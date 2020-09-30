Дискуссия на грани ярости: Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Следующий раунд дебатов между Трампом и Байденом состоится 15 октября AFP

Сегодня ночью прошли первые дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Как проходила встреча и кто одержал победу?

Об этом пишет Евгений Фельдман на своей странице в Facebook.

Этот пост — отредактированная версия моего твиттер-треда. Контекст, превью, трансляция и анализ постфактум.

Выборы президента состоятся 3 ноября. Прямо сейчас фаворитом выглядит Байден — он ведёт примерно 7% по национальным опросам и примерно 5,5% в среднем по опросам в решающем штате, Пенсильвании. Сегодняшние дебаты посмотрит под 100 миллионов американцев. И если четыре года назад Трамп был аутсайдером и загадкой, то сейчас почти всем все про него ясно. Неопределившихся немного, как и тех, кто думает о поддержке третьего кандидата. Поэтому влияние дебатов вряд ли будет огромным.

Собственно, главный вопрос — поведение Байдена. Он лидер гонки, и ему есть, что терять — и при этом он знаменит оговорками, а республиканцы разгоняют много безумных теорий про его деменцию. Поэтому его задача — не облажаться, и в решении этой задачи ему явно помогают бредовые теории оппонентов. Сегодня все увидят, что никакой деменции у него нет, никакой телесуфлер ему не нужен и тп. Трамп создал очень низкие ожидания вокруг Байдена — и это важная призма. (Ха, я написал это в три часа ночи, а в шесть часов утра, уже после дебатов, увидел удивленный пост сумасшедшого собкора ВГТРК в США — мол, как же так, Байден не так плох, не путался и нормально соображал. Вот уж сенсация так сенсация, Байден тридцать лет в политике, только что выиграл жесткие праймериз у 22 оппонентов с десятком дебатов и внезапно оказалось, что он умеет соображать! Поразительно, где их всех набирают? Сами врут, сами себе верят, сами удивляются, когда реальность противоречит вранью.)

Байден не выдающийся дебатер, но важно, что он умеет собираться в решающий момент — как было на вице-президентских дебатах во время обеих кампаний Обамы, да и в феврале, когда он в том числе и сильными выступлениями перевернул праймериз.

С Трампом сложнее, у него не было публичных дебатов до кампании 2016 года. Впрочем, тогда он стал кандидатом во многом благодаря сильным дебатам — но тактика была хаотической, ему надо было выделиться среди 10 человек на сцене. Он преуспел. На дебатах же с Хиллари Клинтон преимущество за счёт низких ожиданий было как раз у него. Оценить те выступления сложно — с одной стороны, рейтинги Хиллари выросли после, с другой, это мог быть эффект низкой базы после снижения в сентябре. Гонка-2016 явно решилась не первыми дебатами — уже после них была и запись, где Трамп хвастался про хватание женщин, и письмо Коми. Но важно, что в целом Трамп выстоял. Впрочем, Хиллари была невероятно слабым публично кандидатом.

Конечно, главная разница с теми дебатами для Трампа в том, что тогда он мог просто критиковать демократов, а теперь ему придётся отвечать за четыре довольно скандальных года в Белом доме. Импичмент, коронавирус, депортации, стена, блм (Black Lives Matter, - Ред.), торговая война, поспешный выход из Сирии — в нормальный цикл любая из этих тем могла бы быть главной на выборах.

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Поэтому и регламент сегодняшних дебатов немного хаотичный: они продлятся всего 90 минут, и будут разделены на 6 сегментов по 15 минут:

история действий кандидатов;

вакансия в Верховном суде;

коронавирус;

межрасовые конфликты и насилие на протестах;

экономика;

неприкосновенность процесса выборов.

Интересней всего с экономикой. Успехи тут были бы главным аргументом Трампа — если бы не обвал из-за коронавируса, в котором он почти не виноват. Но при этом и рост первых трёх лет во многом наследует администрации Обамы, вторым человеком в которой был Байден.

Коронавирус — явная слабая точка Трампа, в Штатах погибло 200 тысяч человек, и как минимум какая-то доля от этой цифры — следствие безумной политики белого дома и безмозглой политики республиканских губернаторов.Отдельная тема в этом сегменте — ношение масок. Вполне вероятно, что Байден подчёркнуто выйдет с защитой на лице, лишний раз подчеркивая разницу с Трампом, которых так и не сумел определиться с месседжем для населения.

Про Верховный суд дискуссия будет явно бесплодной. Байден обвинит Трампа и республиканцев в лицемерии, Трамп отмахнется и скажет, что ещё в первую кампанию обещал назначать консервативных судей и преуспел.

Как повернётся дискуссия про BLM и протесты, сказать сложно. Байден куда менее радикален, чем кажется Трампу и многим республиканцам, Трамп вполне может ляпнуть что-то в защиту тех своих сторонников, кто применяет насилие.

Последний кусок обещает быть самым огненным. То, что Трамп заигрывает с мыслью о непризнании результатов выборов, — беспрецедентная фигня, и это может увеличить поддержку Байдена, чтобы результат был явным и обошлось без конфликта.

