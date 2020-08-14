Дом, где живет глава СБУ: У Баканова в резиденции под Киевом персональное озеро и красивый сад

Поместье руководителя Службы безопасности в Ходосовке Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Иван Баканов, руководитель Службы безопасности Украины, в последние дни на слуху у всей страны из-за захвата заложников в Луцке. Многие удивлялись, почему глава СБУ не был на месте чрезвычайных событий и не руководил операцией по освобождению людей.

Об этом пишет СТРАНА.UA.

Как позже заявил сам Баканов, он участвовал в процессе удаленно со своего рабочего кабинета в Киеве.

"Нужно быть эффективным, а не популярным, - сказал Баканов информагентству "Украинские новости". - Главное ведь, чтобы было все хорошо. Или вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом врывался в автобус? Директор ЦРУ (США) присутствует на таких операциях, как вы думаете? У нас есть штаб АТЦ (Антитеррористический центр), "Альфа" - они присутствовали там через очень непродолжительное время, включая руководителя "Альфы" и зампреда, курирующего АТЦ".

"Страна" тем временем решила посмотреть, как живет глава СБУ.

Ухоженный участок с озером и местом для барбекю, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

В декларации главы украинской спецслужбы за 2019 год указано, что место его фактического проживания - Киев. По документам в столице у него есть только квартирка на 56 кв. м (это площадь стандартной "двушки").

Вряд ли тут ютится семья Баканова из четверых человек (родители, взрослый сын и еще один школьник). Поэтому наш путь лежит в село Ходосовка, где находится загородная резиденция руководителя Службы безопасности.

Данные об этом поместье тоже есть в декларации чиновника от 2019 года. Двухэтажный дом небольшого метража. Но сколько именно его площадь и цена - неизвестно, так как он проходит по документам как объект, где еще не законченно строительство и домовладение не введено в эксплуатацию. Зато указано, что участки Баканов приобрел не все сразу. Сначала, в 2006 году стал собственником двух наделов (16 соток без указания стоимости). Затем в 2013 пай купила его жена Оксана Лазаренко, а в 2018 - крошечный еще клочок и сам Иван, который в то время работал директором ООО "Студия Квартал 95".

В общей сложности у них на двоих на сегодня почти 43 сотки земли.

Документы с кадастровыми данными участков Баканова Страна.ua

Находим на кадастровой карте участки Баканова. Едем по указанному в выписке адресу. Находим двор с ухоженным садом, персональным озером, и двухэтажным особняком. А вокруг простые соседи с огородами и теплицами.

У Баканова во дворе персональное озеро Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Заглянуть за забор друга Зеленского не составляет труда. Поместье находится прямо рядом с проезжей частью, территория не охраняется, а дом видно, что обжитой. На территории слышен собачий лай и стоят лейки, инструменты, сушилка для белья, на помосте у озера ротанговая садовая мебель, на летней кухне лежит все для барбекю.

Сад семейства Баканова хорошо ухожен Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Отдельно стоит отметить, что много времени и усилий хозяева посвящают ландшафтному дизайну на участке. Трава на газонах идеальная, как на "Олимпийском" стадионе, все деревья подстрижены в форме круга. Вдоль дорожек растут разнообразные хвойные: голубые ели, туи, декоративные сосны.

Семья и дети

Артур Баканов дома и на работе Фото из открытых источников

Усадьбу семьи Баканова можно увидеть и на фото, которые размещают его дети в соцсетях.

Сыновья Артур и Степан активны в фотоблогах Instagram. Правда, уже взрослый Артур там присутствует под фамилией мамы. При этом парень выкладывает фото из отчего дома в Ходосовке, с собакой, которая бегает по двору.

Артур в 2018 году закончил КНЭУ им. Гетьмана и сейчас работает в компании "Карпатнефтехим". Парень любит красивую жизнь. Ходит в ночные клубы, снимает видео за рулем дорогих авто, путешествует по всему миру (от Германии и Греции до экзотических курортов).

К примеру, этой зимой возил свою девушку во французский Куршавель.

Артур зарегистрирован в соцсетях под фамилией мамы Фото из открытых источников

Его младший брат Степа – ученик обычной школы 134 имени Юрия Гагарина, которая находится на Печерске (престижный центральный район Киева). Он носит модную прическу – самурайский пучок, занимается футболом и вместе с друзьями организовал музыкальную группу.

Несколько треков можно послушать на Youtube-канале тинейджер. Мальчик под гитару поет композиции взрослого содержания под названием "Схожу с ума" и "Измены". На своей страничке самый младший Баканов показывает, как откупоривает бутылку вина, тарелку супа с осьминогами и селфи с Верой Брежневой.

Степан любит музыку и спорт Фото из открытых источников

А у Артура целая коллекция фотографий со звездами "95 квартала", в том числе с президентом Зеленским и со съемок сериала "Слуга народа".

Варвара Квитка