невелика: менее 3% годовых и в разы меньше, чем государство могло бы привлечь на мировых коммерческих рынках заимствований. С другой стороны, помощь МВФ обычно существенно снижает стоимость всех займов для государства, с которым работает: в мире ей начинают значительно больше доверять. Кроме того, к сотрудничеству с МВФ привязывают свою помощь Всемирный банк и ЕБРР, а также этот фактор существенно повышает уверенность западных инвесторов в Украине.

Поэтому речь идет о значительно большем притоке средств в экономику, чем 5 миллиардов долларов, которые ожидала Украина от фонда, признают эксперты. Однако за 2020 год произошла череда событий, которая стремительно снизила шансы Украины на недорогую финансовую помощь.

Что об этом думает сам Международный валютный фонд?

Сигналы, которые поступают со стороны МВФ, неоднозначны. С одной стороны, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября относительно электронного декларирования. Однако после этого какие-либо законопроекты, способные исправить последствия решений КСУ, парламент так и не начал рассматривать.

В своем отчете МВФ утверждает, что Украина ведет неоднозначную налоговую политику: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение ее действующие положения.

"Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой – под сомнение ставятся основные положения существующей системы", – к таким выводам пришел департамент по фискальным вопросам МВФ, проведя так называемую отдаленную миссию в отношении Украины.

Причины паузы в сотрудничестве с МВФ

(по мнению экспертов, опрошенных "Радио Свобода"):

Отставка предыдущего руководителя НБУ Якова Смолия , которую он связывает с давлением Банковой (сам Владимир Зеленский любое давление опровергал, несмотря на это сразу же подписал заявление Смолия об отставке).

, которую он связывает с давлением Банковой (сам Владимир Зеленский любое давление опровергал, несмотря на это сразу же подписал заявление Смолия об отставке). Выговоры членам правления Нацбанка, которые продолжают работать со времен прошлого руководства.

Ряд скандальных решений КСУ, которые ставят под сомнение законность формирования НАБУ и назначение его директора, электронное декларирование для должностных лиц и ответственность за недостоверную информацию в декларациях, право НАПК проверять все декларации и другие реформы, проводимые в Украине с 2014 года.

Использование не по назначению специального фонда для противодействия коронавирусу, ради которого МВФ был готов профинансировать увеличение дефицита украинского бюджета.

Неопределенность с дефицитом бюджета на 2021 год и с последующей экономической политикой страны в целом.

Неготовность МВФ помогать Украине в ближайшие месяцы является вполне закономерной, признает в разговоре с "Радио Свобода" инвестиционный банкир Сергей Фурса. В этой ситуации он советует властям не включать печатный станок, а сокращать все некритичные расходы.

"То, что МВФ не предоставит свой транш до нового года, было секретом Полишинеля. И то, что об этом заговорили, указывает на проблему, которую надо решить. Признание проблемы помогает ее решать, но каких–то выдающихся движений для этого мы не видим, - признает эксперт. И говорит об основных вариантах решения этой ситуации. - Пока мы не видим огромных сумм рефинансирования, которые бы потом из банков шли в бюджет. Итак, печатный станок не запущен – и это позитив. Что касается остального, то надо сокращать бюджет: резать все статьи расходов, кроме защищенных".

Заявления о том, что Украина не успеет получить транш МВФ до конца года даже при самых благоприятных обстоятельствах, соответствуют действительности, замечает в разговоре с "Радио Свобода" директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Для того, чтобы хоть что-то получить, Украина должна была по крайней мере до 20 декабря выйти на совет директоров МВФ: он принимает решение, по которому страна могла бы получить деньги. Должна была бы прибыть миссия фонда, после этого должны были бы состояться подготовительные действия со стороны МВФ. После того, как Украина затянула все максимально, то сейчас возможен лишь план Б: соглашение с МВФ на уровне экспертов (staff level agreement) для того, чтобы в последние дни декабря выйти на рынок частных заимствований, получить валюту и за этот счет профинансировать те бюджетные расходы, на которые сейчас не хватает денег", – предполагает Глеб Вышлинский.

Он уточняет, что этот план Б сейчас тоже висит на волоске, но даже такое предварительное соглашение с Международным валютным фондом могло бы заметно удешевить стоимость кредитов для Украины.

Если Украина не начнет получать помощь МВФ, то коммерческие кредиторы также не очень охотно будут одалживать ей средства, признает эксперт. Он ожидает, что такие займы будут достаточно дорогими: до 8%, тогда как МВФ готов предоставить деньги менее чем под 3% годовых при условии выполнения его рекомендаций.

МВФ не только поддерживал финансово, но и задавал темп реформ - эксперты

Старший экономист "САЅЕ Украина" Владимир Дубровский называет последние заявления провластных специалистов о невозможности получить средства МВФ к Новому году "попыткой вытащить президента из теплой ванны", которую ему устроило его окружение.

Он предполагает, что на этот раз Украина попытается обойтись без МВФ за счет благоприятного стечения обстоятельств: очень выгодного профицита текущего счета (страна получает больше валюты, чем тратит – ред.), использования золотовалютных резервов и незначительной эмиссии. Однако, став на этот путь, власть получит соблазн продолжать такие действия в дальнейшем, а это может на длительное время отвлечь от Украины западных доноров, а также заморозить реформы, предупреждает эксперт.

Владимир Дубровский указывает на то, что для достижения такого эффекта ситуативно объединили усилия определенные силы внутри Украины: в частности, противники судебной реформы, которой требует МВФ, пророссийские силы и лобби отдельных украинских олигархов.

