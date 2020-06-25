Дети низкого качества и стерилизация безработных, или Государственная политика по минимизации социальных расходов

Народный депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова Facebook

Нардеп фракции "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Что реально кроется за ее словами?

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

По поводу заявления Третьяковой о детях безработных и стерилизации.

Хоть она и ссылается на "передовой опыт" других стран, но в Евросоюзе такую дичь уже давно не услышишь. В Европе (а в последнее время и в США) другой тренд – гарантирование определенного дохода гражданам вне зависимости от того, имеют они работу или нет. Этот подход имеет вполне прагматическую составляющую:

расходы на соцпомощь считаются вполне приемлемой платой за нивелирование рисков, которые несет для основ государства обнищание населения (начиная от криминала и заканчивая угрозой бунта и революций),

расходы на выплаты людям поддерживают потребительский спрос и создают емкий внутренний рынок для производителей товаров и услуг.

Можно спорить – насколько такой подход правильный или нет (с ним далеко не все согласны и на Западе), но пока тренд именно такой.

В то же время Третьякова и подобные ей выходцы из грантовых структур проповедуют совсем другие теории. Нардеп от "Слуги народа" просто слишком откровенно выразилась. Многие другие "реформы" - например, медицинская или объединение районов имеют примерно ту же основу, замаскированную под разные красивые слова. А именно – минимизация социальных расходов.

И это не потому что Третьякова и прочие такие злые люди. А потому что это стратегия.

При сохранении нынешнего курса развития (определяемого Соглашением об ассоциации с ЕС и меморандумами с МВФ) не предполагается расцвет экономики, промышленный бум, создание массы новых рабочих мест. Эта стратегия исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает, – аграрка, добыча полезных ископаемых, транзитная, транспортная и энергетическая инфраструктура, отдельные промышленные производства, вписанные в международное и европейское разделение труда. Ну и плюс сфера услуг.

Но для такой структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным. А потому логично побудить его куда-то уехать. Именно поэтому прежняя власть так боролась за безвиз, чтоб "лишнюю" рабочую силу "отправить на экспорт". И именно для этого и проводится курс на сокращение соцобязательств, чтоб безработные или просто бедные украинцы дома не засиживались.

Постепенно, через какое-то время (5-10-15 лет) численность населения будет сбалансирована с экономическим потенциалом страны. А доходы людей стабилизируются на уровне где-то чуть ниже Болгарии.

И тогда, быть может, нас примут в Евросоюз. Если он, к тому времени, конечно, еще будет существовать.

И если нынешнее закрытие границ не продлится слишком долго. А если продлится долго, то эту стратегию можно будет смело выбрасывать в утиль. И тогда начнутся действительно интересные времена.

Игорь Гужва