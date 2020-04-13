День позора силовых структур Украины: Как сдавали Славянск

Андрей Коваленко

12 апреля в Славянске - это день позора силовых структур Украины. Нынешние руководители силовых структур стесняются об этом говорить, но забывать нельзя.

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Ровно 6 лет назад спецотряд ФСБ "Крым" под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина в составе 52 человек, оснащенных стрелковым оружием и ручными гранатометами, прибыл в Славянск, заехав в Украину из Ростовской области. Руководством и организационным ядром "Крыма" были граждане РФ, рядовой состав в основном граждане Украины - предатели из Крыма и Киева.

Сегодня установлены имена многих боевиков Гиркина, и надо сказать, что большинство из них не были спецназовцами. Отряд не имел серьезной боевой подготовки и слаженности. Более того, они имели крайне ограниченный запас боеприпасов, не имели запаса оружия, не имели серьезного противотанкового вооружения.

Гиркин имел опыт войны в Приднестровье, Боснии, Чечне и понимал, насколько недееспособно руководство силовых структур в постсоветских странах, и пожалуй, это знание вкупе с готовностью убивать были единственными преимуществами этой небольшой сборной банды.

К сожалению, в своих расчетах ФСБ не ошиблась. Ни один пограничник и ни один милиционер не задержал и не произвел ни единого выстрела по фсбшникам. Операцию по штурму и ликвидации террористов наши многочисленные спецназы всех видов так и не осуществили, имея многократное превосходство в численности, подготовке, вооружении всех видов и количестве штабов. Но это колоссальное превосходство не было реализовано. Потому что слабость была не в силах - а в управлении, и более красноречивого примера не найти, если изучить соотношение сил.

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Спецназ СБУ "Альфа" (около 200 человек), 10-й отряд спецназ ГУР МО (около 200 человек), отряды спецназа "Омега" и "Вега" Нацгвардии (около 250 человек), две роты полка Нацгвардии "Ягуар" (около 120 человек), батальон десантников 80-го полка (до 250 человек), 25-я воздушно-десантная бригада (до 800 человек), сосредоточенные близ Славянска с 13-го по 19-е апреля, в отличие от противника имели на вооружении десятки единиц бронетехники, вертолеты, все виды пехотного вооружения, артиллерию и минометы, неограниченное количество боеприпасов. Ими руководили многочисленные генералы и старшие офицеры, все они воевали против одного полковника ФСБ, который, к сожалению, хорошо понимал цену способностям своих многочисленных противников. Которые делали карьеру, получали зарплату за то, что защищают свою страну, которые должны были бы эффективно уничтожить врага - ведь за спиной была потеря Крыма, внезапности уже никакой не было вообще.

Однако произошло то, что мы знаем, и что еще ждет своей строгой исторической оценки. Парадокс, но вместо уничтожения врага украинские силовики наоборот - усилили его сопротивление, доставили вооружение и позволили одержать первые победы. Управление милиции города сдало все оружие без выстрела. Спецназы СБУ и ГУР МО отказались штурмовать Славянск вообще, "Альфа" вступила в переговоры с противником - и получала от предателя Ходаковского еду и воду. 25-я бригада серьезно вооружила Гиркина и позволила добиться важнейшей психологической победы - 16 апреля без боя сдалась целая рота десантников, было сдано 6 единиц бронетехники, включая САО "Нона" и все вооружение, 19 апреля 25 бойцов разведроты 25-й бригады снова сдали без боя все свое оружие боевикам. Таким образом, позорные действия целого ряда командиров вместо ликвидации отряда "Крым" способствовали его усилению и превращению Славянска в центр вооруженного мятежа.

Руководство РФ увидело эту слабость, и это помогло им получить уверенность и проводить агрессию под легендой "внутреннего конфликта".

Ни один из украинских командиров, которые не выполнили свой долг в апреле 14-го, и способствовали агрессии и гибели многих людей, в том числе своих подчиненных, не только не привлечен к какой-либо ответственности, но даже не пострадал в карьере.

Все, кто хочет, все служат. Безответственные, неуязвимые для критики, награжденные уже кучей наград, потому что некоторые из них после июня 14-го начали-таки как-то воевать, а кто не начал - все равно получил себе спокойную штабную работу.

По-прежнему в боевые командиры у нас на всех уровнях в значительном количестве выдвигаются не инициативные, самостоятельные и заряженные на бой - а кому-то близкие, знакомые, послушные и повязанные.

Мы не анализируем наше прошлое. Поэтому мы не в силах изменить настоящее и не способны упредить угрозы будущего.

Юрий Бутусов