(ух, надо же, угадал почти все)

Модерировать весь этот праздник будет Крис Уоллес с Fox News — человек с достаточно хорошей репутацией и большим опытом. Думаю, все будет честно.

Поехали!

Первый сегмент — про вакансию в Верховном суде, открывшуюся со смертью Гинзбург.

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Трамп начинает очень спокойно по тону, повторяет позицию республиканцев — они выиграли выборы и вправе назначать кого хотят. Это, конечно, лицемерие — но Байден вместо атаки через сравнение нынешней ситуации с 2016 годом переходит к политике, говорит, что суд с новой судьей-консерватором (которая "выглядит как очень достойная фигура") отменит Обамакейр и сделает медицину неподъемной для тех, у кого уже есть болезни. Теперь они спорят о плане реформы медстрахования, который предложил Байден, Трамп говорит "ваша партия предлагает социализм", Байден отвечает "прямо сейчас наша партия — это я". Трамп начинает агрессиавно перебивать Байдена, буквально не дает вставить слово.

Вопрос Трампу: вы обещали отменить Обамакейр, но так и не предложили свой план за эти четыре года

Трамп отвечает, что они отменили одну из частей Обамакейр, перебивает модератора. Вообще, пока это все выглядит успехом Байдена — сложный вопрос про вакансию в ВС он перевел на разговор про медстрахование. и это при том, что Обамакейр в целом популярна, а действия Трампа по борьбе с ней — нет.

Байден: мне сегодня очень повезло.

Трамп: с чем?

Байден: очень повезло.

Трамп: с чем?

Байден: мой оппонент постоянно врет!

Дальше Трамп пытается доказать, что Байден то ли подписался под очень левой реформой, то ли, отказавшись от нее, потерял поддержку левых. Разговор возвращается к вопросу о вакансии в Верховном суде, Байден говорит, глядя в камеру — идите и голосуйте, покажите позицию. Трамп пытается перебивать, Байден кидает "да когда ты уже уймешься", модератор объявляет начало второго сегмента, Байден ехидничает про первый: "кажется, было не очень продуктивно".

Дальше про коронавирус. Байден говорит, что Трампу надо было вместо гольфа заниматься борьбой с эпидемией. Трамп отвечает, что при Байдене умерло бы больше людей, раннее закрытие границ всех спасло, а Россия и Индия обманывают с цифрами погибших.

Байден атакует Трампа за отсутствие призывов носить маски. и в духе старой школы обращается к folks at home — сколько из вас потеряли родителей в этом году из-за эпидемии? Трамп перебивает словами про "при вас потеряли бы больше".

Теперь спор про вакцину. (62% американцев волнуются, что если вакцина будет выпущена до ноября, до выборов, это будет следствием политического давления на регуляторов и она может быть небезопасной.) Байден это подкрепляет, говорит, что Трамп давит на ученых, добиваясь регистрации вакцины. Байден, говоря про вакцину, говорит про необходимость умного подхода, вклинивается Трамп и довольно на ровном месте дико хамит, говоря, что Байден плохо учился, ничего не добился и не имеет права использовать слово "умный".

Трамп одновременно шутит над Байденом, носящим маску, и говорит, что он не против масок. Байден пытается повторять заявления ученых о количестве жизней, которые были бы спасены, если бы все носили маски. Трамп перебивает и перебивает.

Модератор спрашивает про решение Трампа проводить митинги, несмотря на эпидемию, и Байдена — отказаться от них. Трамп довольно люто отвечает, что и Байден был бы против масок и ограничений, если бы мог собрать на митинг хоть кого-то.

Дальше разговор про экономику и ну совсем нечестная атака Байдена: он говорит, что Трамп станет первым президентом, который уйдет при меньшем количестве рабочих мест, чем в начале срока. Это все же почти целиком вина вируса, а не Трампа.

Наконец-то пошел разговор про неуплату Трампом налогов — позавчера NYT выкатило огромное расследование о том, как Трамп обнулял свои налоги, проводя по документам вычеты на сотни тысяч долларов за консультации с дочерью и 70 тысяч долларов на парикмахера. Да и вообще не платил налоги почти каждый год. Байден обещает отменить трамповские реформы налогообложения и лазейки, которые помогли Трампу обнулить платежи.

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Трамп: почему вы ничего этого не сделали за десятилетия в политике?

Байден: да потому что вы не были президентом, все разрушая.

Дебаты немного превратились в фан-встречу про фильм "Довод", Трамп спрашивает у Байдена, почему тот во время президентства Обамы не отменил налоговую реформу, которую Трамп провел после Обамы.

Трамп внезапно спрашивает Байдена про дела его сына с бизнесом жены Лужкова Батуриной — Байден говорит, что это просто неправда. Трамп не дает ответить, Байден говорит "он не даст мне ответить, потому что знает, что обвинения неправдивы" и срывается после очередной попытки Трамп перебить, бросает, "с этим клоуном и слово тяжело вставить".

