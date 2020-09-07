Договоренности Сербии и Косово: Исторический прорыв или пиар-акция Трампа на фоне выборов?

Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Косово Авдулла Хоти и президент США Дональд Трамп на церемония подписания соглашения, 4 сентября 2020 года AP

"Исторический прорыв" на переговорах между Сербией и Косово в Вашингтоне отражает типичный для Дональда Трампа бизнес-подход к внешней политике, который он лично считает успешным. О чем договорились стороны и действительно ли это большой шаг к урегулированию конфликта на Балканах?

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Максимум политического пиара, минимум реально практических достижений, куча сторонних вопросов, пролоббированых конкретными людьми, и в основе - попытка обойти острые сугубо политические углы в надежде начать урегулирование с вопросов торгово-экономического характера.

Я скептично отношусь к перспективам их реализации.

Сербия отказалась признавать Косово, как того хотел Трамп изначально, но согласилась подписать ряд экономических соглашений, которые президент США и назвал "историческими".

Косово согласились больше не устанавливать драконовские 100% пошлины на сербские товары, которые чуть не привели к вооружённым столкновениям на границе.

Сербия согласилась поставить на годовую паузу свою кампанию по непризнанию Косова в международных организациях, а Косово согласились на год перестать пытаться пробиваться в такие организации.

А ещё сюда впихнули декриминализацию однополых отношений, признание Израиля и Иерусалима, запрет деятельности "Хезболлы" и отказ от китайских технологий 5G - короче, все основоположные сюжеты, которые Дональд Трамп проталкивает в публичном дискурсе по своей внешней политике.

Проблема этих договорённостей состоит в иллюзии, будто бы конфликт можно решить, просто создав благоприятные для сторон экономические условия, подкупив их перспективой заработать, и это отодвинет политику и другие факторы не второй план.

Те торгово-экономические стимулы, которые использует Трамп на сербско-косовских переговорах, в общем-то неплохие и могут быть эффективны, но только если есть установка на полноценное урегулирование, в том числе политическое. В отрыве это не работает.

Такой же подход у Трампа был относительно израильско-палестинского конфликта и ситуации вокруг КНДР. И он не сработал.

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И здесь тоже вряд ли сработает.

Урегулировать конфликт между Сербией и Косово без заключения всеобъемлющего политического соглашения очень и очень трудно, если не невозможно. Определённые торгово-экономические споры между ними - лишь элемент конфликта, далеко не главный.

Сербы и косовары уже заключали договор о восстановлении разрушенных железных путей, и его тоже можно было назвать "историческим", но по факту ничего не произошло. Без взаимного признания общей границы любые вопросы трансграничной торговли тоже нерешаемы в принципе.

Без политического и дипломатического признания Косово со стороны Белграда говорить о полноценных торгово-экономических отношениях сложно, потому что в основе торговых войн Приштины и Белграда - чисто политические вопросы.

Поэтому договорённости Сербии и Косово - это большая условность, документ, который будет нужен разве что для персональных политических целей самих подписантов, в первую очередь Трампа, так как для него это очень хороший повод поднять рейтинги на фоне успехов во внешней политике.

Каждый из них получил свою "перемогу", которую они расскажут населению с того ракурса, с которого это удобнее всего + подписали отдельные соглашения с США об инвестициях и финансовой помощи.

А вот практическая реализация достигнутых договорённостей - под большим вопросом. Этот момент будет главным вызовом для администрации Трампа на этом направлении, как был в ситуации с переговорами с Пхеньяном после Сингапурского саммита и исторической встречи на 38-й параллели.

В конце концов, стороны ведь соглашались на все эти условия, прекрасно понимая, что, возможно, через 2 месяца Дональда Трампа может уже и не быть в Белом доме.

Илия Куса