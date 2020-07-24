​Доклад Брукингского института: Как Китай переигрывает США в Латинской Америке

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина Фото из открытых источников

Рекомендуем любопытный доклад Брукингского института о ходе проникновения Китая в регион Латинской Америки и Карибского бассейна. Если у вас нет времени читать его весь, то ниже основные тезисы.

Об этом пишет Политком.

В основе регионального влияния Китая – экономические инструменты:

В 2000 году объём торговли Китая с регионом составлял всего $12 млрд, а к 2019 году он вырос до почти $315 млрд.

За это время Китай потеснил США, став основным торговым партнёром Бразилии, Чили, Уругвая, Перу и Аргентины.

Объём кредитов КНР ЛАК превысили $140 млрд.

Китайские инвестиции в новые проекты достигли рекордных $12 млрд только в 2019 году.

Китайские компании перешли от инвестирования в добывающий сектор к инвестициям в инфраструктуру.

Новости по теме: Терпение США в связи с территориальными претензиями Китая лопнуло

Основные интересы Китая в регионе:

Обеспечить поставки энергоносителей, металлов и продуктов питания, необходимых для поддержания устойчивой экономики и растущего среднего класса КНР.

Расширить экспортные рынки для своих строительных компаний, тяжёлой промышленности, а также производителей ширпотреба.

КНР пытается конкурировать с США, навязывая им противостояние в их "заднем дворе" в ответ на действия США вблизи границ Китая.

Рациональная поддержка идеологически близких режимов в Венесуэле и на Кубе.

Обратная сторона сотрудничества с Китаем:

В последние годы Китай ужесточает условия получения кредитов, даёт их без оглядки на платёжеспособность контрагентов. Это вызывает опасения в том, что его действия нацелены на получение контроля над стратегическими активами в ЛАК.

Условия кредитов непрозрачны. Есть данные о том, что они должны погашаться в виде поставок сырья, причём непонятно по каким ценам.

Дешёвый китайский экспорт наводняет рынки ЛАК, губит местные производства, при этом свои рынки Китай для производителей из ЛАК открывать не торопится.

Надежды на рост туризма из Китая не оправдались.

Часто условием инвестирования является привлечение китайских компаний, материалов и рабочей силы из Китая. Это вызывает конфликты с местными профсоюзами.

Есть вопросы к экологической составляющей деятельности китайских предприятий в ЛАК.

Популярность КНР в регионе:

Часть элит очень много получает от сотрудничества с КНР (с/х производители, нефте- и металлодобыча и тд), получают свои выгоды от сотрудничества с КНР и некоторые местные политики. Другие, прежде всего представители промышленности и высокотехнологичных производств, — вынуждены сворачивать производства.

Среди населения стран ЛАК неоднозначное отношение к сотрудничеству с КНР как по культурно-историческим причинам, так и в связи с представлением (во многом справедливом) о том, что от сотрудничества с китайцами выигрывают только богатые и это ведёт только к ещё большему социальному расслоению.

Критика Китая становится аргументом во внутренних политических спорах. Яркие примеры — нынешние президенты Сальвадора и Бразилии.

На примере Бразилии можно наблюдать, как внутреннее прокитайское лобби ослабляет позиции исполнительной власти.

Перспективы США в регионе:

из открытых источников

После трёх лет правления Трампа США практически вытеснены из региона.

США при Трампе вернулись к политике гегемонизма, слишком грубо начали действовать в отношении левых режимов, что отнюдь не привлекает на сторону США страны региона.

США разочаровали страны региона низким уровнем поддержки в борьбе с COVID-19. Китай проделал эту работу лучше.

Приоритет активной борьбы с Китаем в ЛАК – разделяют обе основные партии США.

В случае победы Джо Байдена Белый дом, вероятно, вернётся к политике конструктивного взаимодействия, как при Бараке Обаме.

Для сдерживания Китая США необходимо предлагать позитивные альтернативы китайски-ориентированной политической и экономической модели, не ограничивая правительства ЛАК предложением "мы или они".