Модератор пытается уговорить Трампа не перебивать, говорит, что "стране будет лучше", если он ответит на вопрос следующего сегмента, о протестах и насилии, но смиренно добавляет, что президент может говорить свои две минуты о чем угодно, если захочет.

Байден критикует Трампа за неготовность осудить насилие правых на протесте и за знаменитый фотоподход к церкви рядом с Белым домом, ради которой разогнали мирных протестующих. Трамп атакует Байдена за принятый в девяностых закон, фактически введший нулевую терпимость к преступности и непропорционально ударивший по афроамериканцам. Это одна из главных претензий нынешних демократов к администрации Клинтона, Байден тогда был в Сенате.

В сегменте про протесты и насилие пока неожиданно спокойный диалог, оба повторяют предсказуемые позиции, Трамп говорит про закон и порядок, Байден про системную несправедливость и что полиция в целом прекрасная, но есть гнилые яблоки.

Байден говорит, что Трамп смотрит на всех сверху, а потом пошлейше называет себя простым парнем из Скрэнтона (небольшого городка в Пенсильвании). Пенсильвания — важный штат на этих выборах, Байден часто повторяет про свой родной город в последнее время. Потом говорит, что он против популярной среди левых идеи уменьшения бюджетов полицейских подразделений (в очередной раз доказывая, что он куда менее левый и радикальный, чем кажется или чем пытаются показать республиканцы).

Байден говорит важное — что Трамп лишь подливает масла в огонь протестов, не успокаивает страну, а разжигает рознь. Модератор просит Трампа осудить насилие правых контропротестующих, Трамп говорит "я готов, но все насилие идет от левых", но позже все же обращается к правой группе и просит не применять насилие. Правда, вместо stand down говорит stand by, "подождите", а не "разойдитесь", но мне это кажется оговоркой. Но форумы ультраправых забиты восторгами. Сразу после Трамп снова начинает ругать антифу и левых.

Модератор довольно жестко отчитывает Трампа за то, что он перебивает — а Байден продолжает перечислять итоги президентства Трампа по своей версии: американцы стали беднее, больнее, более разобщенными, Россия поддерживает атаки на их солдат в Сирии, Трамп назвал лузерами погибших солдат… Они переругиваются про сына Байдена, который служил, потом имел проблемы с наркотиками, а дальше участвовал в спорных сделках.

Начался сегмент про глобальное изменение климата, Трамп говорит, что он за чистую воду и вообще сейчас в Америке прекрасная ситуация с выбросами. Байден закатывает глаза, но содержательно почти не отвечает — хотя Трамп отменил кучу энвайроменталистских регуляций, да и пожары в Калифорнии многие связывают с изменением климата.

Ну и наконец сегмент про выборы, их честность и признание результатов. Байден к концу дебатов слегка поплыл и стал заговариваться, но тут бы любой двинулся. Впрочем, тут отвечает сильно — обещает признать любые результаты выборов. и говорит, что если проголосуют все, то неважно, даст ли Трамп такое же обещание, потому что все равно проиграет.

Трамп зачем-то отвечает яростной атакой на Обаму и Хиллари. а затем повторяет свои необоснованные обвинения в адрес голосования по почте как системно нечестной процедуры и зачем-то ноет, что результаты выборов будут считаться дольше обычного — потому что выше доля голосующих по почте и дедлайн в некоторых штатах позже дня голосования.

Вопрос — призываете ли вы своих сторонников быть спокойными, пока не будут объявлены финальные итоги?

Трамп фактически отказывается, говорит, что призывает своих сторонников "внимательно следить за голосованием". Это довольно сложный для нашего уха эвфемизм, потому что речь не про наблюдателей и движение "голос", а про (часто вооруженные) группы, которые приходят на участки преимущественно в черных районах, пугают избирателей и все такое. Байден снова повторяет — я признаю любые итоги. "И он признает — потому что когда почитают все бюллетени, все будет ясно."

И на этом все.

Ведущие CBS с явным удивлением на лицах начинают обсуждать дебаты. Называют поведение Трампа буллингом и цитируют слова Байдена, назвавшего Трампа худшим президентом в истории. Показывают опрос: 48% избирателей считают, что победил Байден, 41% увидел победу Трампа. Думаю, что ответы примерно соответствуют поддержке этими людьми того или другого

В общем, исход первых дебатов я бы сформулировал так.

Трамп пытался устроить беспрецедентный хаос бесконечным перебиванием и иногда грубостью, чтобы вынудить Байдена путаться и ошибаться. Тот в целом держался, разбил любые бредни про свою деменцию и неадекватность, но пару раз сорвался и нечрезмерно, но отхамил. Содержание не удалось показать ни тому, ни другому.

Думаю, что в памяти останется именно хаос и резкий тон — уже сейчас все комментаторы грустят про состояние демократии в Америке. Но положение дел в гонке это не изменит. А это успех для Байдена.

Следующие дебаты Байдена и Трампа — 15 и 22 октября. Дебаты кандидатов в вице-президенты — действующего Майка Пенса и Камалы Харрис — 7 октября.

Евгений Фельдман