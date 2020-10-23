Донбасс: Россия - помощь, а Украина - блокаду

На днях стало известно, что Москва отправит на Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Фото из открытых источников

Почему Россия тратит сотни миллионов на помощь Донбассу в борьбе с коронавирусом, а Украина держит регион в блокаде?

Хороший вопрос, не так ли? На днях стало известно, что Москва отправит на Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Отправят лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы, ИВЛ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры. Помощь общей стоимостью 150 миллионов гривен. Большой объем.

Логично возникает вопрос, а как же Украина? Киев помогает украинцам на Донбассе по ту сторону линии разграничения? Если бы. Украина до сих пор держит Донбасс в блокаде, не выплачивает соцвыплаты на Донбассе и уже долгое время не впускает украинцев с Донбасса на подконтрольную территорию.

Имеем ситуацию, когда другая страна поддерживает людей, а родная их бросила. Звучит резко, но по сути это так и есть. Наши чиновники в Киеве на камеры выдавливают из себя заученное "Донбасс – это Украина", а на деле эта самая Украина отгородилась от Донбасса колючей проволокой и экономической блокадой. Даже работу КПВВ в Станице Луганской приостановили. Мол, вы там с коронавирусом сами как-то разбирайтесь, Украина вам не помощник.

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И при всем этом Россия у нас официально – страна-агрессор. И при всем этом эта же Россия готова поставлять вакцину от коронавируса Украине, всей, не только Донбассу. Правда, если украинские власти продолжат нынешнюю политику, воспользоваться этой вакциной смогут только на Донбассе, по ту сторону линии разграничения. В Донецке и Луганске не витают в облаках и несуществующей западной вакцины не ждут, а возьмут ту, которая есть и которая работает.

И в каком свете после всего этого окажется Киев в глазах жителей Донбасса? Уверен, объяснять не нужно. Собственно, приближающиеся местные выборы покажут, а что думают о нынешней власти украинцы на подконтрольной территории. Есть ощущение, что ничего хорошего.

Егор Гринев

Оригинал на сайте Korrespondent.net.