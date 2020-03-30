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Депутаты от "Слуги народа" решили ограничить зарплату топ-менеджерам, а вышло очередное издевательство над украинцами

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины

Встреча лидеров фракций парламента, 26 марта 2020 года

 EPA-EFE

В рамках борьбы с коронавирусом "слуги народа" решили ограничить зарплаты руководителям и членам наблюдательных советов госкорпораций на 30%.

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Теперь какой-нибудь лещенконаемский иностранец в Укрзализнице будет получать не 1 млн грн в месяц, а всего лишь 700 тысяч, а директор Укрпочты — не 2 млн грн, а на 666 тыс меньше. На 666 тыс грн в месяц. И это при том, что ОПЗЖ подала законопроект, которым зарплаты всех чиновников ограничиваются 10 минимальными, т. е. не более 47 тыс. 230 грн.

Не хотят "слуги" голосовать за наш проект, не хотят обделять себя и своих западных кураторов, их агентов и прочее псевдолиберальное отребье. Что ж, следите, друзья, за сегодняшними голосованиями в нашей "коронавирусной Раде".

Ренат Кузьмин

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