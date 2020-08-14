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Достигнуто историческое перемирие ОАЭ с Израилем при посредничестве США

Усы Асада
Усы Асада

Авторский канал Илии Кусы о Ближнем Востоке

Переговоры Израиля и ОАЭ проходили при посредничестве США Главком

Объединённые Арабские Эмираты достигли исторического мирного соглашения с Израилем при посредничестве США.

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Об этом сообщил президент Дональд Трамп в своём Twitter.

ОАЭ станут третьей страной в арабском мире после Египта и Иордании, которые признают Израиль и установят с ними полноценные дипломатические отношения.

Главным предварительным условием подписания соглашения стало обязательство Израиля НЕ аннексировать палестинские территории на западном берегу р. Иордан.

Это мощная дипломатическая победа для Дональда Трампа в преддверии выборов, а также в его политике по выстраиванию гибких региональных альянсов. Непризнание Израиля со стороны Эмиратов являлось препятствием для формализации этого альянса.

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Это победа для ОАЭ, которые теперь будут позиционировать себя как защитников палестинцев, якобы вырвавшие у Израиля обещание оказаться от аннексии. К тому же, Абу-Даби завершили то, что началось лет 5-7 назад, - нормализация отношений с Израилем, с которым они и так неформально вели дела, а теперь могут их вывести из тени, а это деньги, инвестиции, торговля, технологическое и военное сотрудничество.

Для израильских властей это тоже своего рода победа - ещё одна арабская страна признала их и устанавливает дипотношения. Правда, для Нетаньяху отказ от аннексии может породить некоторые проблемы в коммуникации с ультраправыми.

Подписание исторического соглашения ожидается в ближайшие дни.

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