Займы МВФ поддерживали финансовый сектор Украины, но еще большую пользу они приносили в области реформ, объясняет "Радио Свобода" редактор раздела "Бизнес" издания "НВ" Иван Верстюк.

"Главная проблема не в деньгах, а в том, что МВФ все эти годы задавал темп и направление реформ в Украине, поэтому пауза в сотрудничестве с фондом – это потеря темпа реформ в направлении свободного рынка и эффективной работы государства в направлении реформы налоговой и Нацбанка. Также это означает, что Украине придется в ближайшее время занимать средства через размещение евробондов (ценные бумаги, которые позволяют занимать в иностранной валюте – ред.). Сейчас это делают все развитые страны: ликвидности (доступных средств) на финансовых рынках сейчас много, и они этим активно пользуются. В пользу Украины будет играть то, что она еще не имела дефолтов. Параллельно придется занимать на внутреннем рынке - через ОВГЗ. Проблема в том, что без сотрудничества с МВФ это будут достаточно высокие ставки: Украина будет решать текущую проблему, перекладывая долги на следующие поколения", – предупреждает бизнес-обозреватель.

Он призывает правительство четче выстраивать коммуникацию с иностранными заемщиками. Также Иван Верстюк предполагает, что украинская власть будет пытаться взять деньги для бюджета, давя на государственные банки, предлагая государственным предприятиям уплатить налоги авансом, отсрочить возврат НДС. Он признает, что сейчас Нацбанк не прибегает к эмиссии из-за рефинансирования банков, однако утверждает, что по схожему принципу сейчас получает деньги от государства "Укравтодор" – для достройки уже законтрактованных дорог.

Председатель "Комитета экономистов Украины" Андрей Новак признает, что Украина не успевает выполнить условия для продолжения сотрудничества с МВФ.

"Требования МВФ можно разделить на два направления. Первое - политическое, оно касается исправления вреда от решений КСУ, которые западные партнеры восприняли как "откат" реформ. Второе - экономическое, которое предусматривает уменьшение дефицита бюджета на следующий год. Если с бюджетом Украина еще может успеть, то решить политические проблемы – вряд ли. Поэтому транша МВФ в этом году не следует ждать", – прогнозирует экономист.

Сколько денег не хватает Украине?

"Радио Свобода" уже анализировало ситуацию с дефицитом бюджета 2020 года.

По состоянию на начало пандемии он приближался к 300 миллиардам гривен, однако до конца года Украина перевыполняла план по сбору налогов и несколько экономила на расходах. Поэтому до конца года нужно одолжить средства и покрыть "разрыв" от 150 миллиардов (с учетом помощи медицине и бизнесу из-за пандемии) и до 50 миллиардов гривен (при условии тотальной экономии) – так варьируется конечная сумма, которой не хватит в бюджете на конец года, по подсчетам экспертов.

Наиболее вероятные сценарии развития событий для Украины, в условиях дефицита бюджета и отсутствия помощи МВФ

Эмиссия (или же "печать" гривни) . Согласно закону, это может произойти лишь опосредованно, например, для покупки иностранной валюты на рынке или же с помощью предоставления большого рефинансирования государственным банкам. Которые потом смогут занимать средства Минфина, чтобы тот смог перекрыть дефицит бюджета. В НБУ такой сценарий отвергают, тогда как эксперты считают, что он будет иметь наихудшие последствия для Украины.

. Согласно закону, это может произойти лишь опосредованно, например, для покупки иностранной валюты на рынке или же с помощью предоставления большого рефинансирования государственным банкам. Которые потом смогут занимать средства Минфина, чтобы тот смог перекрыть дефицит бюджета. В НБУ такой сценарий отвергают, тогда как эксперты считают, что он будет иметь наихудшие последствия для Украины. Жесткое сокращение (секвестр) всех расходов бюджета , кроме защищенных статей: зарплат, пенсий и медицины. К нему может прибегнуть и парламент, изменив бюджетный закон, и правительство – просто не предоставив средств по ряду направлений.

, кроме защищенных статей: зарплат, пенсий и медицины. К нему может прибегнуть и парламент, изменив бюджетный закон, и правительство – просто не предоставив средств по ряду направлений. Попытка так или иначе получить средства за счет государственных банков, а также предложение крупным государственным предприятиям уплатить налоги авансом, отсрочка возврата НДС и другие способы получить внеплановые средства из негосударственного и государственного секторов .

. Выход на внешние и внутренние рынки заимствований и размещение ценных бумаг государства под достаточно большие проценты. При условии даже предварительных договоренностей с МВФ такие заимствования могут существенно подешеветь для Украины, признают финансисты.

и размещение ценных бумаг государства под достаточно большие проценты. При условии даже предварительных договоренностей с МВФ такие заимствования могут существенно подешеветь для Украины, признают финансисты. Использование ситуации с платежным балансом: в этом году Украина получает больше валюты от экспорта, чем предполагалось в условиях кризиса, тогда как отток валюты меньше обычного, из-за уменьшения покупательной способности украинцев и того, что они стали меньше путешествовать за границу.

7 мая после многомесячных переговоров с Украиной относительно трехлетней программы расширенного финансирования МВФ в конце концов отказался от нее и предложил более узкую программу stand-by из-за "беспрецедентной неопределенности в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимости сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации" в Украине.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов, которая будет выполнена в случае выполнения Украиной ряда условий. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина получила 12 июня.

Евгений Солонина