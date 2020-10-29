Донецк уже представил дорожную карту по Донбассу – представит ли Украина свою?

На заседании ТКГ Леонид Кравчук пообещал, что уже через неделю украинская делегация пришлет свой собственный аналогичный проект дорожной карты Фото из открытых источников

Донецк уже представил компромиссную дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе. Сдержит ли слово украинская сторона?

Об этом пишет Никита Варламов в блоге на Korrespondent.net.

14 октября на заседании ТКГ Леонида Кравчука напрямую спросили о том, собирается ли Украина выполнять Минские соглашения на практике. Тогда Кравчук ответил: у ТКГ попросту нет полномочий, чтобы ставить задачи Верховной Раде и Президенту Украины. Чтобы выбраться из этого тупика, Донецк и Луганск предложили тогда разработать в ТКГ компромиссную дорожную карту – с тем, чтобы ее смогла одобрить Верховная Рада и тем самым – поставить перед украинской делегацией конкретную задачу и дать ей полномочия. Результатом должны были бы стать конкретные договорённости по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Некоторые детали дорожной карты, предложенной Донецком и Луганском, уже известны – выдержки из этого документа дальше по тексту.

А пока стало известно, что вчера на заседании ТКГ Леонид Кравчук не просто лично предложил, но и пообещал, что уже через неделю украинская делегация пришлет в ТКГ свой собственный аналогичный проект дорожной карты. И что в такой дорожной карте будут учтены все без исключения вопросы, затронутые Донецком и Луганском – с конкретными сроками и последовательностью шагов. Посмотрим, что это будет за проект и позволит ли он разблокировать Минские переговоры.

Новости по теме: Кравчук назначил нового советника по информационной политике Украины в ТКГ: Что о нем известно

А пока - вот выдержки из дорожной карты Донецка и Луганска:

1. До __ октября 2020 года представители Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (далее – ОРДЛО) в Трехсторонней контактной группе (далее – ТКГ) согласуют прилагаемые Меры по усилению режима прекращения огня (Приложение 1) и обеспечат их незамедлительное безусловное исполнение без каких-либо изъятий и самостоятельных интерпретаций.

2. Не позднее 3 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты представители Украины и представители ОРДЛО в ТКГ (далее – Стороны) обеспечат предоставление в ТКГ перечней лиц, взаимно запрашиваемых Сторонами к освобождению и обмену, с распределением их по следующим категориям: (1) "установлен - согласен на обмен", (2) "согласен на обмен - готов к обмену", (3) "установлен – не согласен на обмен" и (4) "не установлен" и не позднее 15 дней произведут взаимное освобождение и обмен лиц из категории 2 по принципу "всех на всех", а также приступят к совместной работе по подготовке к освобождению и обмену лиц, включенных в категорию 1.

4. Не позднее 10 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Стороны согласуют и утвердят Приложение No2 к Рамочному решению ТКГ от 21 сентября 2016 г. и приступят к разведению сил и средств на определенных в нем 4 участках (Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка), а также приступят к совместной работе по подготовке общего плана разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.

5. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Президент Украины во исполнение и развитие одобренного Советом Безопасности ООН (Резолюция 2202 от 17 февраля 2015 г.) Комплекса мер по выполнению Минских соглашений вносит в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)", предусматривающий следующие переходные положения Конституции Украины:

"На период до 2050 года в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, границы территорий, порядок формирования, система и основные полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в указанных районах устанавливаются отдельным законом Украины.

Никита Варламов