Война с невидимым врагом: Эпидемическая обстановка в Вооруженных силах Украины

По состоянию на 16 октября в ВСУ на COVID-19 болеет 944 человека Минобороны

В Вооруженных силах Украины продолжаются плановые мероприятия по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19. Как эпидемия коронавируса распространяется в украинской армии?

Об этом пишет Командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

По состоянию на 10:00 16 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 944 человека.

Всего за время пандемии выздоровело 3126 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 457 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 54 человека.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 12 летальных случаев от коронавируса.

Так, в связи с заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 15 октября 2020 умер работник ВС Украины (Львовская область).

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Работник ВС остро заболел 13 октября 2020 года, когда появились одышка и сухой кашель. В этот же день обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Новояворовской ЦРБ с предварительным диагнозом: негоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония. Положительный результат ПЦР-теста от 14.10.2020.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, признаки дыхательной недостаточности продолжили нарастать. 15 октября 2020 года состояние здоровья пациента значительно ухудшилось, а интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата. По имеющейся информации, мужчина имел хронические сопутствующие заболевания.

Выражаем соболезнования близким и родным.

За минувшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного и Южного регионов – по 1 военнослужащему, Запорожский военный госпиталь – 1 военнослужащий, Киевская ГКЛ – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 71 человек (Киевская область – 19 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Одесская область – 8 военнослужащих, Ровенская область – 3 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Хмельницкая область – 4 военнослужащих, Винницкая область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Днепропетровская и Черниговская области – по 3 военнослужащих, Николаевская, Волынская, Тернопольская и Черновицкая области – по 1 военнослужащему, Закарпатская и Ивано-Франковская области по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе. Не подвергайте лишними контактами себя и свою семью опасности.

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.