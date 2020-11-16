Десять ошибок при COVID-19, которые ухудшают состояние здоровья больного

Сергей Карпухин/ТАСС

Антибиотики для профилактики, лечение противовирусными препаратами, КТ легких при первых симптомах. Какие самые распространенные ошибки допускают украинцы при COVID-19?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Коронавирусная пандемия не снижает обороты. И хотя уже появились сообщения об успехе в разработке вакцины, доказанных препаратов для профилактики и лечения COVID-19 пока не существует. При этом больные порой прибегают к опасным методам самолечения, констатируют украинские специалисты. DW собрала самые распространенные ошибки.

Потреблять препараты для "профилактики"

Чтобы уберечься от болезни, люди порой начинают себя "залечивать" еще до инфицирования. Употребление относительно безопасных витаминов, диетических добавок, а иногда и серьезных лекарственных препаратов, таких как интерфероны или муколитики - опасная тенденция. Такие рекомендации можно встретить от семейных врачей и, что особенно опасно, от популярных медиков-блогеров. "Пока ни одно лекарственное средство не утверждено как средство профилактики COVID-19", - настаивает в разговоре с DW профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний в Национальном медицинском университете имени Богомольца Сергей Крамарев.

Пить витамины в больших дозах

Неконтролируемое потребление витаминов может очень навредить, предупреждает Крамарев. "Передозировка витамина Д может быть иногда страшнее, чем сама болезнь. То же самое касается витамина С, цинка. В высоких дозах они имеют целый ряд побочных эффектов", - говорит Крамарев. По его словам, в Национальном протоколе отсутствуют какие-либо рекомендации по витаминам, а потому, принимая решение об их приеме, обязательно стоит учитывать правильную дозировку. Например, для витамина Д суточная норма составляет не более 400-500 международных единиц, для цинка - 15-20 мг, замечает врач. Самостоятельно во время болезни увеличивать дозировку не нужно.

Делать лишние тесты

Лишними на определенных этапах болезни могут оказаться и сами тесты на коронавирус. Бежать в лаборатории, когда вздумается, не стоит. Во-первых, следует разобраться, какой именно тест необходимо сдать. Во-вторых, стоит учитывать наиболее оптимальное время проведения. Так, ПЦР-тесты чаще показывают ложно-отрицательные результаты именно на поздних стадиях заболевания, отмечают эксперты. ИФА-анализ целесообразно применять не ранее, чем за пять-семь дней от начала симптомов - для выявления антител ІдМ, и за десять дней - чтобы выявить антитела IgA. "Не нужно привязываться только к тестам. Во-первых, можно получить отрицательный результат при наличии симптомов или получить через пять-семь дней, когда будет поздно и заболевание может стать более тяжелым", - отметила в разговоре с DW врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Необходимость тестирования на COVID-19, как и все дальнейшее лечение всегда стоит обсуждать со специалистом.

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КТ в первые дни болезни

Компьютерная томография (КТ) во время пандемии стала чрезвычайно популярной среди украинцев. Однако спешить на дополнительную дозу облучения при первых симптомах или положительном тесте не стоит. "КТ или рентген-снимок рекомендованы госпитализированным пациентам с тяжелым течением болезни, имеющим конкретные клинические показания к КТ, например, одышку или наличие сопутствующей патологии", - подчеркивает экс-руководитель украинского министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

Лечиться антибиотиками

Злоупотребление антибиотиками - одна из главных проблем при COVID-19 в Украине. Эксперты предостерегают от самолечения и назначения их пациентам. "Это вирусная болезнь, на которую антибиотики не действуют. Если врач назначает их в первые дни болезни, то он ничего не понимает", - уверяет Сергей Крамарев. Прием антибиотика в ранней фазе коронавирусной болезни является опасным, может спровоцировать резкое ухудшение состояния и усилить отек легких, предостерегает инфекционист Евгений Дубровский, который спасает больных COVID-19 в Киевской городской больнице №4. Антибиотики являются целесообразными только если установлено присоединение вторичной бактериальной инфекции. Ее можно диагностировать по анализу крови или рентгенографии. "Эти обследования надо делать на 6-7 день болезни, при отсутствии положительной динамики", - отмечает в своем блоге в Facebook врач Дубровский.

Употреблять противовирусные препараты

Категорически запрещено во время болезни принимать и любые противовирусные препараты. Употребление их на ранних сроках болезни, как и антибиотиков, может вызвать неконтролируемый гипериммуный ответ организма на проникновение COVID-19 в легкие, настаивает Дубровский. "Ни один противовирусный препарат на сегодня до конца не доведен. Единственный препарат, который сейчас имеет перспективу как противовирусный - это ремдесивир. Но он вводится внутривенно для стационарных пациентов, поэтому в амбулаторных условиях он не может быть применен", - говорит врач Крамарев.

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Сбивать невысокую температуру

Поскольку специфических средств для домашнего лечения от COVID-19 нет, тактика должна быть, как и при любом респираторном заболевании, напоминают медики. При этом одна из частых ошибок - сразу сбивать повышенную температуру жаропонижающими. "До 38,5 градуса температуры сбивать не стоит, если человек ее нормально переносит. Все что выше - может быть опасно, поэтому надо снижать", - напоминает Сергей Крамарев.

Надувать шарики и использовать "народные методы"

Врачи также советуют пациентам с COVID не надеяться на "народные методы" или советы вроде надувать воздушные шарики при пневмонии. Любые дыхательные гимнастики после перенесенного воспаления легких следует проводить под наблюдением специалистов. А советы об употреблении соды, промывание носа йодом и тому подобное лучше исключить, чтобы не навредить еще больше.

Верить рекламным средствам

Отдавать предпочтение разнообразным биологическим добавкам и псевдозащите от коронавируса, пренебрегая дистанцией, ношением масок и дезинфекцией, также не стоит. Не лечиться препаратами, которые "на слуху" и разрекламированы в интернете или на телевидении, настойчиво советует руководитель Киевского городского Центра общественного здоровья Елена Лукашевич. Специалистов она призывает не использовать в своих публичных сообщениях никаких торговых названий лекарственных препаратов.

Паниковать

Донимать врачей звонками и просить дополнительных назначений также не нужно, настаивают медики. В этой непростой ситуации пациентам советуют сохранять трезвое и критическое мышление, избегать лишних самоназначений и обследований. Коммуникацию с врачом советуют вести без чрезмерной суеты и агрессии. Несрочные консультации по COVID-19 можно получить на бесплатной линии Минздрава - 0 800 60 20 19.

Ольга Журавлева